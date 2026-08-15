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Jeff Bezos acquiert une participation minoritaire à Liverpool dans le cadre d’un nouvel investissement surprise de FSG
FSG accepte un investissement minoritaire en fonds propres
FSG a officiellement annoncé avoir conclu un accord définitif pour vendre une participation minoritaire dans Liverpool à 1892 Holdings. Le consortium nouvellement formé est dirigé et géré par Amit Bhatia, et rassemble des experts issus du monde des affaires, de la technologie et de l’investissement à l’échelle mondiale.
Ce groupe d’investissement de premier plan bénéficie d’un soutien financier important des Mittal Family Trusts et de K5 Sports. Fait important, Jeff Bezos est impliqué en tant qu’investisseur principal dans le fonds K5 Sports. EE Capital, le family office d’Elaine et Eduardo Saverin, a également contribué à cet investissement stratégique. La transaction est conçue pour soutenir activement les ambitions de croissance à long terme de Liverpool, sur le terrain comme en dehors.
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FSG conserve le contrôle opérationnel majoritaire
Malgré l’afflux de nouveaux investisseurs, la structure fondamentale de l’actionnariat à Anfield ne connaîtra pas de transformation radicale. FSG a confirmé qu’il continuerait de conserver la majorité du capital et le contrôle opérationnel de Liverpool.
Les partenaires du consortium travailleront en étroite collaboration avec FSG et l’équipe dirigeante déjà en place au club. Ensemble, ils entendent évaluer de nouvelles opportunités qui renforceront les objectifs globaux du géant de Premier League.
« Liverpool s’est toujours construit en pensant au-delà d’une seule saison et en prenant des décisions dans l’intérêt à long terme du club », a déclaré le président de FSG, Mike Gordon. « Cette approche continue d’attirer l’intérêt d’investisseurs et de dirigeants d’entreprise respectés à travers le monde. »
Une philosophie commune du club à long terme
Gordon a ajouté que les nouveaux investisseurs s’inscrivaient parfaitement dans la vision déjà en place à Anfield. Il a exprimé sa totale confiance dans le fait que le consortium viendra compléter les bases solides déjà posées par FSG.
« Alors que nous étudiions cette opportunité, il est devenu évident qu’Amit et le consortium partageaient notre philosophie à long terme ainsi que notre appréciation de ce qui rend Liverpool spécial », a expliqué Gordon. « Leur expérience et leur perspective viendront compléter les bases solides déjà en place, et nous avons hâte de travailler ensemble. »
Amit Bhatia a lui aussi fait part de son immense fierté concernant l’accord. « Nous sommes extrêmement fiers d’investir dans le Liverpool Football Club et de le faire aux côtés de FSG », a-t-il déclaré au nom de 1892 Holdings. « Nous avons le plus grand respect et la plus grande admiration pour FSG en tant que propriétaires et pour tout ce qu’ils ont accompli à Anfield. »
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Dans l’attente de l’approbation réglementaire finale
Corestone Capital Advisors a activement facilité les échanges entre les deux parties. Plusieurs cabinets juridiques et de conseil de premier plan, dont Allen Overy Shearman Sterling LLP et Deloitte, ont également été fortement impliqués dans la structuration de cette transaction complexe.
La finalisation définitive de cette transaction retentissante reste soumise aux autorisations réglementaires nécessaires et aux autres conditions de clôture habituelles. Une fois l’ensemble des validations obtenu, le consortium entamera officiellement son partenariat stratégique avec FSG sur le Merseyside.
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