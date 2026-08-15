FSG a officiellement annoncé avoir conclu un accord définitif pour vendre une participation minoritaire dans Liverpool à 1892 Holdings. Le consortium nouvellement formé est dirigé et géré par Amit Bhatia, et rassemble des experts issus du monde des affaires, de la technologie et de l’investissement à l’échelle mondiale.

Ce groupe d’investissement de premier plan bénéficie d’un soutien financier important des Mittal Family Trusts et de K5 Sports. Fait important, Jeff Bezos est impliqué en tant qu’investisseur principal dans le fonds K5 Sports. EE Capital, le family office d’Elaine et Eduardo Saverin, a également contribué à cet investissement stratégique. La transaction est conçue pour soutenir activement les ambitions de croissance à long terme de Liverpool, sur le terrain comme en dehors.