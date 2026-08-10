L’aube d’une nouvelle ère à Liverpool pourrait n’être plus qu’à quelques jours, puisque Bezos, le fondateur d’Amazon, se rapproche d’un accord pour acquérir une participation minoritaire dans le club du Merseyside. Selon Sky News, Bezos fait partie d’un consortium d’élite réunissant certaines des personnes les plus riches du monde, dont Amit Bhatia et le cofondateur de Facebook Eduardo Saverin, qui cherchent à acheter « environ un tiers » du club de Premier League.

Cet investissement potentiel marque un changement majeur pour Fenway Sports Group (FSG), qui s’est montré ouvert à un investissement extérieur afin d’aider le club à rivaliser au plus haut niveau du football mondial. FSG a officiellement reconnu l’intérêt de cette partie, ce qui marque une avancée majeure dans les négociations. Dans une communication officielle concernant la transaction potentielle, FSG a indiqué : « Un consortium d’investissement dirigé, géré et représenté par Amit Bhatia a exprimé son intérêt pour la réalisation d’un investissement stratégique minoritaire dans le Liverpool Football Club. »



