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Jeff Bezos à Liverpool ?! Le fondateur d’Amazon se rapproche d’une prise de participation minoritaire à Anfield dans le cadre d’un consortium de milliardaires
Un consortium de milliardaires vise un transfert à Anfield
L’aube d’une nouvelle ère à Liverpool pourrait n’être plus qu’à quelques jours, puisque Bezos, le fondateur d’Amazon, se rapproche d’un accord pour acquérir une participation minoritaire dans le club du Merseyside. Selon Sky News, Bezos fait partie d’un consortium d’élite réunissant certaines des personnes les plus riches du monde, dont Amit Bhatia et le cofondateur de Facebook Eduardo Saverin, qui cherchent à acheter « environ un tiers » du club de Premier League.
Cet investissement potentiel marque un changement majeur pour Fenway Sports Group (FSG), qui s’est montré ouvert à un investissement extérieur afin d’aider le club à rivaliser au plus haut niveau du football mondial. FSG a officiellement reconnu l’intérêt de cette partie, ce qui marque une avancée majeure dans les négociations. Dans une communication officielle concernant la transaction potentielle, FSG a indiqué : « Un consortium d’investissement dirigé, géré et représenté par Amit Bhatia a exprimé son intérêt pour la réalisation d’un investissement stratégique minoritaire dans le Liverpool Football Club. »
- Getty Images Sport
Amit Bhatia mène la charge
Le consortium est mené par Bhatia, une figure rompue au monde du sport professionnel et des affaires de haut niveau. Bhatia, le gendre du magnat de l'acier Lakshmi Mittal, a auparavant détenu une participation dans le club de Championship des Queens Park Rangers, ce qui lui a apporté l'expérience nécessaire pour naviguer dans les complexités de la propriété d'un club de football anglais.
Le rapport indique que l'opération avance à un rythme rapide, avec la possibilité d'une annonce officielle dès cette semaine. S'il existe une chance que le calendrier glisse jusqu'à la semaine prochaine, la dynamique autour de l'offre suggère que FSG est prêt à accueillir les nouveaux partenaires.
Transformer la puissance financière de Liverpool
Si l’opération venait à être finalisée, elle offrirait à Liverpool un soutien financier sans précédent alors que le club cherche à rivaliser avec la richesse étatique de Manchester City et Newcastle United. Bezos, dont la fortune personnelle est estimée à plus de 280 milliards de dollars selon Forbes, a déjà envisagé par le passé de devenir propriétaire dans le sport, lui qui a été associé à des franchises de NFL telles que les Seattle Seahawks et les Washington Commanders.
Le passage de FSG à Anfield a été marqué par la stabilité et le succès, le groupe ayant sauvé le club d’une mise sous administration après le règne désastreux de Tom Hicks et George Gillett. Sous sa direction, le club a mis fin à sa longue attente d’un titre de Premier League et a remporté la Ligue des champions.
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Transition sur et en dehors du terrain
L’arrivée potentielle de Bezos et de ses associés intervient à un moment de changements importants pour Liverpool sur le terrain. Le club traverse actuellement une saison de transition après le limogeage de l’entraîneur Arne Slot et le départ très médiatisé de Mohamed Salah. Pour faire face à ces changements, la cellule de recrutement s’est montrée active sur le marché, en s’attachant les services de Jeremy Jacquet, Victor Munoz et du défenseur de Barcelone Ronald Araujo.
L’une des cibles prioritaires pour la suite du mercato estival est Bradley Barcola, des informations laissant entendre que le Paris Saint-Germain pourrait être ouvert à une vente. Si les négociations pour le Français n’ont pas encore abouti à une percée, la promesse d’un nouveau soutien de milliardaires pourrait fournir le levier nécessaire pour boucler l’opération.
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