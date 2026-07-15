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« Je voyais bien qu’ils étaient nerveux » : Folarin Balogun admet que l’équipe nationale américaine a été perturbée par cette « malheureuse » affaire de carton rouge lors de la lourde défaite concédée face à la Belgique en Coupe du monde
Polémique au sein du camp de l'équipe nationale masculine américaine
L'attaquant monégasque avait été expulsé lors du match des 32es de finale contre la Bosnie-Herzégovine, mais une intervention controversée de la commission disciplinaire de la FIFA lui a permis d'affronter la Belgique en huitièmes de finale.
Cette décision a suscité de vives critiques, notamment après des révélations faisant état d’ingérences politiques. Balogun est revenu sur cette tension, déclarant à CBS : « Ma première réaction a été de me réjouir de faire à nouveau partie de l’équipe, mais quand j’ai commencé à y réfléchir, j’ai compris que cela allait susciter beaucoup de polémiques, et je pouvais presque percevoir une certaine nervosité chez mes coéquipiers, car c’est une situation tout à fait unique. »
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Ingérence politique et réclamations auprès du CIO
La situation s'est aggravée lorsque l'organisation de défense des droits de l'homme FairSquare a déposé une plainte officielle auprès du Comité international olympique (CIO), accusant le président de la FIFA, Gianni Infantino, d'avoir violé les règles de neutralité politique. Cette démarche fait suite aux aveux du président américain Donald Trump, qui a admis être intervenu personnellement pour tenter de permettre à l'attaquant vedette des co-organisateurs de participer aux phases à élimination directe.
Balogun a reconnu qu’il était difficile de faire abstraction de ces pressions extérieures alors que l’équipe se préparait à son élimination face à la Belgique. « À mesure que le match approchait, j’ai essayé de me concentrer du mieux que je pouvais, mais c’était difficile. Il y avait beaucoup de bruit autour de nous, et c’est difficile à éviter », a ajouté l’ancien joueur d’Arsenal.
Controverse autour du carton rouge initial
Malgré les retombées de cet incident, Balogun reste catégorique : il n’aurait jamais dû être expulsé pour son tacle sur Tarik Muharemovic. L’attaquant insiste sur le fait que son geste était involontaire et que la décision de l’arbitre était une erreur qui a fini par exercer une pression inutile sur l’équipe américaine lors de ce tournoi disputé à domicile.
« J’étais sous le choc, a-t-il expliqué. Ce n’était même pas un tacle. J’étais complètement abasourdi ; ma réaction était visible, mais je n’ai eu d’autre choix que d’accepter la décision et d’essayer d’être là pour mon équipe. Quand un geste n’est pas intentionnel, il ne devrait jamais entraîner un carton rouge. C’était donc simplement une situation malheureuse, et je pense que cela nous a mis beaucoup plus de pression que nécessaire. »
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Les coéquipiers ont fourni un soutien essentiel
Malgré l'appréhension perceptible au sein du groupe, l'attaquant a salué l'aide de ses coéquipiers de l'équipe nationale américaine, décisive pour surmonter ce qui reste la période la plus difficile de sa carrière internationale. Balogun a souligné que le soutien de ses coéquipiers dans les vestiaires avait été essentiel lors de sa préparation pour le match contre la Belgique. Il a expliqué que ses partenaires lui avaient apporté « beaucoup de réconfort », ajoutant : « Ce n'était pas quelque chose que je pouvais changer. C'était simplement une situation malheureuse, qui m'a donné confiance. »
Malheureusement, cette sérénité ne s’est pas traduite sur le terrain : les États-Unis ont été dominés par la Belgique et ont concédé une défaite cuisante (4-1). Balogun a tout de même conclu le tournoi avec trois buts marqués en quatre apparitions.
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