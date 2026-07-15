L'attaquant monégasque avait été expulsé lors du match des 32es de finale contre la Bosnie-Herzégovine, mais une intervention controversée de la commission disciplinaire de la FIFA lui a permis d'affronter la Belgique en huitièmes de finale.

Cette décision a suscité de vives critiques, notamment après des révélations faisant état d’ingérences politiques. Balogun est revenu sur cette tension, déclarant à CBS : « Ma première réaction a été de me réjouir de faire à nouveau partie de l’équipe, mais quand j’ai commencé à y réfléchir, j’ai compris que cela allait susciter beaucoup de polémiques, et je pouvais presque percevoir une certaine nervosité chez mes coéquipiers, car c’est une situation tout à fait unique. »