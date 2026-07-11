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« Je voulais rester sur le terrain » : Thibaut Courtois explique son départ en larmes après avoir été remplacé par Senne Lammens juste avant le but décisif de l’Espagne en quart de finale
- AFP
Thibaut Courtois est victime d’une blessure musculaire.
Le gardien titulaire de la Belgique, Thibaut Courtois, a dû quitter ses partenaires en cours de seconde période, victime d’une blessure au quadriceps, lors du quart de finale de la Coupe du monde face à l’Espagne. Âgé de 34 ans, le portier a tenté de poursuivre la rencontre, avant de finalement céder sa place en larmes à la 71^e minute. Son remplaçant, Lammens, n’a pu repousser la frappe de Pau Cubarsi, permettant à Merino de sceller la défaite 2-1 de la Belgique à Los Angeles.
Le gardien de but explique sa décision de demander son remplacement
Après la rencontre, Thibaut Courtois est revenu devant la presse sur les circonstances de sa blessure. Bien qu'il se sentît en mesure de rester dans les cages pour assurer la défense, le gardien chevronné a accepté la décision de l'entraîneur Rudi Garcia, qui a préféré ne pas prendre davantage de risques pour la suite de la rencontre.
« C’est vraiment dommage de sortir, a expliqué Courtois. C’était un match spécial. Je me sentais bien. J’avais effectué deux coups de pied de but. Lors du deuxième, j’ai ressenti une douleur un peu plus forte au quadriceps. Je leur ai fait savoir que je ne pouvais plus effectuer de longs dégagements.
« J’aurais pu rester dans les buts. Mais l’entraîneur m’a dit qu’il me remplacerait si je ne me sentais pas à 100 %. Je voulais continuer, mais il a pris la décision de me sortir. Ce n’est pas un problème ; l’équipe passe avant tout. »
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Défendre son remplaçant après une erreur
Cette défaite a été d’autant plus douloureuse que Lammens, qui n’en était qu’à sa troisième sélection, a commis une erreur coûteuse directement à l’origine du but victorieux de l’Espagne à la 88^e minute. Néanmoins, Courtois a immédiatement fait preuve de leadership en apportant son soutien moral à son compatriote dans les vestiaires.
L’ancien gardien de Chelsea a également insisté sur le fait que l’ensemble de l’équipe devait garder la tête haute après avoir battu l’impressionnant record défensif des champions d’Europe au cours du tournoi.
Courtois a pris la défense de Lammens : « C’est dommage que Senne n’ait pas pu retenir ce ballon. On est allés le serrer dans nos bras après le match. Senne est un excellent gardien. C’est amer, mais ce sont des moments comme celui-ci qui nous rendent plus forts. On peut être fiers. On est la seule équipe à avoir marqué contre l’Espagne, l’un des grands favoris. »
Interrogé sur son avenir en équipe nationale, il a conclu : « J’ai vraiment apprécié de vivre ce tournoi avec le groupe. Je suis heureux. On verra bien. Avec le sélectionneur et Vincent [Mannaert], je vais devoir faire un choix. »
L’avenir des Devils s’inscrit en pointillés.
La blessure de Courtois allonge la liste des forfaits belges, déjà éprouvés par les sorties précoces d’Amadou Onana et de Youri Tielemans lors de leur tournée nord-américaine. Le groupe de Garcia rentre donc au pays avec des regrets, tout en affrontant l’incertitude qui entoure l’avenir international de plusieurs cadres à l’approche de la prochaine trêve.
De son côté, le gardien des « Blancos » doit subir des examens médicaux approfondis à son retour au club afin d'évaluer la gravité de sa lésion musculaire avant le début de la pré-saison.
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