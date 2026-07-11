Après la rencontre, Thibaut Courtois est revenu devant la presse sur les circonstances de sa blessure. Bien qu'il se sentît en mesure de rester dans les cages pour assurer la défense, le gardien chevronné a accepté la décision de l'entraîneur Rudi Garcia, qui a préféré ne pas prendre davantage de risques pour la suite de la rencontre.

« C’est vraiment dommage de sortir, a expliqué Courtois. C’était un match spécial. Je me sentais bien. J’avais effectué deux coups de pied de but. Lors du deuxième, j’ai ressenti une douleur un peu plus forte au quadriceps. Je leur ai fait savoir que je ne pouvais plus effectuer de longs dégagements.

« J’aurais pu rester dans les buts. Mais l’entraîneur m’a dit qu’il me remplacerait si je ne me sentais pas à 100 %. Je voulais continuer, mais il a pris la décision de me sortir. Ce n’est pas un problème ; l’équipe passe avant tout. »