Bologne a officiellement démis l’entraîneur principal Domenico Tedesco de ses fonctions après seulement deux mois en poste, selon La Gazzetta dello Sport. Le technicien italo-allemand est arrivé au centre d’entraînement de Casteldebole à 8 h 53 pour faire ses adieux, avant de repartir peu après 10 h 15.

Le club a publié un communiqué officiel remerciant le technicien de 41 ans pour son professionnalisme et son expertise durant son bref passage.

Raffaele Palladino a été immédiatement nommé pour lui succéder, en signant un contrat jusqu’au 30 juin 2029.