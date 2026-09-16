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« Je voulais rester plus longtemps ! » : Domenico Tedesco sort du silence après son licenciement sans ménagement par Bologne
Tedesco relevé de ses fonctions après un bref passage
Bologne a officiellement démis l’entraîneur principal Domenico Tedesco de ses fonctions après seulement deux mois en poste, selon La Gazzetta dello Sport. Le technicien italo-allemand est arrivé au centre d’entraînement de Casteldebole à 8 h 53 pour faire ses adieux, avant de repartir peu après 10 h 15.
Le club a publié un communiqué officiel remerciant le technicien de 41 ans pour son professionnalisme et son expertise durant son bref passage.
Raffaele Palladino a été immédiatement nommé pour lui succéder, en signant un contrat jusqu’au 30 juin 2029.
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Le patron sur le départ exprime ses profonds regrets aux supporters
S’adressant aux journalistes depuis sa voiture au moment de quitter le centre technique, Tedesco a reconnu ressentir une immense déception après son départ prématuré. Il a salué les supporters locaux ainsi que la ville pour l’avoir accueilli si chaleureusement durant sa brève période à la tête de l’équipe.
L’ancien sélectionneur de la Belgique a insisté sur le fait que les discussions privées avec la direction du club resteraient confidentielles.
« Ce que nous nous sommes dit reste entre nous », a déclaré Tedesco. « J’ai été accueilli de manière incroyable par cette ville et j’aurais aimé rester plus longtemps. Je suis vraiment, vraiment désolé. C’est le football, mais ces gens méritent beaucoup. »
Transition en douceur alors que Palladino prend immédiatement les commandes
Malgré sa frustration de n’avoir dirigé que deux matches au stade, Tedesco a affiché un calme serein en souhaitant le meilleur au club pour l’avenir. Il a refusé de critiquer publiquement la composition de l’effectif ou les décisions internes prises durant l’été.
Bologne n’a pas perdu de temps pour lancer sa nouvelle ère sous Palladino après ce rapide changement d’entraîneur.
Le nouvel entraîneur principal devait diriger sa première séance d’entraînement à Casteldebole à 16 h 00 CEST.
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Une nouvelle ère commence avec un contrat de longue durée
Palladino prend les rênes de l’équipe première avec un mandat clair : instaurer de la stabilité et élever le niveau de performance. La signature d’un contrat jusqu’en 2029 souligne la confiance à long terme de la direction du club dans sa vision tactique.
L’effectif fait face à un défi immédiat : s’adapter aux méthodes du nouvel entraîneur lors des séances d’entraînement de l’après-midi.
Bologne se concentre désormais sur la préparation de ses prochains matches de Serie A sous la direction de Palladino.
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