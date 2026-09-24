Andy Carroll est devenu le footballeur britannique le plus cher lorsque Liverpool l’a recruté pour 35 millions de livres sterling en janvier 2011. Cependant, comme l’a rapporté le Daily Mail, l’attaquant révèle dans son nouveau livre, Owning It, qu’il n’a en réalité jamais voulu quitter Newcastle United.

Carroll affirme que son club de cœur l’a forcé à agir, permettant au club de conserver une part importante de son indemnité de transfert. « Newcastle m’avait mis dans une position impossible, et j’ai appris plus tard que le fait que je dépose une demande de transfert signifiait que Newcastle pouvait conserver 10 % des 35 millions de livres sterling qui, autrement, me seraient revenus », a expliqué Carroll.