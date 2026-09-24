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« Je voulais rentrer chez moi » : Andy Carroll admet qu'il voulait désespérément échouer à sa visite médicale à Liverpool
Poussé vers la sortie de St James' Park
Andy Carroll est devenu le footballeur britannique le plus cher lorsque Liverpool l’a recruté pour 35 millions de livres sterling en janvier 2011. Cependant, comme l’a rapporté le Daily Mail, l’attaquant révèle dans son nouveau livre, Owning It, qu’il n’a en réalité jamais voulu quitter Newcastle United.
Carroll affirme que son club de cœur l’a forcé à agir, permettant au club de conserver une part importante de son indemnité de transfert. « Newcastle m’avait mis dans une position impossible, et j’ai appris plus tard que le fait que je dépose une demande de transfert signifiait que Newcastle pouvait conserver 10 % des 35 millions de livres sterling qui, autrement, me seraient revenus », a expliqué Carroll.
- AFP
En espérant échouer à la visite médicale
La réalité du transfert à 35 M£ a été si dévastatrice pour Carroll qu’il souhaitait activement que sa visite médicale révèle un problème. L’attaquant se souvient avec précision de son voyage vers le Merseyside et de son désir irrépressible de retourner dans le Nord-Est.
« Après avoir atterri à Liverpool, nous sommes allés directement à Anfield, où j’ai passé ma visite médicale, a-t-il écrit. Je n’arrêtais pas de me dire : “S’il te plaît, fais juste en sorte que ça échoue et tu pourras rentrer à la maison.” Mais je l’ai passée haut la main. » Même lors de sa présentation officielle aux côtés de Luis Suarez, Carroll a reconnu qu’il avait du mal à cacher ses émotions, affirmant qu’il avait l’air d’avoir envie de pleurer.
Les difficultés liées à une richesse nouvellement acquise
L’augmentation significative de son salaire a également entraîné des problèmes de mode de vie en dehors des terrains pour l’attaquant anglais. Carroll a admis franchement que ses revalorisations salariales avaient alimenté une vie sociale chaotique, marquée notamment par des visites fréquentes dans des casinos et des clubs de strip-tease.
« Avant que mon salaire hebdomadaire ne passe à 2 500 £ par semaine, j’étais assez raisonnable, a déclaré Carroll. Mais très vite, je passais du temps dans des bars, des clubs de strip-tease et des casinos. Si tout le monde voulait un plateau de shots, j’achetais un plateau de shots. » Il a reconnu qu’un footballeur bien connu passant du temps dans des établissements locaux attirerait forcément des ennuis.
- (C)Getty Images
Quel est le prochain défi pour Carroll ?
Carroll évolue actuellement à Dagenham and Redbridge, en National League South, un club dont il est également copropriétaire avec le youtubeur KSI. Si ses années en Premier League sont désormais loin derrière lui, la sortie de son autobiographie d’une franchise brutale ne manquera pas d’alimenter de nouvelles discussions.
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