Le sélectionneur portugais, Roberto Martinez, a immédiatement défendu sa star, présentant l’incident comme une preuve d’esprit d’équipe plutôt que comme un manquement à la discipline. Il a souligné que l’intensité du match, bien que élevée pour une rencontre amicale, constituait une leçon précieuse pour le groupe avant ses déplacements aux États-Unis, au Mexique et au Canada.

« Le football est un sport de passion et d’émotions. La réaction de Leão est normale : il a voulu protéger son coéquipier, c’est un signe d’esprit d’équipe, et c’est positif d’aider un partenaire », a déclaré l’Espagnol en conférence de presse. « Bien sûr, il ne faut pas tomber dans la provocation. Ce qui s’est passé est bon à prendre, car face à une équipe sud-américaine on sait que ce genre de situations peut survenir. Nous avons joué contre la Colombie et cela peut arriver. C’est une leçon à tirer. J’apprécie le fait qu’il ait voulu aider son coéquipier, mais nous devons comprendre qu’au football, il faut s’exprimer avec le ballon et laisser les autres équipes essayer de nous provoquer. »

L’incident avait été déclenché par un duel entre João Cancelo et Felipe Faundez, poussant Leao à balayer du bras le visage du défenseur chilien Ivan Roman. Le sélectionneur espère que l’analyse des images confirmera l’absence de geste vraiment violent, notant notamment que les mains du joueur ne sont pas montées au-dessus des épaules.