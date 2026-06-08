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« Je voulais protéger mon coéquipier » : Rafael Leão réagit après son carton rouge pour avoir frappé un adversaire, tandis que Roberto Martinez prend la défense de la star portugaise
Leao explique sa réaction « protectrice »
Le joueur international portugais Leão a réagi sur les réseaux sociaux pour expliquer le carton rouge reçu lors du match amical contre le Chili à l’Estadio Nacional. L’ailier, expulsé après une vive altercation, assure que son geste visait uniquement à protéger son coéquipier et non à blesser l’adversaire.
Dans une publication Instagram après la rencontre, l’attaquant a clarifié sa position : « Premier test passé. Concernant mon expulsion, je voulais simplement protéger mon coéquipier, sans jamais avoir l’intention de blesser l’adversaire. Merci à tous les Portugais qui étaient à Jamor, l’ambiance était incroyable, on continue ensemble. »
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Martinez défend l'engagement de sa star
Le sélectionneur portugais, Roberto Martinez, a immédiatement défendu sa star, présentant l’incident comme une preuve d’esprit d’équipe plutôt que comme un manquement à la discipline. Il a souligné que l’intensité du match, bien que élevée pour une rencontre amicale, constituait une leçon précieuse pour le groupe avant ses déplacements aux États-Unis, au Mexique et au Canada.
« Le football est un sport de passion et d’émotions. La réaction de Leão est normale : il a voulu protéger son coéquipier, c’est un signe d’esprit d’équipe, et c’est positif d’aider un partenaire », a déclaré l’Espagnol en conférence de presse. « Bien sûr, il ne faut pas tomber dans la provocation. Ce qui s’est passé est bon à prendre, car face à une équipe sud-américaine on sait que ce genre de situations peut survenir. Nous avons joué contre la Colombie et cela peut arriver. C’est une leçon à tirer. J’apprécie le fait qu’il ait voulu aider son coéquipier, mais nous devons comprendre qu’au football, il faut s’exprimer avec le ballon et laisser les autres équipes essayer de nous provoquer. »
L’incident avait été déclenché par un duel entre João Cancelo et Felipe Faundez, poussant Leao à balayer du bras le visage du défenseur chilien Ivan Roman. Le sélectionneur espère que l’analyse des images confirmera l’absence de geste vraiment violent, notant notamment que les mains du joueur ne sont pas montées au-dessus des épaules.
Les inquiétudes concernant l'exclusion de la Coupe du monde persistent
Même si l’entraîneur continue de le soutenir, les implications techniques de ce carton rouge pourraient avoir de lourdes conséquences. L’expulsion ayant été motivée par un comportement violent, la crainte est que la Commission de discipline de la FIFA ne prolonge la suspension habituellement infligée pour un match amical jusqu’à la phase finale de la Coupe du monde. Si une suspension standard était confirmée, Leao ne manquerait probablement que le prochain match de préparation contre le Nigeria, mercredi.
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Un été incertain sur le plan des clubs
Le drame survenu au Jamor intervient alors que l’avenir de Leao à Milan suscite beaucoup d’attention. L’ailier a déjà laissé entendre qu’il était prêt à changer d’air après un long passage en Serie A, la Premier League étant souvent citée comme la destination de ses rêves. Ses récentes performances et son comportement sur la scène internationale seront sans doute suivis de près par les clubs intéressés à travers l’Europe.
L’avant-centre estime que le football anglais, moins rigide tactiquement, mettrait mieux en valeur ses qualités que le calcio. Milan, qui espère tirer une somme importante de son éventuel départ, suit donc avec attention cette Coupe du monde, où Leao doit prouver qu’il sait garder son sang-froid sur la plus grande scène internationale.