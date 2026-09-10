S’exprimant auprès de Sport Bild, le directeur sportif du Bayern, Eberl, a détaillé son admiration personnelle pour Barcola. « Pour être honnête, je connais déjà Bradley depuis mon époque à Leipzig. Je voulais le faire venir à Leipzig », a-t-il déclaré.

Eberl a expliqué que des discussions antérieures avaient jeté les bases de l’approche récente du Bayern. « Nous nous sommes assis ensemble et nous en avons discuté à l’époque, a-t-il ajouté. C’est comme ça que j’ai développé une relation plus proche avec Bradley. Il y a donc toujours eu un intérêt. Bien sûr, nous nous sommes aussi penchés sur son cas au Bayern. »

Cependant, les aspects financiers ont finalement forcé le Bayern à renoncer. En évoquant les 123 M£ déboursés par Liverpool, Eberl a admis : « Quand on entend parler de sommes comme celle-là, c’était trop pour nous. Avec Luis Diaz, nous avons pris une décision qui a aussi été coûteuse, mais à une autre échelle que Bradley. »

La situation s’est avérée identique concernant Gordon. « Ce n’est un secret pour personne que nous étions intéressés par Anthony Gordon pour le côté gauche », a concédé Eberl. « Nous avons décidé de ne pas aller plus loin parce qu’il était tout simplement trop cher. »



