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« Je voulais le faire venir » : pourquoi le Bayern Munich a été contraint de se retirer des transferts XXL de Bradley Barcola, la star de Liverpool, et d'Anthony Gordon, de Barcelone
Des indemnités exorbitantes freinent les géants allemands
Le Bayern Munich a étudié cet été des pistes menant aux ailiers très cotés Barcola et Gordon afin de renforcer l’effectif de Vincent Kompany. Cependant, le club de Bundesliga a finalement renoncé en raison du montant colossal des indemnités de transfert nécessaires pour s’attacher les services des deux joueurs.
Barcola a finalement bouclé un transfert de 123 millions de livres à Liverpool pour remplacer Mohamed Salah après le départ de l’Égyptien, au terme de neuf années brillantes sur les bords de la Mersey. Dans le même temps, Gordon a quitté Newcastle pour rejoindre Barcelone dans le cadre d’un accord d’une valeur de 69 millions de livres.
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Eberl révèle un intérêt de longue date
S’exprimant auprès de Sport Bild, le directeur sportif du Bayern, Eberl, a détaillé son admiration personnelle pour Barcola. « Pour être honnête, je connais déjà Bradley depuis mon époque à Leipzig. Je voulais le faire venir à Leipzig », a-t-il déclaré.
Eberl a expliqué que des discussions antérieures avaient jeté les bases de l’approche récente du Bayern. « Nous nous sommes assis ensemble et nous en avons discuté à l’époque, a-t-il ajouté. C’est comme ça que j’ai développé une relation plus proche avec Bradley. Il y a donc toujours eu un intérêt. Bien sûr, nous nous sommes aussi penchés sur son cas au Bayern. »
Cependant, les aspects financiers ont finalement forcé le Bayern à renoncer. En évoquant les 123 M£ déboursés par Liverpool, Eberl a admis : « Quand on entend parler de sommes comme celle-là, c’était trop pour nous. Avec Luis Diaz, nous avons pris une décision qui a aussi été coûteuse, mais à une autre échelle que Bradley. »
La situation s’est avérée identique concernant Gordon. « Ce n’est un secret pour personne que nous étions intéressés par Anthony Gordon pour le côté gauche », a concédé Eberl. « Nous avons décidé de ne pas aller plus loin parce qu’il était tout simplement trop cher. »
Une nouvelle ère à Anfield et à l’Allianz
Liverpool a identifié Barcola comme sa cible prioritaire pour combler le vide laissé par Salah. Le double vainqueur de la Ligue des champions avec le Paris Saint-Germain était impatient d’effectuer ce transfert, ce qui a permis à Liverpool de repousser l’intérêt d’Arsenal. Ce montant vertigineux fait de l’international français la deuxième recrue la plus chère de l’histoire de Liverpool, juste derrière le transfert record du club, Alexander Isak.
À l’inverse, les transferts avortés ont entraîné un remaniement important de l’effectif du Bayern. En plus de deux nouvelles arrivées, Ismael Saibari et Nathaniel Brown, le Bayern a autorisé un exode massif afin d’équilibrer les comptes, avec les départs de Joao Palhinha, Alexander Nubel, Daniel Peretz, Noel Aseko, Jonah Kusi-Asare, Maurice Krattenmacher et Lovro Zvornarek, tous partis de l’Allianz Arena.
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Barcola s’adapte au football anglais
Barcola s’adapte déjà à sa nouvelle vie sous les ordres d’Andoni Iraola à Anfield. Après avoir fait ses débuts en entrant à la 60e minute à la place d’une autre recrue, Victor Munoz, lors d’une victoire 2-0 sur la pelouse d’Ipswich, le joueur de 24 ans a connu sa première titularisation mercredi soir.
Il a montré des choses prometteuses pendant la victoire 2-1 de Liverpool contre l’Atlético de Madrid de Diego Simeone en Ligue des champions. Cependant, l’ancien attaquant de Lyon est sorti à cause de crampes peu après le deuxième but décisif inscrit par Alexis Mac Allister en seconde période, ce qui signifie qu’Iraola devra gérer avec précaution la condition physique de l’ailier au cours des prochaines semaines.
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