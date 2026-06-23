« Je voulais le faire venir à Liverpool » : Jürgen Klopp a failli souffler un joueur clé au FC Bayern

Au Bayern Munich, l’Autrichien s’est imposé comme un titulaire indiscutable et l’un des piliers du groupe. Pourtant, son avenir à la Säbener Straße a temporairement été remis en question en raison de négociations houleuses concernant la prolongation de son contrat, qui expire en 2027.

Les prétentions salariales du milieu polyvalent semblaient toutefois hors de portée du FCB. Début mai, le directeur sportif Max Eberl confirmait : « Ce ne sont que des discussions et des divergences d’opinions ; pour l’instant, nous ne parvenons pas à nous accorder. Mais il n’y a ni animosité ni mauvaise entente. »

Selon lemagazine « kicker », les deux parties se sont récemment rapprochées et un accord sur les termes du nouveau contrat serait désormais proche.

Avant de se replonger dans les affaires du Bayern, le milieu de terrain entend toutefois aller le plus loin possible au Mondial. Dans la nuit de samedi à dimanche (heure allemande), l’Autriche affrontera l’Algérie, à égalité de points, dans un match décisif pour la deuxième place du groupe J. Une victoire ou un match nul, grâce à une meilleure différence de buts face aux Algériens, assurerait à Laimer et à ses coéquipiers de conserver cette deuxième place et de se qualifier pour la phase à élimination directe. En cas de revers, la sélection autrichienne devrait alors compter sur l’un des huit meilleurs troisièmes pour rallier les seizièmes de finale.



