Invité comme expert sur MagentaTV, Jürgen Klopp a confié, avant le deuxième match de poule de la Coupe du monde entre l’Autriche de Laimer et l’Argentine (défaite 2-0 des Autrichiens), que le milieu du FC Bayern, aligné comme arrière gauche, aurait pu rejoindre Liverpool : « Pour moi, Laimer est un pur numéro 6. Je voulais le recruter pour jouer à ce poste chez les Reds, mais il a finalement choisi le Bayern. »
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« Je voulais le faire venir à Liverpool » : Jürgen Klopp a failli souffler un joueur clé au FC Bayern
Klopp a été entraîneur à Liverpool de 2015 à 2024. Il n’a pas indiqué précisément quand il aurait voulu recruter Laimer durant cette période, mais ses propos suggèrent que cela remonte à peu avant le transfert du milieu autrichien du RB Leipzig au Bayern Munich, à l’été 2023. Des rumeurs d’intérêt des Reds avaient déjà circulé en 2022.
Le milieu autrichien s’était fait connaître à Leipzig comme sentinelle ; le FC Bayern l’avait d’ailleurs recruté pour occuper ce rôle de « numéro 6 ». Polyvalent, le joueur de 29 ans est toutefois principalement aligné à Munich comme arrière latéral droit ou gauche.
Lors de la Coupe du monde, le sélectionneur autrichien Ralf Rangnick l’avait surpris en l’alignant au poste de meneur de jeu (n°10) pour la victoire 3-1 contre la Jordanie en match d’ouverture. Face à l’Argentine, dont il a dénoncé après coup le jeu rugueux – sanctionné d’un seul carton jaune –, Laimer a ensuite évolué comme arrière gauche.
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Selon les dernières informations, Konrad Laimer s’apprêterait enfin à prolonger son contrat avec le FC Bayern.
Au Bayern Munich, l’Autrichien s’est imposé comme un titulaire indiscutable et l’un des piliers du groupe. Pourtant, son avenir à la Säbener Straße a temporairement été remis en question en raison de négociations houleuses concernant la prolongation de son contrat, qui expire en 2027.
Les prétentions salariales du milieu polyvalent semblaient toutefois hors de portée du FCB. Début mai, le directeur sportif Max Eberl confirmait : « Ce ne sont que des discussions et des divergences d’opinions ; pour l’instant, nous ne parvenons pas à nous accorder. Mais il n’y a ni animosité ni mauvaise entente. »
Selon lemagazine « kicker », les deux parties se sont récemment rapprochées et un accord sur les termes du nouveau contrat serait désormais proche.
Avant de se replonger dans les affaires du Bayern, le milieu de terrain entend toutefois aller le plus loin possible au Mondial. Dans la nuit de samedi à dimanche (heure allemande), l’Autriche affrontera l’Algérie, à égalité de points, dans un match décisif pour la deuxième place du groupe J. Une victoire ou un match nul, grâce à une meilleure différence de buts face aux Algériens, assurerait à Laimer et à ses coéquipiers de conserver cette deuxième place et de se qualifier pour la phase à élimination directe. En cas de revers, la sélection autrichienne devrait alors compter sur l’un des huit meilleurs troisièmes pour rallier les seizièmes de finale.
Konrad Laimer : ses statistiques au FC Bayern Munich
Interventions
136
Buts
7 passes décisifs
Passes décisives
21