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« Je voulais faire passer un message ! » : Liam Rosenior déclenche une ÉNORME bagarre générale alors que l'ancien entraîneur de Chelsea répond au club de BlueCo après des chants jugés « irrespectueux »
Chaos d’après-match à Paris
Le Paris FC a décroché une victoire arrachée de haute lutte dans la capitale française grâce à des buts d’Ilan Kebbal et de Pablo Pagis. Un but contre son camp tardif de Moustapha Mbow a offert une fin de match tendue, mais les locaux ont tenu bon pour prendre les trois points.
Au coup de sifflet final, Rosenior s’est immédiatement tourné vers les supporters strasbourgeois en déplacement. Le nouvel entraîneur du Paris FC a été vu en train de se frapper la poitrine avec passion, de pointer du doigt et de lever les bras en direction du parcage visiteurs.
Ces gestes ont instantanément provoqué une réaction furieuse des visiteurs. En quelques secondes, environ 30 joueurs et membres des staffs des deux clubs se sont retrouvés impliqués dans une énorme altercation sur la pelouse.
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« Ils ont manqué de respect à ma famille »
Lors de sa conférence de presse d’après-match, Rosenior a révélé que sa démonstration passionnée était une réponse directe à des chants offensants. Il a accusé une minorité des supporters visiteurs d’avoir franchi la ligne avec des insultes personnelles.
« [Il y avait une petite partie du public de Strasbourg] qui manque de respect à ma famille », a-t-il expliqué. « Je comprends le contexte de ce qu’ils disaient. Mon banc était visiblement bouleversé. Je veux que ce soit très clair : une petite section. Strasbourg est un fantastique club de football, avec de grandes personnes qui travaillent pour le club, et de grandes personnes qui soutiennent le club. »
L’entraîneur anglais a admis que ses célébrations étaient une réplique délibérée à ses détracteurs persistants. Il a ajouté : « Pour moi, célébrer de cette manière était un message. Un message adressé à un groupe de personnes qui n’ont jamais voulu que je réussisse dans ce club. Mais je ne vais pas en dire plus que ça. »
Un point à prouver face à BlueCo
Rosenior a auparavant dirigé Strasbourg pendant 18 mois avant de rejoindre leur club frère au sein de BlueCo, Chelsea. Son passage à Stamford Bridge a été désastreux, ne durant que 106 jours avant son licenciement en avril après cinq défaites consécutives sans marquer. Désormais de retour en France, les émotions ont clairement débordé au moment d’affronter son ancien club.
S’exprimant auprès de Ligue 1+, Rosenior est revenu sur l’incident survenu au bord du terrain. « Les gens du club [Strasbourg] qui me connaissent savent que j’ai toujours été respectueux, j’ai toujours voulu le meilleur pour ce club de football, a-t-il déclaré. Je veux toujours le meilleur pour ce club de football.
« Mais quand j’ai entendu les chants, je comprends le français, je comprends le contexte, la langue, c’est aller trop loin. C’est un club de football merveilleux, c’est une grande ville, c’est un club avec une grande tradition, j’ai toujours protégé ces traditions. Donc, si j’ai célébré de la façon dont je l’ai fait, c’était pour de nombreuses raisons. De nombreuses raisons. »
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Poursuivant un début sur les chapeaux de roue
Malgré les scènes regrettables au coup de sifflet final, le Paris FC réalise un excellent début de saison en Ligue 1. Le club reste invaincu après cinq matches, avec trois victoires, et figure confortablement parmi les premiers prétendants au titre.
Rosenior va désormais chercher à remobiliser son groupe afin de maintenir cette excellente forme en ce début de saison. Être devant des poids lourds comme le Paris Saint-Germain à ce stade de l'exercice offre au club de la capitale une base énorme sur laquelle s'appuyer dans les semaines à venir.
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