Le Paris FC a décroché une victoire arrachée de haute lutte dans la capitale française grâce à des buts d’Ilan Kebbal et de Pablo Pagis. Un but contre son camp tardif de Moustapha Mbow a offert une fin de match tendue, mais les locaux ont tenu bon pour prendre les trois points.

Au coup de sifflet final, Rosenior s’est immédiatement tourné vers les supporters strasbourgeois en déplacement. Le nouvel entraîneur du Paris FC a été vu en train de se frapper la poitrine avec passion, de pointer du doigt et de lever les bras en direction du parcage visiteurs.

Ces gestes ont instantanément provoqué une réaction furieuse des visiteurs. En quelques secondes, environ 30 joueurs et membres des staffs des deux clubs se sont retrouvés impliqués dans une énorme altercation sur la pelouse.











