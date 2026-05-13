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« Je voulais devenir le meilleur joueur du monde » : Bryan Mbeumo dévoile son objectif ambitieux alors que l'ailier, estimé à 65 millions de livres sterling, guide Manchester United vers un retour en Ligue des champions
Les soirées européennes font leur retour à Old Trafford
Manchester United est officiellement de retour au plus haut niveau, et peu de joueurs affichent un enthousiasme aussi palpable que Mbeumo. L’attaquant, arrivé l’été dernier en provenance de Brentford pour un transfert de 65 millions de livres sterling, a joué un rôle essentiel dans la qualification des Reds parmi les cinq premiers de la Premier League, leur garantissant ainsi une place en Ligue des champions pour la saison 2026-2027.
Interrogé sur le podcast « Inside Carrington », l’international camerounais a exprimé son impatience à l’idée d’entendre l’hymne de la C1 résonner à Old Trafford : « J’ai vraiment hâte. Je sais que ça compte énormément pour le club et pour les supporters, donc je sais que l’ambiance va être incroyable. »
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L'ambition de Mbeumo : « être le meilleur au monde »
Si la qualification pour les compétitions européennes est un exploit collectif, Mbeumo a toujours nourri des ambitions personnelles qui frôlent l’audace. Le joueur de 26 ans a révélé que sa motivation venait d’un désir de longue date de voir son nom cité aux côtés des plus grands noms de l’histoire du football.
« Je me suis toujours dit que je voulais être le meilleur joueur du monde, donc disputer ce genre de compétitions était vraiment une priorité pour moi », admet Mbeumo. « Même, comme vous l’avez dit, [lorsque] j’ai commencé dans les divisions inférieures et les petites équipes, j’avais toujours cet objectif en tête. »
Un parcours depuis les divisions inférieures
L’ascension de Mbeumo vers les sommets du football anglais s’est construite pas à pas, sans coup d’éclat. Après avoir fait ses armes dans les divisions inférieures en France et en Angleterre, l’international camerounais estime que ses humbles débuts lui ont forgé la force mentale nécessaire pour réussir dans un club de l’envergure de Manchester United.
« Je suis vraiment fier de moi, car ce n’a jamais été facile. J’ai toujours dû travailler dur sans jamais perdre de vue mon objectif. J’ai toujours cru en mes capacités exceptionnelles, et je suis impatient de relever les défis qui m’attendent. »
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L'impact de Mbeumo en chiffres
Mbeumo a joint le geste à la parole en livrant des performances impressionnantes sur le terrain. Lors de sa première saison à United, l’attaquant camerounais a trouvé le chemin des filets à 10 reprises toutes compétitions confondues ; seul son coéquipier Benjamin Sesko, nouvelle recrue et actuel meilleur buteur du club avec 12 réalisations, fait mieux. Mbeumo a également délivré trois passes décisives.
Au-delà des chiffres, l’attaquant a déjà offert des moments de gloire aux supporters de United, notamment un but mémorable contre le rival Liverpool. Avec United parmi les 18 clubs déjà qualifiés pour la phase de groupes de la nouvelle Ligue des champions, la confiance affichée par Mbeumo devrait être un atout majeur pour espérer briller dans la compétition la saison prochaine.