« Je voulais devenir le meilleur joueur du monde » : Bryan Mbeumo dévoile son objectif ambitieux alors que l'ailier, estimé à 65 millions de livres sterling, guide Manchester United vers un retour en Ligue des champions

Manchester United est officiellement de retour au plus haut niveau, et peu de joueurs affichent un enthousiasme aussi palpable que Mbeumo. L’attaquant, arrivé l’été dernier en provenance de Brentford pour un transfert de 65 millions de livres sterling, a joué un rôle essentiel dans la qualification des Reds parmi les cinq premiers de la Premier League, leur garantissant ainsi une place en Ligue des champions pour la saison 2026-2027.

Interrogé sur le podcast « Inside Carrington », l’international camerounais a exprimé son impatience à l’idée d’entendre l’hymne de la C1 résonner à Old Trafford : « J’ai vraiment hâte. Je sais que ça compte énormément pour le club et pour les supporters, donc je sais que l’ambiance va être incroyable. »