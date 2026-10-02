« Je voterais pour moi-même ! » : la star du Real Madrid Marc Cucurella plaisante sur son choix pour le Ballon d’Or après avoir admis que deux des nommés sont ses coéquipiers

Lors d’une conférence de presse aussi légère qu’instructive, Cucurella a été interrogé sur ce qu’il pensait de la prochaine cérémonie du Ballon d’Or. Avec plusieurs de ses pairs en lice pour la plus grande récompense individuelle du football, le défenseur du Real Madrid aurait pu jouer la prudence avec une réponse diplomatique.

Au lieu de cela, il a choisi d’assumer sa réputation de personnage charismatique, déclenchant les rires dans la salle en suggérant qu’il serait le vainqueur le plus méritant. « Si je devais voter, je voterais pour moi-même », a-t-il plaisanté pendant son passage devant les médias.

Il a poursuivi en déclarant : « Heureusement, il est vrai que deux des candidats sont mes coéquipiers et que le plus méritant gagne. Quel qu’il soit, je serai heureux et je laisse cela à ceux qui votent. Évidemment, comme ce sont mes coéquipiers, je vais bien recevoir un petit cadeau pour les avoir aidés à gagner. »



