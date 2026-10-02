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« Je voterais pour moi-même ! » : la star du Real Madrid Marc Cucurella plaisante sur son choix pour le Ballon d’Or après avoir admis que deux des nommés sont ses coéquipiers
Le malicieux aveu de Cucurella sur le Ballon d’Or
Lors d’une conférence de presse aussi légère qu’instructive, Cucurella a été interrogé sur ce qu’il pensait de la prochaine cérémonie du Ballon d’Or. Avec plusieurs de ses pairs en lice pour la plus grande récompense individuelle du football, le défenseur du Real Madrid aurait pu jouer la prudence avec une réponse diplomatique.
Au lieu de cela, il a choisi d’assumer sa réputation de personnage charismatique, déclenchant les rires dans la salle en suggérant qu’il serait le vainqueur le plus méritant. « Si je devais voter, je voterais pour moi-même », a-t-il plaisanté pendant son passage devant les médias.
Il a poursuivi en déclarant : « Heureusement, il est vrai que deux des candidats sont mes coéquipiers et que le plus méritant gagne. Quel qu’il soit, je serai heureux et je laisse cela à ceux qui votent. Évidemment, comme ce sont mes coéquipiers, je vais bien recevoir un petit cadeau pour les avoir aidés à gagner. »
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Cucurella révèle pourquoi les supporters se sont attachés à lui
L’ascension du défenseur espagnol vers la notoriété a été marquée par son look distinctif et son style de jeu énergique, mais il reste humble concernant sa popularité auprès des supporters espagnols. Interrogé sur les raisons pour lesquelles il semble être autant apprécié du public, il a reconnu ne pas vraiment savoir pourquoi.
« Franchement, je ne sais pas, a-t-il déclaré. Je pense que c’est peut-être un peu à cause de mon apparence différente, qui attire l’attention. Mais je suis heureux pour tout, pas seulement sur le plan sportif, mais aussi sur le plan personnel et pour l’affection que les gens me témoignent. Surtout, continuer comme ça et, au final, rendre les gens heureux, c’est quelque chose de très beau. »
Son sélectionneur, Luis de la Fuente, a fait écho à ces propos, déclarant simplement qu’« il est une très bonne personne et un très bon footballeur ».
S’adapter à la pression du Real Madrid
Si sa forme avec l’Espagne a été exemplaire, Cucurella s’est montré honnête au sujet des difficultés qu’il a rencontrées depuis son transfert onéreux au Real Madrid. Évoquant l’écart perçu dans ses niveaux de performance, Cucurella a souligné qu’il avait passé bien plus de temps à travailler dans le cadre tactique de l’équipe nationale qu’avec son nouveau club.
« Je pense qu’au final ici, en équipe nationale, j’ai joué beaucoup de matches. Madrid est un nouveau club pour moi et nous n’avons presque pas eu de pré-saison. Je pense que j’ai joué moins de 10 matches », a-t-il expliqué.
Il a ensuite ajouté : « Il est clair qu’il y a des choses que je dois améliorer et je dois m’adapter à mes coéquipiers, mais je vais faire de mon mieux et travailler dur pour que la version que l’on voit ici en équipe nationale soit la même que celle que l’on voit au Real Madrid. »
- Getty Images Sport
Construire une nouvelle ère à Madrid
Cucurella a également évoqué la présence croissante de joueurs du Real Madrid au sein de la sélection espagnole, et le défenseur se réjouit de voir davantage de ses coéquipiers en club être reconnus par De la Fuente. « Au final, le Real Madrid est l’un des meilleurs clubs du monde et cela implique d’avoir des joueurs dans les sélections nationales », a déclaré Cucurella.
Il a conclu : « C’est vrai que ces derniers temps, il y a eu peu de participation mais, petit à petit, avoir des coéquipiers ici est très important. Un club comme le Real Madrid, c’est ce qu’il mérite. Il y a aussi des jeunes, au centre de formation il y a de très bons joueurs qui s’entraînent avec nous, et voyons si, petit à petit, ils ont un rôle important et si nous continuons à avoir plus de coéquipiers ici. »
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