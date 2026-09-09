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« Je voterais pour lui 100 fois ! » : Zinedine Zidane tranche définitivement dans le débat sur le GOAT en soutenant Lionel Messi pour le Ballon d’Or 2026
L’icône argentine décroche une nomination
Messi a assuré sa place sur la liste des nommés pour le Ballon d'Or 2026 à la suite d'une remarquable campagne 2025-2026, en club comme en sélection. L'attaquant de 39 ans a cumulé 45 buts et 30 passes décisives en 49 apparitions pour mener l'Inter Miami au titre en MLS, avant d'inscrire huit buts pour guider l'Argentine jusqu'à la finale de la Coupe du monde 2026. Cette excellence durable souligne à quel point l'influence du capitaine talismanique reste sans égale sur la scène mondiale.
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La légende française salue la longévité
Zidane estime que le grand public du football sous-estime souvent l’extrême difficulté qu’il y a à maintenir un niveau de performance d’élite au crépuscule d’une carrière professionnelle. Défendant sans réserve la légitimité de la superstar pour la plus haute distinction individuelle du football, l’ancien entraîneur du Real Madrid a déclaré, comme le rapporte Marca : « Je voterais 100 fois pour Messi. Je pense que les gens ne comprennent vraiment pas à quel point il est incroyable d’être encore parmi les meilleurs joueurs du monde à 39 ans. »
Zidane tranche un débat historique
La production impressionnante de Messi sur une année entière est largement considérée comme ayant bien plus de poids que celle de ses compagnons de nomination. En soutenant l’icône argentine pour qu’il remporte un autre Ballon d’Or, tout en refermant fermement le débat sur le plus grand joueur de tous les temps, Zidane a ajouté : « Je ne serais pas surpris si Messi remportait le trophée. Si quelqu’un a encore des doutes sur le débat du GOAT, honnêtement, cette personne n’a pas sa place dans le monde du football. »
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Le gala du Ballon d'Or attend le vainqueur
Le lauréat du Ballon d'Or 2026 sera officiellement dévoilé lors d'une cérémonie prestigieuse à Londres le 26 octobre. Cette 70e édition prestigieuse représente un jalon historique puisque le gala est organisé hors de Paris pour la première fois. Le monde du football attend désormais de voir si les exploits décisifs de Messi sur la scène mondiale et nationale lui permettront de remonter sur le podium.
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