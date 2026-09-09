La production impressionnante de Messi sur une année entière est largement considérée comme ayant bien plus de poids que celle de ses compagnons de nomination. En soutenant l’icône argentine pour qu’il remporte un autre Ballon d’Or, tout en refermant fermement le débat sur le plus grand joueur de tous les temps, Zidane a ajouté : « Je ne serais pas surpris si Messi remportait le trophée. Si quelqu’un a encore des doutes sur le débat du GOAT, honnêtement, cette personne n’a pas sa place dans le monde du football. »