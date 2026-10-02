Après avoir affronté et côtoyé sur les terrains les meilleurs talents italiens en Serie A, le gardien de l’Inter est convaincu que l’Italie est loin de manquer de qualités techniques.

Dans un entretien accordé au grand quotidien italien La Gazzetta dello Sport, Martinez a déclaré : « Honnêtement, je vois beaucoup de potentiel en Italie. Ils doivent retrouver un modèle de jeu bien défini, mais la qualité ne manque pas.

« Il y a plusieurs joueurs de haut niveau à l’Inter et beaucoup d’autres éléments valables avec eux. Ils doivent retrouver de la confiance après la déception d’avoir manqué la Coupe du monde ; pour moi, c’est davantage une question mentale qu’un problème de qualité. »