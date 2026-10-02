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« Je vois beaucoup de potentiel en Italie » : le gardien de l'Inter Josep Martinez soutient l'Italie pour se relever après le crève-cœur de la Coupe du monde
Le gardien espagnol évalue le renouveau italien
Le gardien de l’Inter estime que les difficultés du football italien sur la scène internationale découlent uniquement de facteurs psychologiques, et non d’une baisse de qualité des joueurs. L’échec à se qualifier pour trois phases finales consécutives de la Coupe du monde a déclenché une profonde crise de confiance chez les quadruples champions du monde. Mancini a désormais été chargé de superviser une reconstruction complète de l’effectif, en convoquant une vague de jeunes talents afin de reconstruire l’identité de jeu de l’équipe nationale.
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Le gardien met en lumière son combat pour se rétablir mentalement
Après avoir affronté et côtoyé sur les terrains les meilleurs talents italiens en Serie A, le gardien de l’Inter est convaincu que l’Italie est loin de manquer de qualités techniques.
Dans un entretien accordé au grand quotidien italien La Gazzetta dello Sport, Martinez a déclaré : « Honnêtement, je vois beaucoup de potentiel en Italie. Ils doivent retrouver un modèle de jeu bien défini, mais la qualité ne manque pas.
« Il y a plusieurs joueurs de haut niveau à l’Inter et beaucoup d’autres éléments valables avec eux. Ils doivent retrouver de la confiance après la déception d’avoir manqué la Coupe du monde ; pour moi, c’est davantage une question mentale qu’un problème de qualité. »
Le gardien obtient son retour tant attendu en sélection nationale
L’évaluation positive de Martinez coïncide avec une étape personnelle dont il peut être fier, après avoir reçu une convocation surprise en équipe d’Espagne de Luis de la Fuente. À 28 ans, il effectue officiellement son retour chez la Roja pour la première fois מאז juin 2021, date de sa seule sélection avec l’équipe A. Une blessure de Joan Garcia a ouvert la porte à Martinez, qui prend une place de gardien aux côtés des options plus expérimentées David Raya et Unai Simon.
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Un choc au Stade de France en perspective
Le véritable test pour la nouvelle génération italienne arrive vendredi, lorsqu’elle se déplacera pour affronter la France au Stade de France, dans le groupe A1 de la Ligue des nations. Mancini doit élaborer un plan tactique avisé pour neutraliser une redoutable équipe de France désormais dirigée par le légendaire tacticien Zinedine Zidane. Obtenir un résultat positif à Paris est essentiel pour renforcer le moral du groupe et maintenir intactes ses chances d’atteindre la phase à élimination directe.
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