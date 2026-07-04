Rashford a affirmé qu’il ne se laisserait pas distraire par les spéculations sur son avenir à Manchester United et qu’il se concentrerait pleinement sur ses obligations avec l’équipe d’Angleterre. L’attaquant a passé la saison dernière en prêt à Barcelone, où il a retrouvé son meilleur niveau en Liga, mais le club catalan a finalement décidé de ne pas lever l’option d’achat définitif de 26 millions de livres sterling prévue dans le contrat.

Dans une déclaration relayée par le Daily Mail, l’attaquant a fixé ses priorités peu avant le huitième de finale des « Three Lions » face au Mexique : « En tant que personne, je vis l’instant présent, a-t-il affirmé. J’ai été très clair avec tout le monde avant la Coupe du monde. Je voulais que cela soit réglé avant ; sinon, je m’en occuperai après, car je veux être pleinement concentré sur l’instant présent. »



