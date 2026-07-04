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« Je vis l’instant présent. » Telle est la réponse de Marcus Rashford, attaquant de Manchester United et de l’équipe d’Angleterre, lorsqu’on lui demande de faire le point sur sa situation concernant un éventuel transfert
La position de Rashford sur les rumeurs de transfert
Rashford a affirmé qu’il ne se laisserait pas distraire par les spéculations sur son avenir à Manchester United et qu’il se concentrerait pleinement sur ses obligations avec l’équipe d’Angleterre. L’attaquant a passé la saison dernière en prêt à Barcelone, où il a retrouvé son meilleur niveau en Liga, mais le club catalan a finalement décidé de ne pas lever l’option d’achat définitif de 26 millions de livres sterling prévue dans le contrat.
Dans une déclaration relayée par le Daily Mail, l’attaquant a fixé ses priorités peu avant le huitième de finale des « Three Lions » face au Mexique : « En tant que personne, je vis l’instant présent, a-t-il affirmé. J’ai été très clair avec tout le monde avant la Coupe du monde. Je voulais que cela soit réglé avant ; sinon, je m’en occuperai après, car je veux être pleinement concentré sur l’instant présent. »
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Incertitude à Old Trafford
Alors que le joueur se consacre pleinement à la quête de gloire internationale, la situation à Manchester demeure incertaine. Manchester United se dit prêt à étudier les offres concernant son joueur le mieux payé cet été, même si le club n’envisage pas, pour l’instant, de nouveau prêt vers le FC Barcelone. Le contrat de Rashford à Old Trafford court jusqu’en 2028, un atout non négligeable dans les négociations.
Malgré les rumeurs d’un départ, Rashford affirme qu’il se consacre entièrement au tournoi. L’attaquant a ajouté : « En même temps, nous nous battons pour quelque chose. Je n’ai pas l’énergie nécessaire pour me consacrer à d’autres choses. » À moins qu’un accord ne soit conclu pendant son absence, il devrait retourner à Carrington pour la préparation d’avant-saison trois semaines après la fin du tournoi de l’Angleterre.
Affronter le défi mexicain
Le premier obstacle pour Rashford et l’équipe de Thomas Tuchel est un match difficile à l’historique Estadio Azteca. Affronter le pays hôte à Mexico présente des défis particuliers, notamment une ambiance hostile et un changement important de conditions. Rashford, cependant, ne semble pas déconcerté par la perspective de jouer à 7 200 pieds d’altitude.
« C’est un stade formidable », a déclaré l’attaquant formé au Manchester United avant le départ de l’équipe de son camp de base à Kansas City. « Cela a manifestement bien fonctionné pour eux par le passé, même si cela n’a aucune importance [pour nous]. Nous savons à quoi nous allons être confrontés, et nous devons essayer de contrôler le match et de jouer notre jeu. C’est aussi simple que cela : quoi qu’on nous réserve, nous essayons d’y faire face et de continuer à aller de l’avant. »
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Gérer l'altitude
Sur le plan tactique, le staff anglais a préparé le groupe à l’influence de l’altitude sur la trajectoire du ballon. Rashford affirme que les Three Lions disposent des qualités techniques pour exploiter cet environnement, surtout dans le domaine des tirs lointains. Il se montre convaincu que ce groupe expérimenté saura gérer les aléas d’une rencontre à élimination directe dans un climat aussi particulier.
« Si l’occasion se présente, nous savons que nous devons mettre le gardien à l’épreuve », a expliqué Rashford. « L’altitude joue évidemment un rôle, mais ce n’est pas quelque chose qui nous inquiète ou quoi que ce soit de ce genre. Nous sommes tous des joueurs expérimentés. Nous devons gérer le match. Il s’agit de faire tout ce qu’il faut pour remporter la rencontre et passer au tour suivant. Il y a beaucoup de variables, mais cela n’a pas tant d’importance que ça. »
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