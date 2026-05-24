Après avoir inscrit un triplé lors de la finale de la Coupe d’Allemagne remportée 3-0 contre le VfB Stuttgart, Kane a déclaré, au sujet des négociations visant à prolonger son contrat à la Säbener Straße, qui court encore jusqu’en 2027 : « À ce stade de ma carrière, je veux tirer le meilleur parti d’un contrat. Ce sera l’un des derniers contrats que je signerai en tant que joueur. »
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« Je veux tirer le meilleur parti de mon contrat » : Harry Kane envoie un message clair au FC Bayern dans le bras de fer autour de la prolongation de son contrat
Le Bayern Munich souhaite prolonger le contrat du joueur de 32 ans. Le directeur sportif Max Eberl a récemment annoncé que les discussions s’intensifieraient en fin de saison, afin d’aboutir idéalement à un accord avant la Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique, programmée mi-juin.
L’attaquant a toutefois calmé les ardeurs : « Ce n’est pas le moment d’en parler. Nous sommes sereins. Nous avons dit que nous voulions d’abord terminer la saison, puis, si possible, disputer la Coupe du monde. » Il a néanmoins souligné : « Les deux parties sont très satisfaites l’une de l’autre. »
L’attaquant a toutefois rappelé qu’il était « quelqu’un d’ouvert et d’honnête. Je vais avoir des discussions franches avec les responsables et je suis sûr qu’ils seront eux aussi honnêtes avec moi. Mais ce sont des discussions que nous aurons plus tard. »
- AFP
Hamann met en garde contre la durée trop longue d'un nouveau contrat de Kane
Arrivé au Bayern Munich en 2023 en provenance de Tottenham Hotspur pour un transfert d’environ 100 millions d’euros, Harry Kane perçoit actuellement 25 millions d’euros par an, ce qui en fait le joueur le mieux payé du club. D’après le magazine kicker, la direction bavaroise pencherait pour une prolongation de deux ans, alors que l’international anglais viserait un engagement jusqu’en 2030.
L’ancien international allemand Dietmar Hamann met toutefois en garde le club bavarois contre une durée trop longue pour un éventuel nouveau contrat de l’attaquant. Interrogé par la tz, l’ex-milieu du FC Bayern a déclaré : « Il lui reste encore un an de contrat. Je crois qu’ils parlent de deux ou trois ans, et je serais un peu prudent à ce sujet, car il va avoir 33 ans. La question est : combien de temps va-t-il encore marquer des buts ? »
Si l’attaquant a « marqué beaucoup de buts » durant ses trois premières saisons chez le club le plus titré d’Allemagne, l’ancien international reste prudent sur la durée : « Une prolongation d’un an, oui. Deux ans, peut-être. Trois ans, ce serait trop à mon avis. »
Hamann a toutefois conclu : « Les gens sont très satisfaits de lui. C’est un formidable ambassadeur du football. C’est un honneur pour la Bundesliga et pour le Bayern Munich que le capitaine de l’équipe nationale anglaise évolue ici. »
Le bilan de buts de Harry Kane
Butin Bilan Leyton Orient 5 buts Millwall FC 9 buts Norwich City 0 buts Leicester City 2 buts Tottenham Hotspur 280 buts FC Bayern 146 buts Angleterre 78 buts