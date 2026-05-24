Le Bayern Munich souhaite prolonger le contrat du joueur de 32 ans. Le directeur sportif Max Eberl a récemment annoncé que les discussions s’intensifieraient en fin de saison, afin d’aboutir idéalement à un accord avant la Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique, programmée mi-juin.

L’attaquant a toutefois calmé les ardeurs : « Ce n’est pas le moment d’en parler. Nous sommes sereins. Nous avons dit que nous voulions d’abord terminer la saison, puis, si possible, disputer la Coupe du monde. » Il a néanmoins souligné : « Les deux parties sont très satisfaites l’une de l’autre. »

L’attaquant a toutefois rappelé qu’il était « quelqu’un d’ouvert et d’honnête. Je vais avoir des discussions franches avec les responsables et je suis sûr qu’ils seront eux aussi honnêtes avec moi. Mais ce sont des discussions que nous aurons plus tard. »