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MusialaGetty Images

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« Je veux rayonner de la même joie que lui ! » Jamal Musiala cite une légende de la NBA comme son grand modèle

Coupe du monde
J. Musiala
Allemagne

Jamal Musiala puise une grande partie de son inspiration dans sa deuxième passion, le basket-ball, et se fixe notamment l’ex-star Stephen Curry comme modèle.

« Je souhaite transmettre la même joie qu’il dégage sur le terrain », a déclaré Musiala (23 ans) au magazine Sport Bild.

Le meneur des Golden State Warriors, âgé de 38 ans, a « travaillé dur pour en arriver là où il est aujourd’hui », observe le milieu offensif allemand, avant d’ajouter : « Steph Curry a dû, tout comme moi, faire face à des blessures ; il a vraiment dû s’accrocher. Il a connu des hauts et des bas au cours de sa carrière, dont il a tiré des leçons. Il a toujours cru en lui. »

  • Il porte également une grande admiration pour la personnalité de Curry. « Malgré son succès, il n’a jamais changé, il est toujours resté aimable et sympathique. Je ne l’ai certes pas encore rencontré en personne, mais d’après ce que j’entends à son sujet, c’est vraiment un type formidable. »

    D’ailleurs, le milieu offensif allemand estime que la sélection nationale peut s’inspirer des basketteurs lors de la Coupe du monde. Les New York Knicks, champions de la NBA, tirent leur force de leur « cohésion d’équipe », a-t-il déclaré. Leur adversaire en finale, les San Antonio Spurs, disposait certes « des meilleurs joueurs individuels », « mais l’équipe des Knicks était tout simplement mieux soudée. Et cela peut aussi devenir le facteur décisif pour nous. »

    Tout comme un Musiala au sommet de sa forme. « Plus je joue de minutes et de matchs, plus je me sens à l’aise avec le ballon. Je prends à nouveau vraiment du plaisir à jouer », a-t-il déclaré. Personne ne se met « plus de pression que moi-même. Mais ce que j’ai aussi appris au fil des années, c’est que je ne dois pas être trop dur avec moi-même. Au final, cela n’a qu’un impact négatif sur mon propre jeu. »

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