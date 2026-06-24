« Je veux rayonner de la même joie que lui ! » Jamal Musiala cite une légende de la NBA comme son grand modèle

Il porte également une grande admiration pour la personnalité de Curry. « Malgré son succès, il n’a jamais changé, il est toujours resté aimable et sympathique. Je ne l’ai certes pas encore rencontré en personne, mais d’après ce que j’entends à son sujet, c’est vraiment un type formidable. »

D’ailleurs, le milieu offensif allemand estime que la sélection nationale peut s’inspirer des basketteurs lors de la Coupe du monde. Les New York Knicks, champions de la NBA, tirent leur force de leur « cohésion d’équipe », a-t-il déclaré. Leur adversaire en finale, les San Antonio Spurs, disposait certes « des meilleurs joueurs individuels », « mais l’équipe des Knicks était tout simplement mieux soudée. Et cela peut aussi devenir le facteur décisif pour nous. »

Tout comme un Musiala au sommet de sa forme. « Plus je joue de minutes et de matchs, plus je me sens à l’aise avec le ballon. Je prends à nouveau vraiment du plaisir à jouer », a-t-il déclaré. Personne ne se met « plus de pression que moi-même. Mais ce que j’ai aussi appris au fil des années, c’est que je ne dois pas être trop dur avec moi-même. Au final, cela n’a qu’un impact négatif sur mon propre jeu. »