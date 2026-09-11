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« Je veux que nous nous imposions dès le début ! » - Andoni Iraola appelle Liverpool à mettre fin à ses entames de match poussives avant le choc contre Fulham
La lutte contre les retards précoces
L'entraîneur de Liverpool, Iraola, a exhorté son équipe à trouver son efficacité dès le coup d'envoi alors qu'elle cherche à préserver son début de saison sans défaite. Liverpool a fait preuve d'une grande résilience ces dernières semaines, mais encaisser le premier but est devenu une habitude préoccupante, l'équipe ayant été menée lors de trois de ses quatre premiers matches sous ses ordres. Après être revenu au score pour décrocher des nuls contre Newcastle et Nottingham Forest, Liverpool s'est imposé 2-0 face à Ipswich, grâce à un doublé précoce d'Alexander Isak dans les 10 premières minutes vendredi dernier, avant de s'offrir une victoire 2-1 en remontant au score contre l'Atletico Madrid.
S'exprimant avant le choc contre Fulham, Iraola a souligné que, si l'état d'esprit de l'équipe est solide, la vie serait bien plus simple si elle cessait d'offrir une avance à ses adversaires. « Je pense que l'équipe a des buts en elle, a déclaré Iraola. Dans tous les matches, nous avons été dangereux, nous nous sommes créé des occasions, nous avons marqué deux buts [à chaque match], nous aurions pu en marquer davantage dans certains de ces matches, mais il s'agit maintenant d'être plus efficaces. Ne pas encaisser les deux buts contre Newcastle, ne pas encaisser les buts contre Forest, et aussi le moment où ces buts arrivent, parce que je pense que nous ne commençons pas très bien les matches. Nous avons eu le précédent positif d'Ipswich et les matches paraissent beaucoup plus confortables quand vous démarrez comme ça. »
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Améliorer l’efficacité en première période
Les chiffres mettent en évidence la frustration d'Iraola face aux entames poussives de son équipe. Liverpool n'a pas inscrit le moindre but en première période lors de ses deux premiers matches de championnat, ne mettant fin à cette série que vendredi dernier quand Isak a marqué deux fois dans les 10 premières minutes contre Ipswich.
« Lors des autres matches, nous avons commencé en étant menés et ensuite il faut faire beaucoup d'efforts pour revenir, a expliqué l'Espagnol. J'aimerais évidemment marquer le premier but et ensuite tout paraît plus facile, mais nous devons avoir le bon état d'esprit. Contre l'Atletico, je pense que nous avons eu une occasion après quelque chose comme 15 secondes, Alex [Mac Allister] a eu une occasion très nette de marquer et alors tout le monde dit : "début incroyable", vous marquez et cela change tout, mais je pense que le début des matches est probablement l'un des aspects dans lesquels nous pouvons être un peu meilleurs. En seconde période, nous avons généralement été meilleurs, mais je veux essayer de nous imposer dès le début parce que cela devient plus facile, tout. »
Méfiant face à la menace de Fulham
Liverpool affronte une équipe de Fulham actuellement dirigée par l'ancien défenseur du Real Madrid Alvaro Arbeloa, qui n'occupe que le deuxième poste d'entraîneur de sa carrière. Arbeloa a pris les commandes du Real Madrid en janvier, mais une fin de saison sans trophée l'a vu partir pour laisser la place à Jose Mourinho. Son passage à Craven Cottage a commencé de manière tout aussi compliquée, Fulham n'ayant pas pris le moindre point après trois défaites consécutives contre Chelsea, Sunderland et Crystal Palace. Malgré cette mauvaise série, Iraola ne sous-estime pas le défi.
Interrogé sur la pression qui monte autour de son homologue, Iraola est resté prudent. « Nous n'avons joué que trois matches de Premier League et, pour tirer de grandes conclusions sur n'importe quelle équipe, je pense que c'est trop tôt, et je pense que Fulham en est un très bon exemple », a remarqué l'entraîneur de Liverpool. « Je pense qu'ils ont bien joué lors des trois matches, honnêtement. Ils ont perdu les trois matches par un but d'écart. Je pense que si vous regardez beaucoup de leurs statistiques sans connaître leur total de points, vous penserez qu'ils ont au moins cinq points parce qu'ils ont contrôlé les matches. »
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Rivalité amicale sur le banc de touche
Le match à Anfield offrira des retrouvailles particulières aux deux entraîneurs, qui ont auparavant partagé un vestiaire en représentant l’Espagne. Alors qu’ils étaient autrefois coéquipiers en concurrence pour le même poste en sélection, Iraola a plaisanté en disant qu’Arbeloa était généralement celui qui avait le dessus pendant leur carrière de joueur.
« Je pense que nous avons peut-être joué très peu de fois ensemble en équipe nationale », a reconnu Iraola lorsqu’il a été interrogé sur sa relation avec l’entraîneur principal de Fulham. « Nous nous battions plus ou moins pour le même poste, mais je pense qu’il a eu plus de succès dans le sens où il a joué plus de matches que moi ! »
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