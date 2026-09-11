L'entraîneur de Liverpool, Iraola, a exhorté son équipe à trouver son efficacité dès le coup d'envoi alors qu'elle cherche à préserver son début de saison sans défaite. Liverpool a fait preuve d'une grande résilience ces dernières semaines, mais encaisser le premier but est devenu une habitude préoccupante, l'équipe ayant été menée lors de trois de ses quatre premiers matches sous ses ordres. Après être revenu au score pour décrocher des nuls contre Newcastle et Nottingham Forest, Liverpool s'est imposé 2-0 face à Ipswich, grâce à un doublé précoce d'Alexander Isak dans les 10 premières minutes vendredi dernier, avant de s'offrir une victoire 2-1 en remontant au score contre l'Atletico Madrid.

S'exprimant avant le choc contre Fulham, Iraola a souligné que, si l'état d'esprit de l'équipe est solide, la vie serait bien plus simple si elle cessait d'offrir une avance à ses adversaires. « Je pense que l'équipe a des buts en elle, a déclaré Iraola. Dans tous les matches, nous avons été dangereux, nous nous sommes créé des occasions, nous avons marqué deux buts [à chaque match], nous aurions pu en marquer davantage dans certains de ces matches, mais il s'agit maintenant d'être plus efficaces. Ne pas encaisser les deux buts contre Newcastle, ne pas encaisser les buts contre Forest, et aussi le moment où ces buts arrivent, parce que je pense que nous ne commençons pas très bien les matches. Nous avons eu le précédent positif d'Ipswich et les matches paraissent beaucoup plus confortables quand vous démarrez comme ça. »