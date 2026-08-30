AFP
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« Je veux qu’il reste » : le capitaine de Liverpool, Virgil van Dijk, lance un appel désespéré à Cody Gakpo pour qu’il refuse un transfert à Manchester City
Van Dijk se montre clair sur ses sentiments concernant l’avenir de Gakpo
Van Dijk s’est exprimé au sujet de l’avenir de Gakpo, après l’annonce selon laquelleManchester City a ouvert des discussions avec Liverpool au sujet de la signature de l’attaquant polyvalent. Le joueur de 27 ans est devenu une cible prioritaire pour l’équipe d’Enzo Maresca alors que le mercato estival entre dans ses dernières heures. Van Dijk, qui a partagé le vestiaire de Gakpo en club comme en sélection, veut absolument que l’attaquant résiste à l’attrait de l’Etihad Stadium et reste au sein du projet actuellement mené par Andoni Iraola à Anfield.
En exprimant son souhait de garder intact le noyau de l’effectif, Van Dijk s’est montré catégorique sur l’importance de Gakpo pour l’équipe. « C’est un joueur de qualité et je pense que nous devons garder les joueurs de qualité, mais voyons ce que les trois prochains jours nous réservent », a déclaré le capitaine. « Évidemment, il est assez clair que je veux qu’il reste, non seulement parce que c’est le joueur de qualité qu’il est, mais aussi parce que c’est un ami à moi et je pense qu’il sera très important pour nous. »
- Getty Images Sport
La tentative surprise de dernière minute de Manchester City
L’intérêt de Manchester City a provoqué une onde de choc en Premier League, les Citizens étant apparemment prêts à payer 75 millions de livres sterling pour s’attacher les services de Gakpo. Malgré le début de saison mitigé de Liverpool, marqué notamment par des matches nuls 2-2 contre Newcastle et Nottingham Forest, Gakpo s’est distingué en inscrivant un but et en délivrant une passe décisive lors des deux premières rencontres. Cependant, Liverpool semble de plus en plus disposé à étudier des offres importantes afin d’équilibrer ses comptes après avoir lui-même lourdement investi dans son effectif durant ce mercato.
Si City fait figure de favori, ce n’est pas le seul club à suivre la situation. Selon certaines informations, Liverpool considère Gakpo comme un attaquant polyvalent de Premier League ayant déjà fait ses preuves, mais le club a maintenu tout l’été qu’il ne s’opposerait pas à son départ en cas d’offre conséquente.
L’impact de Barcola et la transition à Anfield
Un facteur important dans le potentiel départ de Gakpo est l’arrivée imminente de Bradley Barcola en provenance du Paris Saint-Germain. L’ailier français est sur le point de rejoindre Liverpool dans le cadre d’un transfert qui pourrait atteindre 123 millions de livres sterling, un montant qui ferait de lui le deuxième joueur le plus cher de l’histoire de la Premier League. Cet investissement massif a conduit à des suggestions selon lesquelles Gakpo pourrait se retrouver plus bas dans la hiérarchie, ce qui faciliterait potentiellement un départ vers un autre club.
Cependant, le risque sportif associé à une vente est considérable. Liverpool doit déjà composer avec une liste de blessés qui s’allonge dans son secteur offensif. Hugo Ekitike devrait être indisponible jusqu’en 2027 après avoir subi une rupture du tendon d’Achille, et Alexander Isak a continué à connaître ses propres problèmes physiques.
- (C)Getty Images
Course de dernière minute pour trouver des remplaçants à Anfield
La volonté de Liverpool de laisser partir Gakpo dépend fortement de sa capacité à recruter un autre ailier avant la date limite du mercato. Le club passerait actuellement le marché au peigne fin pour trouver des options et éviter de se retrouver en sous-effectif. Parmi les noms annoncés pour un transfert vers le Merseyside figurent Yankuba Minteh, de Brighton, et l’attaquant de Crystal Palace Ismaila Sarr. La cellule de recrutement travaille jour et nuit pour faire en sorte que tout départ soit compensé par une arrivée de qualité, mais ce calendrier resserré rend ces négociations extrêmement compliquées pour toutes les parties concernées.
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