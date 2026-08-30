« Je veux qu’il reste » : le capitaine de Liverpool, Virgil van Dijk, lance un appel désespéré à Cody Gakpo pour qu’il refuse un transfert à Manchester City

Van Dijk s’est exprimé au sujet de l’avenir de Gakpo, après l’annonce selon laquelleManchester City a ouvert des discussions avec Liverpool au sujet de la signature de l’attaquant polyvalent. Le joueur de 27 ans est devenu une cible prioritaire pour l’équipe d’Enzo Maresca alors que le mercato estival entre dans ses dernières heures. Van Dijk, qui a partagé le vestiaire de Gakpo en club comme en sélection, veut absolument que l’attaquant résiste à l’attrait de l’Etihad Stadium et reste au sein du projet actuellement mené par Andoni Iraola à Anfield.

En exprimant son souhait de garder intact le noyau de l’effectif, Van Dijk s’est montré catégorique sur l’importance de Gakpo pour l’équipe. « C’est un joueur de qualité et je pense que nous devons garder les joueurs de qualité, mais voyons ce que les trois prochains jours nous réservent », a déclaré le capitaine. « Évidemment, il est assez clair que je veux qu’il reste, non seulement parce que c’est le joueur de qualité qu’il est, mais aussi parce que c’est un ami à moi et je pense qu’il sera très important pour nous. »