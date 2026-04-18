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« Je veux les aider », déclare Roberto De Zerbi, qui estime que Tottenham doit « changer de mentalité ». L’entraîneur a mis en avant les aspects encourageants de la rencontre, malgré la défaite concédée dans les derniers instants face à Brighton
De Zerbi exige un changement d'état d'esprit
L’entraîneur des Spurs martèle qu’un changement de mentalité est indispensable pour sortir de la zone de relégation, après le match nul 2-2 arrachée in extremis face à Brighton qui laisse le club à un point du maintien. La pression monte, car les rivaux West Ham et Nottingham Forest pourraient creuser l’écart à quatre et cinq points respectivement s’ils s’imposent ce week-end. Malgré des performances en progression, ces résultats maintiennent Tottenham fermement englué dans la lutte pour le maintien.
« Je suis désolé pour ce résultat, pour les joueurs car ils souffrent trop », a déclaré De Zerbi à Sky Sports. « Aujourd’hui, nous méritions de gagner ce match contre une excellente équipe de Brighton. Un grand bravo pour leur style, le niveau de leurs joueurs et tout le reste. Nous n’aurions pas dû concéder ce but de Rutter. Je leur ai dit de rester forts, de me suivre encore et encore, car je veux les aider. Ils peuvent changer de mentalité, car c’est ce qui compte le plus. Il est trop facile de penser négativement en ce moment, mais nous devons nous concentrer sur cette performance et travailler pour retrouver la forme nécessaire pour gagner à nouveau. »
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Des motifs d’espoir malgré la lutte pour le maintien
Malgré une série noire de 15 matches sans victoire qui dure depuis décembre, De Zerbi garde confiance en ses chances de maintien après la performance courageuse de ses joueurs contre Brighton. L’Italien a salué leur capacité à bousculer les Seagulls, candidats à l’Europe, et a vu assez de « combativité » pour croire en un maintien encore possible.
« Je suis positif, mais surtout fier de mes joueurs. Ils ont livré un match fantastique, avec du caractère et de l’esprit », a-t-il ajouté. « Nous devons être plus forts que ce résultat, regarder devant, préparer le prochain match et aller chercher la victoire sur la pelouse des Wolves. Si nous restons aussi solides qu’aujourd’hui, je suis convaincu que nous pourrons à nouveau rivaliser. J’ai vu des signes encourageants : de la combativité, du caractère, des qualités, de l’organisation avec et sans le ballon. Tout ce qu’il faut pour atteindre notre objectif. »
A Tottenham, la négativité n’a pas sa place.
À la veille d'un périlleux déplacement à Molineux pour défier les Wolves, De Zerbi a exigé de son groupe une mentalité de gagnant irréprochable. Cette rencontre est cruciale pour les locaux, derniers du classement : ils ont évité la relégation immédiate grâce au match nul des Spurs contre Brighton, mais ils seront mathématiquement condamnés à la Championship pour la première fois depuis 2018 si West Ham évite la défaite contre Palace. Conscient de l'enjeu, De Zerbi refuse tout relâchement.
« Nous devons encore corriger de nombreux points. L’essentiel est de préserver cet état d’esprit. J’ai demandé aux joueurs de revenir lundi après-midi avec la même mentalité qu’aujourd’hui. Je ne veux pas travailler avec des gens tristes ou négatifs. Ils doivent croire en moi. Je suis convaincu que nous resterons en Premier League la saison prochaine, car je connais la valeur de mes joueurs et je crois en eux », a-t-il conclu.
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Ambiance contre réalité
Malgré la 18e place de son équipe, l’ambiance électrique qui a accompagné les débuts à domicile de De Zerbi a marqué les esprits. Dans un match haletant, Pedro Porro puis Xavi Simons ont donné deux fois l’avantage aux Spurs, mais Brighton a répliqué par Kaoru Mitoma et par Georginio Rutter, auteur d’un égaliseur tardif. Ce partage, qui prive Tottenham d’une remontée à la 16e place, a toutefois bénéficié d’un soutien digne d’un choc entre deux cadors du top 4 plutôt que d’une lutte pour le maintien.
« Je sais que nous luttons pour rester en Premier League. C’est un moment très difficile. Mais nous avons de la chance, chacun d’entre nous, de travailler dans ce club avec ces supporters, car l’ambiance était incroyable aujourd’hui », a déclaré De Zerbi. « On pourrait croire que nous nous battons pour la Ligue des champions, et non pour éviter la relégation. Jusqu’à la fin, nous nous battrons à chaque match et donnerons le meilleur de nous-mêmes. Si nous sommes capables de donner le meilleur de nous-mêmes, ce n’est pas encore fini. »