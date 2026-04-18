L’entraîneur des Spurs martèle qu’un changement de mentalité est indispensable pour sortir de la zone de relégation, après le match nul 2-2 arrachée in extremis face à Brighton qui laisse le club à un point du maintien. La pression monte, car les rivaux West Ham et Nottingham Forest pourraient creuser l’écart à quatre et cinq points respectivement s’ils s’imposent ce week-end. Malgré des performances en progression, ces résultats maintiennent Tottenham fermement englué dans la lutte pour le maintien.

« Je suis désolé pour ce résultat, pour les joueurs car ils souffrent trop », a déclaré De Zerbi à Sky Sports. « Aujourd’hui, nous méritions de gagner ce match contre une excellente équipe de Brighton. Un grand bravo pour leur style, le niveau de leurs joueurs et tout le reste. Nous n’aurions pas dû concéder ce but de Rutter. Je leur ai dit de rester forts, de me suivre encore et encore, car je veux les aider. Ils peuvent changer de mentalité, car c’est ce qui compte le plus. Il est trop facile de penser négativement en ce moment, mais nous devons nous concentrer sur cette performance et travailler pour retrouver la forme nécessaire pour gagner à nouveau. »