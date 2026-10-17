Depuis qu’il a inscrit un but décisif mémorable contre Liverpool en Coupe d’Angleterre en mars 2024, l’ailier a marqué 15 autres buts pour son club et veut encore améliorer ses statistiques en observant ses partenaires en attaque. Le passage de Fernandes en Serie A leur permet aussi de parler la même langue depuis l’arrivée de l’ailier à Old Trafford.

Évoquant ses objectifs personnels pour la saison sur le site officiel du club, Amad a déclaré : « Cette saison, je veux marquer plus de buts et délivrer plus de passes décisives. C’est un domaine dans lequel je veux progresser. Je veux aussi apprendre des autres joueurs, comme Bruno [Fernandes]. Pour Bruno, c’est naturel. Je veux apprendre de [Matheus] Cunha, de Benjamin Sesko et de Bryan [Mbeumo]. Pour eux, c’est naturel. Je dois apprendre d’eux. C’est ce que je fais cette saison et je vais progresser dans ce domaine. »

Expliquant pourquoi il demande conseil à son capitaine, il a poursuivi : « Bruno est celui à qui j’aime parler quand j’ai un petit problème ou quand j’ai besoin du conseil d’un joueur. Quand j’ai besoin d’un conseil, je vais toujours lui parler, parce qu’il parle italien. C’est donc facile pour moi de lui demander ce qu’il en pense et quel conseil il peut me donner. Je pense que Bruno est le joueur qui m’a beaucoup aidé ici. J’étais aussi très proche d’Eric Bailly quand il était ici, mais après Eric, je pense que Bruno est celui qui m’a beaucoup aidé depuis mon arrivée dans ce club. »