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« Je veux laisser une trace ! » : Amad Diallo dévoile son ambition à Manchester United et explique pourquoi il demande toujours conseil à Bruno Fernandes
Un ailier vise le cap symbolique des 100
Amad est déterminé à entrer dans la légende de Manchester United, tout en s’appuyant sur les conseils de son capitaine. Officiellement recruté en provenance de l’Atalanta en janvier 2021, le numéro 16 disputera son 100e match avec le club s’il joue contre Leeds United dimanche à Elland Road. Après avoir fait ses débuts sous les ordres d’Ole Gunnar Solskjaer face à la Real Sociedad en février 2021, puis passé deux saisons en prêt, il est désormais un titulaire régulier.
- Getty Images Sport
Le lien italien renforce la cohésion du vestiaire
Depuis qu’il a inscrit un but décisif mémorable contre Liverpool en Coupe d’Angleterre en mars 2024, l’ailier a marqué 15 autres buts pour son club et veut encore améliorer ses statistiques en observant ses partenaires en attaque. Le passage de Fernandes en Serie A leur permet aussi de parler la même langue depuis l’arrivée de l’ailier à Old Trafford.
Évoquant ses objectifs personnels pour la saison sur le site officiel du club, Amad a déclaré : « Cette saison, je veux marquer plus de buts et délivrer plus de passes décisives. C’est un domaine dans lequel je veux progresser. Je veux aussi apprendre des autres joueurs, comme Bruno [Fernandes]. Pour Bruno, c’est naturel. Je veux apprendre de [Matheus] Cunha, de Benjamin Sesko et de Bryan [Mbeumo]. Pour eux, c’est naturel. Je dois apprendre d’eux. C’est ce que je fais cette saison et je vais progresser dans ce domaine. »
Expliquant pourquoi il demande conseil à son capitaine, il a poursuivi : « Bruno est celui à qui j’aime parler quand j’ai un petit problème ou quand j’ai besoin du conseil d’un joueur. Quand j’ai besoin d’un conseil, je vais toujours lui parler, parce qu’il parle italien. C’est donc facile pour moi de lui demander ce qu’il en pense et quel conseil il peut me donner. Je pense que Bruno est le joueur qui m’a beaucoup aidé ici. J’étais aussi très proche d’Eric Bailly quand il était ici, mais après Eric, je pense que Bruno est celui qui m’a beaucoup aidé depuis mon arrivée dans ce club. »
Un international africain aux 100 sélections veut laisser une empreinte durable
S’il joue dimanche, Amad deviendra seulement le quatrième joueur africain à atteindre les 100 matches avec Manchester United, après Bailly, Quinton Fortune et Andre Onana. Mais il ne veut pas se contenter de cette réussite : il souhaite que les supporters gardent un bon souvenir de ce qu’il aura apporté au club lorsque son aventure prendra fin.
Expliquant vouloir profiter pleinement du privilège qui est le sien à Manchester, Amad a ajouté : « Je veux laisser une trace ici, à Manchester, pour que les gens disent “on a eu ce joueur, il était fou, il était incroyable”. Je ne veux pas quitter ce club un jour et entendre les gens dire “ah non, il n’en a pas fait assez... Il avait du talent, mais il n’en a pas fait assez”.
« Je veux apporter quelque chose que je sais pouvoir apporter, parce que j’ai le privilège de jouer pour Manchester United. Je veux tirer parti de ce privilège et apporter quelque chose au club. C’est quelque chose qui me fait mal, et je veux le faire. Si je quitte ce club un jour, je veux que les gens disent du bien de moi. »
- Colorsport
Un derby intense attend l’attaquant qui fait son retour
Le joueur de 24 ans n’a disputé que deux matches cette saison après avoir manqué les premières semaines en raison d’une blessure à la cheville survenue pendant la présaison. Titulaire samedi lors du match nul 1-1 contre Tottenham Hotspur, il a joué 59 minutes avant de remplacer Marcus Rashford pendant 25 minutes lors de la défaite 2-0 de Manchester United face à l’Atlético de Madrid, alors que son équipe évoluait à dix après l’expulsion de Leny Yoro. Retrouver le rythme de la compétition sera désormais essentiel pour lui, tandis que les visiteurs tenteront de décrocher une victoire dont ils ont grand besoin dans le Yorkshire.
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