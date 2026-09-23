Le milieu de terrain de 28 ans s’est rapidement imposé depuis son transfert très médiatisé en provenance de St James' Park, mais il a récemment pris le temps de répondre aux questions récurrentes sur l’endroit où sa carrière pourrait finalement se terminer. Même si l’attrait de son pays natal reste fort, Guimaraes a clairement indiqué que son avenir immédiat se situe bien dans le nord de Londres. Alors qu’il était en sélection avec le Brésil, le joueur au tempérament combatif a admis qu’un retour dans le football sud-américain était quelque chose qu’il envisageait pour le crépuscule de sa carrière, tout en nuançant rapidement ses propos en soulignant son engagement actuel envers Arsenal et sa quête de domination en Premier League.

« Oui, j’aimerais retourner au Brésil, pour jouer pour Vasco [da Gama] ou Athletico [Paranaense], des équipes envers lesquelles j’ai beaucoup de gratitude. Mais pour être honnête, je n’y pense pas maintenant. Je viens juste d’arriver à Arsenal, donc je suis très concentré. Je veux y gagner un championnat, je veux jouer, je veux laisser ma trace avec ce nouveau maillot. Mais au final, l’avenir appartient à Dieu », a déclaré Guimaraes.