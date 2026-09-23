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« Je veux laisser mon empreinte » : Bruno Guimaraes dévoile son objectif de trophée avec Arsenal avant un retour de rêve au Brésil
Remporter des titres à l’Emirates reste la priorité
Le milieu de terrain de 28 ans s’est rapidement imposé depuis son transfert très médiatisé en provenance de St James' Park, mais il a récemment pris le temps de répondre aux questions récurrentes sur l’endroit où sa carrière pourrait finalement se terminer. Même si l’attrait de son pays natal reste fort, Guimaraes a clairement indiqué que son avenir immédiat se situe bien dans le nord de Londres. Alors qu’il était en sélection avec le Brésil, le joueur au tempérament combatif a admis qu’un retour dans le football sud-américain était quelque chose qu’il envisageait pour le crépuscule de sa carrière, tout en nuançant rapidement ses propos en soulignant son engagement actuel envers Arsenal et sa quête de domination en Premier League.
« Oui, j’aimerais retourner au Brésil, pour jouer pour Vasco [da Gama] ou Athletico [Paranaense], des équipes envers lesquelles j’ai beaucoup de gratitude. Mais pour être honnête, je n’y pense pas maintenant. Je viens juste d’arriver à Arsenal, donc je suis très concentré. Je veux y gagner un championnat, je veux jouer, je veux laisser ma trace avec ce nouveau maillot. Mais au final, l’avenir appartient à Dieu », a déclaré Guimaraes.
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Entrer dans l’histoire à Tyneside
Quitter le Nord-Est n’a pas été une décision facile pour Guimaraes, qui s’était imposé comme une figure légendaire à Newcastle. Pendant son passage à Tyneside, il est devenu un symbole du renouveau du club sous sa nouvelle direction et a contribué à mettre fin à sa longue disette de trophées. En revenant sur son passage dans le Nord-Est, le Brésilien a exprimé une immense fierté pour ce qu’il y a accompli, en particulier pour avoir mis fin à la longue attente du club pour un trophée majeur. Il estime que le moment était venu de changer d’air, malgré l’attachement émotionnel qu’il ressent toujours envers son ancien club.
« Newcastle est un club où j’ai une très belle histoire. J’ai été le premier capitaine à y remporter un titre après 70 ans, avec mes coéquipiers, donc nous avons marqué l’histoire du club. J’étais déjà au club depuis presque 5 ans, je sentais au fond de moi que j’avais besoin d’un nouveau défi, j’étais prêt pour cela, et je suis très reconnaissant envers le club pour tout ce qu’il m’a donné », a expliqué Guimaraes.
Prêt pour un nouveau défi
Son transfert à Arsenal représente un cap important en termes d’exigences, puisqu’il rejoint une équipe actuellement championne de Premier League et désireuse de conserver sa place au sommet de la hiérarchie du football anglais. Le milieu de terrain a reconnu que, même s’il était prêt pour un nouveau départ, il chérira toujours l’héritage qu’il a laissé à St James’ Park et le lien qu’il a tissé avec les supporters de Newcastle United.
« Maintenant, je commence mon aventure à Arsenal, en commençant bien, en partant du bon pied. Une nouvelle responsabilité, que je voulais vraiment assumer. Je dois rester concentré, parce que quitter une routine à laquelle j’étais déjà habitué au club et en commencer une autre demande un peu de temps, un peu d’adaptation, mais je pense que ça se passe bien. Je suis très heureux et enthousiaste face aux nouveaux défis. »
- (C)Getty Images
Calendrier à venir avec le Brésil
Guimaraes et son coéquipier en club Gabriel Magalhaes ont dû effectuer un voyage éprouvant pour rejoindre la sélection du Brésil en Australie. La tâche immédiate consiste en deux matches amicaux contre l’Australie, le vendredi 25 septembre à Townsville puis à Brisbane quatre jours plus tard, avant de prendre la direction de l’Inde pour un dernier affrontement le 3 octobre contre la sélection nationale locale à Calcutta. Pour Guimaraes, ces matches représentent bien plus que de simples résultats : il s’agit d’installer la culture qui fera avancer le Brésil.
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