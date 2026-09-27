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« Je veux l’aider ! » : Joao Felix vise un rôle iconique dans la quête des 1 000 buts de Cristiano Ronaldo
La course à un cap historique
Ronaldo approche rapidement d’un cap qui marquerait l’un des exploits les plus remarquables de l’histoire du football. À 41 ans, l’attaquant légendaire ne montre aucun signe de ralentissement, ayant déjà franchi la barre des 900 buts. Actuellement à 979 buts en carrière, le quintuple Ballon d’Or n’est plus qu’à 21 réalisations du cap monumental des 1 000 buts.
Ronaldo a disputé sept matches avec Al-Nassr toutes compétitions confondues cette saison, inscrivant trois buts jusqu’à présent. L’attaquant vétéran sera désireux d’améliorer son total lorsqu’il jouera avec le Portugal contre la Norvège en Ligue des nations aujourd’hui.
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Felix vise la passe décisive ultime
Lors d'un récent entretien accordé à AS, Felix s'est montré franc au sujet de ses objectifs personnels concernant son légendaire compatriote. Au cours de l'échange, il a affiché très clairement ses intentions en déclarant : « Je veux offrir une passe décisive à Cristiano pour son 1 000e but. » Cette ambition met en lumière la complicité entre les deux joueurs, qui ont passé beaucoup de temps ensemble en sélection.
Ronaldo a participé au match d'ouverture du Portugal en Ligue des nations jeudi, où l'équipe de Jorge Jesus s'est imposée 1-0 grâce à un but décisif de Felix. Engagé dans le groupe 4 de la Ligue A, le Portugal enchaînera après le match d'aujourd'hui contre la Norvège avec deux autres rencontres pendant cette fenêtre internationale actuelle : un déplacement au Danemark le 1er octobre, avant de retrouver à nouveau la Norvège le 4 octobre.
Un nouveau niveau de maturité
Felix traverse une période particulièrement prolifique. Désigné meilleur joueur du récent sacre d'Al-Nassr en championnat, l'ancien attaquant de l'Atletico Madrid estime avoir franchi un cap important depuis son arrivée en Arabie saoudite à l'été 2025. En effet, l'international portugais s'est imposé comme une figure centrale du club, avec 30 buts et 22 passes décisives en 55 apparitions toutes compétitions confondues.
Évoquant sa progression, Felix a expliqué : « En tant que joueur, je me sens mieux. Je comprends mieux le jeu, les différentes phases d'un match. Ce n'est pas la même chose d'avoir 26 ans que d'en avoir 20 ou 21. » Cette auto-évaluation intervient alors qu'il est dans une bonne dynamique, comme en témoigne son récent but contre le pays de Galles.
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Felix se confie sur l’élimination du Portugal de la Coupe du monde
Felix est également revenu sur l’échec du Portugal à répondre aux attentes lors de la récente Coupe du monde, où la sélection a été éliminée prématurément en huitièmes de finale après une courte défaite 1-0 contre l’Espagne. Balayant les suggestions selon lesquelles la campagne aurait été une catastrophe totale, l’attaquant a livré une vision pragmatique de cette élimination, déclarant : « Non. Naturellement, nous voulions aller plus loin, mais bon, nous avons joué contre l’Espagne, qui était la meilleure équipe de la Coupe du monde, et... Nous étions dans le match et, au final, ils ont marqué ce but. C’est le football. »
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