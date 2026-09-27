Lors d'un récent entretien accordé à AS, Felix s'est montré franc au sujet de ses objectifs personnels concernant son légendaire compatriote. Au cours de l'échange, il a affiché très clairement ses intentions en déclarant : « Je veux offrir une passe décisive à Cristiano pour son 1 000e but. » Cette ambition met en lumière la complicité entre les deux joueurs, qui ont passé beaucoup de temps ensemble en sélection.

Ronaldo a participé au match d'ouverture du Portugal en Ligue des nations jeudi, où l'équipe de Jorge Jesus s'est imposée 1-0 grâce à un but décisif de Felix. Engagé dans le groupe 4 de la Ligue A, le Portugal enchaînera après le match d'aujourd'hui contre la Norvège avec deux autres rencontres pendant cette fenêtre internationale actuelle : un déplacement au Danemark le 1er octobre, avant de retrouver à nouveau la Norvège le 4 octobre.