« Je veux jouer le plus possible » : Viktor Gyokeres affiche clairement sa position sur un départ d'Arsenal après que Mikel Arteta a écarté l'attaquant suédois au profit de Kai Havertz

Le joueur de 28 ans s’est retrouvé relégué à un rôle de remplaçant cette saison, avec seulement deux apparitions en Premier League en sortie de banc. Kai Havertz s’est solidement imposé comme l’option privilégiée de Mikel Arteta pour mener l’attaque des champions de Premier League. Cette rétrogradation fait suite à une première saison contrastée après son arrivée en 2025 en provenance du Sporting, qui s’est conclue par la mise sur le banc du Suédois pour la finale de la Ligue des champions en mai.

Gyokeres n’a pas encore trouvé le chemin des filets avec son club dans l’exercice en cours, son dernier but avec Arsenal remontant à une défaite en FA Cup contre Southampton en avril. En conséquence, les spéculations autour d’un possible départ l’été prochain se sont intensifiées, tandis que les rumeurs continuent de circuler au sujet d’un éventuel départ en 2027.



