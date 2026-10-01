Giuseppe Maffia
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« Je veux jouer le plus possible » : Viktor Gyokeres affiche clairement sa position sur un départ d'Arsenal après que Mikel Arteta a écarté l'attaquant suédois au profit de Kai Havertz
En difficulté depuis des minutes sous Arteta
Le joueur de 28 ans s’est retrouvé relégué à un rôle de remplaçant cette saison, avec seulement deux apparitions en Premier League en sortie de banc. Kai Havertz s’est solidement imposé comme l’option privilégiée de Mikel Arteta pour mener l’attaque des champions de Premier League. Cette rétrogradation fait suite à une première saison contrastée après son arrivée en 2025 en provenance du Sporting, qui s’est conclue par la mise sur le banc du Suédois pour la finale de la Ligue des champions en mai.
Gyokeres n’a pas encore trouvé le chemin des filets avec son club dans l’exercice en cours, son dernier but avec Arsenal remontant à une défaite en FA Cup contre Southampton en avril. En conséquence, les spéculations autour d’un possible départ l’été prochain se sont intensifiées, tandis que les rumeurs continuent de circuler au sujet d’un éventuel départ en 2027.
- Getty Images Sport
Gyokeres s’est engagé dans le nord de Londres
S'exprimant alors qu'il était en sélection avec la Suède, Gyokeres a écarté toute suggestion d'un transfert imminent. L'attaquant a assuré que quitter l'Emirates Stadium n'avait jamais été dans ses plans lors du récent mercato.
« Bien sûr, il y a eu beaucoup de spéculations, a-t-il déclaré. Mais j'ai effectué toute la préparation de pré-saison, et je me sentais bien. J'étais entièrement concentré sur Arsenal. Pour moi, rester allait de soi. Je suis extrêmement heureux au club. »
À la lutte pour une place de titulaire
Bien dans son club, l’ancien joueur de Coventry City reste déterminé à retrouver sa place de titulaire dans un effectif de plus en plus compétitif. « Il est clair que je veux jouer au football autant que possible. J’espère que cela viendra aussi », a reconnu Gyokeres. « En tant que footballeur, vous voulez toujours être sur le terrain.
« Bien sûr, vous espérez avoir plus de temps de jeu, mais nous avons un effectif extrêmement bon, avec beaucoup de très bons joueurs, et nous avons bien commencé ici. »
L’attaquant a également révélé avoir eu des discussions constructives avec son entraîneur au sujet de sa forme récente et de son rendement. « Je dois évidemment faire mieux et je suis prêt à le faire, donc ce n’est pas un problème », a-t-il expliqué. « C’est bien [le dialogue avec l’entraîneur]. J’essaie simplement de bien faire quand j’en ai l’occasion et de marquer des buts. »
- AFP
Une dynamique internationale se met en place
Gyokeres profite actuellement de la trêve internationale pour retrouver son efficacité devant le but. Après avoir porté son total avec la Suède à 23 buts grâce à ses réalisations contre la Roumanie et la Pologne, il cherchera à conserver cette confiance lors des prochaines rencontres face à la Bosnie-Herzégovine et à l’occasion du match retour contre la Roumanie.
Transposer sa forme en sélection au football de club est primordial pour son avenir à Arsenal. Quand Arsenal recevra Leeds United à l’Emirates Stadium le 10 octobre, Gyokeres sera désireux de prouver à Arteta qu’il est prêt à concurrencer Havertz et à relancer sa carrière en Premier League, actuellement au point mort.
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