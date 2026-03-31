« Je veux jouer ! » - Le gardien de but oublié de Manchester United est prêt à disputer à Senne Lammens la place de numéro 1 la saison prochaine

S'imposer chez les Red Devils ne sera pas une mince affaire. Le gardien titulaire actuel réalise des performances d'un niveau exceptionnel, ce qui rend Lammens extrêmement difficile à évincer. De plus, André Onana, qui vient de partir en Turquie, envisagerait de revenir au club, ce qui ne ferait qu’intensifier la concurrence pour les places de titulaire. Malgré ces obstacles, le jeune espoir tchèque reste ferme sur ses exigences. « Je vais communiquer étroitement avec Man United et nous verrons ce qui sera le mieux pour moi la saison prochaine. Mais je veux jouer au football. Je ne veux pas me contenter de rester sur le banc », a-t-il conclu.