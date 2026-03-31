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« Je veux jouer ! » - Le gardien de but oublié de Manchester United est prêt à disputer à Senne Lammens la place de numéro 1 la saison prochaine
Il vise un retour
Dans une interview accordée à Sun Sport, Vitek a clairement exprimé ses ambitions. Depuis son arrivée en prêt chez les Robins le 28 juillet, le gardien a disputé 3 060 minutes en 34 matches avec ce club de deuxième division, encaissant 45 buts. United a déjà prolongé son contrat jusqu'en 2028, mais il n'a pas l'intention de se contenter d'être la doublure de Lammens. Il a déclaré : « À ce stade de ma carrière, étant encore jeune, je veux disputer autant de matchs que possible. Je n'aurais rien à gagner à rester sur le banc ici, ni à faire quoi que ce soit d'autre. »
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Un terrain d'essai en Championship
Le passage en Championship a été un véritable apprentissage intensif après ses précédents prêts à Accrington Stanley et au Blau-Weiss Linz. Le gardien originaire de Vsetín a constaté un net saut qualitatif sur le plan tactique par rapport à son passage en League Two. « La principale différence, c'est que les joueurs sont plus forts sur le plan tactique », a-t-il expliqué. « Je me souviens qu'en League 2, c'était plutôt la bagarre ! On jouait littéralement en profondeur et tout le monde se battait pour les seconds ballons. Mais ici, en Championship, c'est évidemment plus tactique : chaque équipe joue des ballons différents ou utilise davantage de combinaisons, donc il faut s'adapter. »
Grâce à son imposante stature
Avec son imposante stature de 1,98 mètre, son gabarit physique s'est révélé un atout majeur pour faire face aux défis aériens du football anglais. À une époque où les gardiens de but sont souvent pris pour cible lors des coups de pied arrêtés, sa taille lui confère un avantage naturel. Soulignant cette force, il a déclaré : « C'est difficile pour les gardiens, mais heureusement pour moi, je mesure 1,98 mètre. Je peux donc gérer ça. J'aime sortir sur les centres et aider mes coéquipiers en les captant ou en les repoussant hors des zones dangereuses. » Cette domination lui a permis d'enregistrer un nombre impressionnant de clean sheets cette saison.
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Face à une concurrence acharnée à Old Trafford
S'imposer chez les Red Devils ne sera pas une mince affaire. Le gardien titulaire actuel réalise des performances d'un niveau exceptionnel, ce qui rend Lammens extrêmement difficile à évincer. De plus, André Onana, qui vient de partir en Turquie, envisagerait de revenir au club, ce qui ne ferait qu’intensifier la concurrence pour les places de titulaire. Malgré ces obstacles, le jeune espoir tchèque reste ferme sur ses exigences. « Je vais communiquer étroitement avec Man United et nous verrons ce qui sera le mieux pour moi la saison prochaine. Mais je veux jouer au football. Je ne veux pas me contenter de rester sur le banc », a-t-il conclu.