« Je veux jouer avec Pau Cubarsi ! » - Un jeune prodige néerlandais révèle son rêve de faire équipe avec le défenseur central du FC Barcelone après l'avoir vu tenir tête à Cristiano Ronaldo

Nijstad a confié ses ambitions à Sportnieuws tout en réaffirmant sa volonté de poursuivre sa progression au FC Twente, malgré les spéculations sur son avenir. Le défenseur explique que la performance de Cubarsí face à Cristiano Ronaldo lors de la victoire 1-0 de l’Espagne contre le Portugal en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026 a renforcé son admiration pour le jeune Barcelonais et conforté son objectif à long terme.

« Je l’ai vu (Cubarsí) jouer contre Cristiano Ronaldo et j’ai vraiment pris plaisir à le regarder », a-t-il admis. « Je ne m’attends pas à ce que les choses évoluent aussi vite pour moi, mais jouer pour le FC Barcelone et former une paire de défenseurs centraux avec Cubarsí serait, bien sûr, mon objectif ultime. Mais pour l’instant, je veux continuer à progresser au Twente. J’ai encore beaucoup à apprendre ici. »