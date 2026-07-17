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« Je veux jouer avec Pau Cubarsi ! » - Un jeune prodige néerlandais révèle son rêve de faire équipe avec le défenseur central du FC Barcelone après l'avoir vu tenir tête à Cristiano Ronaldo
Nijstad se confie sur ses ambitions à Barcelone
Barcelone semble avoir trouvé la première pièce de son futur duo de défenseurs centraux avec Cubarsi, déjà installé en équipe première et auteur d’un début de carrière prometteur sous le maillot de l’Espagne. Pour accompagner le jeune Espagnol, Nijstad émerge comme une option crédible. Le défenseur de Twente, âgé de 18 ans, avait déjà été pressenti pour rejoindre les Blaugrana et a désormais exprimé publiquement son envie d’évoluer un jour aux côtés de Cubarsi au Camp Nou.
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Le défenseur néerlandais exprime son admiration pour Cubarsi.
Nijstad a confié ses ambitions à Sportnieuws tout en réaffirmant sa volonté de poursuivre sa progression au FC Twente, malgré les spéculations sur son avenir. Le défenseur explique que la performance de Cubarsí face à Cristiano Ronaldo lors de la victoire 1-0 de l’Espagne contre le Portugal en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026 a renforcé son admiration pour le jeune Barcelonais et conforté son objectif à long terme.
« Je l’ai vu (Cubarsí) jouer contre Cristiano Ronaldo et j’ai vraiment pris plaisir à le regarder », a-t-il admis. « Je ne m’attends pas à ce que les choses évoluent aussi vite pour moi, mais jouer pour le FC Barcelone et former une paire de défenseurs centraux avec Cubarsí serait, bien sûr, mon objectif ultime. Mais pour l’instant, je veux continuer à progresser au Twente. J’ai encore beaucoup à apprendre ici. »
Un profil taillé pour Barcelone
Nijstad a connu une saison de percée impressionnante avec Twente, disputant 24 matchs et s'imposant comme titulaire régulier au cours des derniers mois de la saison. Ce défenseur central gaucher est considéré comme l'un des jeunes espoirs les plus prometteurs des Pays-Bas, et son profil correspond à la stratégie du FC Barcelone, qui privilégie le recrutement de jeunes talents d'élite présentant un potentiel à long terme. Les rumeurs qui l'ont déjà associé au club catalan n'ont fait que renforcer l'intérêt suscité par son évolution.
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Le développement demeure la priorité
Nijstad devrait poursuivre sa progression au Twente, où il espère capitaliser sur la percée réalisée la saison dernière et afficher une plus grande régularité chez les seniors. Si sa courbe de progression se maintient, l’intérêt que lui porterait le Barça pourrait s’intensifier lors des prochains mercatos, alors que le club catalan continue d’évaluer ses options défensives à long terme.
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