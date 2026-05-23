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« Je veux faire une confession » : Pep Guardiola révèle son plus grand regret à Manchester City
Le génie catalan se penche sur son passé
Vendredi matin, Guardiola a surpris les supporters en confirmant officiellement son départ à la fin de la saison, mettant ainsi un terme à un mandat de dix ans qui a profondément transformé le club. Revenant sur ses premières décisions à son arrivée à Manchester en 2016, l’entraîneur a souligné la manière dont il avait immédiatement géré le cas du gardien de but de longue date Joe Hart.
Le gardien, fraîchement revenu d’un Euro difficile, fut impitoyablement écarté au profit de Claudio Bravo et ne disputa qu’un match de qualification en Ligue des champions contre le Steaua Bucarest avant d’être envoyé en prêt.
- AFP
Guardiola reconnaît un profond regret
En repensant à la rigueur de ce grand ménage dans l’effectif, l’entraîneur de 55 ans a admis que son exigence intransigeante n’avait pas été tout à fait équitable. Dans une interview accordée à Sky Sports, Guardiola a déclaré : « Je veux vous avouer quelque chose. J’ai des regrets. Quand on prend beaucoup de décisions, on commet des erreurs.
Un regret me taraude depuis plusieurs années : je n’ai pas offert à Joe Hart la chance de prouver sa valeur, de montrer à quel point il était un grand gardien, et j’aurais dû le faire. J’ai beaucoup de respect pour Claudio Bravo et pour Ederson, qui s’est rapidement imposé. Mais à l’époque, j’aurais dû dire à Joe : “Essayons ensemble, et si ça ne fonctionne pas, nous changerons de plan”. »
Une vision tactique obstinée a conduit à un éclaircissement
L’exclusion de l’international anglais a redéfini l’identité défensive du club et ouvert la voie à l’arrivée d’Ederson, afin de mettre en œuvre le style de jeu caractéristique de Guardiola, fondé sur la construction du jeu depuis la ligne arrière.
Il a ajouté : « Parfois, je ne suis pas assez juste. Je le regrette avec le recul. Sur le moment, je suis toujours obstiné dans mes décisions, quand j’y crois. Quand j’ai des doutes, j’en discute avec les autres, mais j’étais sûr à 100 % que nous devions procéder ainsi. Le club m’a soutenu dans cette démarche. »
- AFP
Un congé sabbatique précède sa nouvelle fonction d’ambassadeur.
Guardiola dirigera Manchester City pour la toute dernière fois dimanche contre Aston Villa, avant de s'accorder une longue pause dans sa carrière d'entraîneur. Après avoir mené le club à la deuxième place du classement, il se consacrera dans l'immédiat à l'organisation d'un défilé festif et émouvant qui parcourra toute la ville lundi après-midi. Une fois son départ officialisé, ce manager légendaire endossera un rôle d'ambassadeur bien défini, collaborant avec la fondation du club tout en prenant le temps de se reposer.