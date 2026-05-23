Vendredi matin, Guardiola a surpris les supporters en confirmant officiellement son départ à la fin de la saison, mettant ainsi un terme à un mandat de dix ans qui a profondément transformé le club. Revenant sur ses premières décisions à son arrivée à Manchester en 2016, l’entraîneur a souligné la manière dont il avait immédiatement géré le cas du gardien de but de longue date Joe Hart.

Le gardien, fraîchement revenu d’un Euro difficile, fut impitoyablement écarté au profit de Claudio Bravo et ne disputa qu’un match de qualification en Ligue des champions contre le Steaua Bucarest avant d’être envoyé en prêt.