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Ryan Tolmich

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« Je veux être de la partie » - Gio Reyna a-t-il fait assez pour mériter sa place avec les États-Unis au Mondial ? Même lui l’ignore

Analysis
G. Reyna
Etats-Unis
Coupe du monde
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M'Gladbach vs Hoffenheim
M'Gladbach
Hoffenheim
Bundesliga

Le milieu de terrain demeure au cœur d’un des débats les plus vifs du football américain, et il a désormais fait connaître son avis, juste avant que ce débat ne trouve bientôt une réponse.

Depuis plusieurs années, le cas Gio Reyna plane sur le football américain, soulevant plus de questions qu’il n’apporte de réponses. Ce débat divise, et on le comprend. Reyna demeure l’un des joueurs les plus doués de l’effectif de l’équipe nationale des États-Unis, mais, depuis plusieurs saisons déjà, il manque cruellement de temps de jeu pour démontrer son talent de manière régulière.

Du coup, les interrogations se sont multipliées. D’une certaine manière, il est devenu presque impossible d’y répondre – y compris pour Reyna lui-même.

Lundi, on a posé sans détour la question au joueur de 23 ans : se considère-t-il comme méritant une place pour la Coupe du monde ? Sa réponse, à l’image de la problématique elle-même, s’est révélée complexe.

« Si je dis non, je ne me soutiens pas moi-même, mais si je dis oui, c'est une réponse arrogante qui donne l'impression que je pense que je devrais y être », a-t-il expliqué. « C'est une question difficile. Je vais rester simple : j'adore le staff, j'adore les joueurs, j'adore l'équipe nationale. Évidemment, quoi qu'il arrive, ça arrivera. J’espère vraiment être du voyage pour avoir un impact et accomplir quelque chose de grand avec l’équipe, mais la décision ne m’appartient pas. Je peux juste espérer recevoir cette convocation ; ce serait un honneur. »

Reyna a raison : la décision ne lui appartient pas. Elle revient au sélectionneur de l’équipe nationale américaine, Mauricio Pochettino, et une réponse est attendue sous peu. À quelques jours de l’annonce finale, le milieu de terrain n’a qu’une marge de manœuvre : rester patient et continuer à travailler pour maximiser ses chances d’être appelé.

« Aucun joueur n’a sa place assurée », a-t-il ajouté. « C’est simple : je veux être de la partie. C’est une Coupe du monde à domicile, on y pense forcément souvent. Je m’efforce de ne pas y penser en permanence pour ne pas me mettre de pression inutile, mais cette idée reste en toile de fond, comme pour beaucoup d’autres joueurs. Oui, je veux être de la partie, représenter mon pays et donner tout ce que j’ai pour l’équipe. »

« Sur le plan personnel, ce serait fantastique de m’engager avec l’équipe nationale », a-t-il déclaré. « Je suis très attaché à ce groupe. J’ai connu de grands moments avec lui au cours des deux dernières années. Bien sûr, nous voulons être présents et apporter notre pierre à l’édifice. Resterait alors à concrétiser mon rêve : représenter mon pays à la Coupe du monde. »

  • Gio Reyna World Cup USMNT disappointedGetty Images

    « Nous étions alors de très jeunes joueurs »

    Il est clair que la Coupe du monde 2022 n’a pas correspondu aux attentes de Reyna. Au-delà des polémiques qui ont entouré l’épreuve, le parcours sportif des États-Unis a également été décevant. Au total, Reyna n’a disputé que 52 minutes en quatre matchs, les États-Unis s’inclinant en huitièmes de finale face à une solide formation néerlandaise.

    Selon lui, les États-Unis ont affiché un certain manque de maturité durant cette rencontre, et il reconnaît en avoir lui-même fait preuve à la même époque.

    « Je pense simplement que, individuellement et collectivement, nous étions tous très, très jeunes et peut-être un peu inexpérimentés à l’époque », a-t-il déclaré. « Et puis, au final, il se trouve que nous avons affronté une équipe néerlandaise qui était un peu plus expérimentée, un peu meilleure, un peu plus avisée dans le jeu, et au final, c’était presque trop pour nous.

    « C’est une Coupe du monde, une expérience incroyable dont j’ai beaucoup appris. J’espère évidemment jouer davantage lors du prochain tournoi, mais l’essentiel est de continuer à progresser et de faire tout ce que je peux pour aider l’équipe. Tout un pays se bat pour quelque chose de grand. C’est aussi chez nous, donc simplement être là, c’est un rêve. Tout passe par le collectif. Il s’agit d’une équipe qui se donne à fond chaque semaine pour accomplir quelque chose d’exceptionnel pour notre pays. »

    Reyna revient plus tard sur ce point, exprimant son désir de faire partie de quelque chose d’exceptionnel. Il est essentiel de souligner l’importance de cette Coupe du monde pour le football américain, et chacun, Reyna en tête, veut en être. Son père, Claudio, avait fait partie de l’équipe de 1994 qui avait lancé le mouvement, même si le milieu de terrain, alors blessé, n’avait pas joué avant de devenir une star des tournois suivants.

    Si tel est son destin, qu’il en soit ainsi : il se dit prêt à donner tout ce qu’il peut pour y parvenir.

    « Je fais tout pour aider l’équipe à accomplir quelque chose de grand, que ce soit en démarrant et en jouant 90 minutes ou en apportant mon soutien depuis le banc sans entrer en jeu. Nous avons tous ce mental, et c’est l’une de nos forces ; cela peut nous mener au succès collectif. »

    Néanmoins, Reyna pourrait bien jouer un rôle majeur dans cette réussite, comme l’a démontré sa performance du week-end dernier.

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  • United States v Paraguay - International FriendlyGetty Images Sport

    Faire valoir ses arguments

    Le talent de Reyna n’a jamais été contesté. Évident dès ses débuts, d’abord sous l’aile de son père Claudio puis comme acteur à part entière sur les terrains européens, il s’est néanmoins heurté ces dernières années à un manque flagrant d’occasions de s’exprimer.

    C’est la raison de son départ du Borussia Dortmund pour le Borussia Mönchengladbach l’été dernier : chercher davantage d’opportunités. Pourtant, il n’a pas toujours été servi. Au total, Reyna n’a disputé que 487 minutes de championnat cette saison, soit davantage que l’exercice précédent, mais toujours loin des 1 000 minutes atteintes pour la dernière fois lors de la saison 2020-2021.

    La mauvaise nouvelle. La bonne ? Il a tiré le meilleur de ses dernières minutes en inscrivant un but tardif lors de la défaite 3-1 contre Augsbourg. Un simple consolation, certes, mais aussi sa première réalisation en club depuis janvier 2025. Peu significatif sur le moment, ce geste compte dans le contexte plus large : il prouve qu’il est peut-être sur la bonne voie.

    « Ça faisait un petit moment, mais au final, je suis juste content d’avoir marqué », a déclaré Reyna. « Au final, ça n’avait pas trop d’importance, mais plus que ça, c’était bien d’avoir eu un bon nombre de minutes de jeu, et j’ai eu l’impression d’avoir livré une assez bonne performance dans l’ensemble. Marquer est toujours agréable, mais j’aurais aimé avoir un impact plus grand et peut-être inverser la tendance pour obtenir un nul ou une victoire. Dans l’ensemble, je suis satisfait de ma performance et du but, bien sûr. »

    En sélection, ses prestations individuelles restent généralement convaincantes, indépendamment de son temps de jeu en club. En novembre, il avait déjà marqué contre l’Équateur puis délivré une passe décisive face à l’Uruguay, deux performances qui confortent son cas pour une place dans le groupe américain. Entre ces sorties et son but du week-end, d’autres éclats positifs ont émergé ; des signes que Pochettino n’aura pas manqué de noter alors qu’il cherche encore à cerner l’impact potentiel du joueur.

    « Ces deux dernières semaines m’ont été très profitables, car j’ai pu accumuler davantage de temps de jeu et réaliser de bonnes performances », a déclaré Reyna. « La saison touche à sa fin, j’espère donc que nous pourrons la terminer en beauté avec un autre bon match ce week-end pour l’équipe. Sur le plan individuel, j’espère également participer à la Coupe du monde et poursuivre sur la lancée de la forme que je sens en train de construire, et nous serons alors prêts pour tout ce qui nous attend. »

    Physiquement et mentalement, Reyna affirme être plus prêt que jamais pour ce grand rendez-vous. Un sentiment qui a mis du temps à s’installer.

  • Borussia Mönchengladbach v 1. FC Union Berlin - BundesligaGetty Images Sport

    Dans les moments difficiles, les bons amis font la différence.

    Sur le plan physique, Reyna se sent bien actuellement. « Aucun joueur n’est jamais à 100 % », rappelle-t-il, en référence à l’usure inévitable liée à une saison chargée.

    « Je me sens prêt à jouer 90 minutes et je sens que je peux donner le maximum en ce moment », a-t-il déclaré. « Je suppose qu’on pourrait dire que je suis à 100 %. Je me sens en très, très bonne forme. Je me sens très affûté. Tout ce que je veux vraiment, c’est le montrer sur le terrain. »

    Pourtant, les blessures ont souvent freiné sa progression ces dernières années : depuis la dernière Coupe du monde, il a manqué 43 matchs et son manque de condition l’a empêché d’être à 100 % lors de nombreux autres rendez-vous.

    « Les blessures sont pénibles et on ne veut jamais être à l’infirmerie, mais j’essaie de tirer le meilleur parti de chaque contretemps », analyse-t-il. « J’ai parfois connu des pépins à répétition, mal placés dans le calendrier, mais aujourd’hui je me sens bien. Je fais tout, 24 heures sur 24, pour rester en forme et donner le maximum à l’entraînement comme en récupération. »

    Dans ces moments difficiles, il a pu compter sur de nombreuses personnes, et notamment Joe Scally, qui l’accompagne depuis les équipes de jeunes du NYCFC jusqu’à leur période en tant que coéquipiers au sein de l’équipe nationale américaine (USMNT) et, aujourd’hui, au Borussia Mönchengladbach. La possibilité de jouer avec Scally a été l’une des principales raisons pour lesquelles Reyna a signé à Gladbach, un nouveau départ aux côtés de l’un de ses plus grands soutiens.

    Les deux hommes se sont encore rapprochés cette année : la femme de Reyna et la fiancée de Scally passent souvent du temps ensemble, tout comme leurs chiens. Ils effectuent ensemble le trajet quotidien vers l’entraînement, un moment privilégié pour discuter en amis, loin des terrains.

    « Je dirais que 95 à 99 % de nos conversations ne portent pas sur le foot », explique Reyna. « On parle de nos vies personnelles. On est aussi de très bons amis en dehors du terrain. Évidemment, on a évoqué la Coupe du monde, mais on aborde plein d’autres sujets, et tout ça reste entre nous.  On se soutient mutuellement et on sait qu’on veut tous les deux être là-bas. Ce serait génial d’y être ensemble. Avoir grandi ensemble, joué ensemble, et maintenant jouer dans la même équipe, c’est une belle histoire pour nous et nos familles. »

    Scally ajoute : « Je ne pense pas qu’on ait jamais pris un seul jour pour acquis. On savoure les séances d’entraînement, les moments au vestiaire, les trajets quotidiens en voiture. On profite de chaque instant, car on sait que cela ne durera pas éternellement. On ne jouera pas ensemble pour toujours au sein de la même équipe. »

    Tous deux briguent désormais une place pour la Coupe du monde. Pilier de Gladbach depuis des années, Scally vient de franchir le cap des 150 matchs avec le club. Des semaines d’attente et de stress les attendent, car la décision à venir fixera non seulement leur été, mais aussi, à bien des égards, la suite de leur carrière.

  • Gio Reyna, USMNTGetty

    La réponse tant attendue

    En mars, Pochettino a justifié la convocation de Reyna en sélection américaine malgré un temps de jeu limité en club.

    « C’est un joueur très talentueux, et nous savons ce qu’il peut apporter à l’équipe nationale », a expliqué le sélectionneur de l’équipe nationale américaine. « Il est capable de performer avec nous. Je suis convaincu qu’il possède un talent rare et qu’il est un joueur exceptionnel. Lui offrir cette opportunité, même s’il ne joue pas beaucoup dans son club, peut s’avérer très utile pour nous. »

    Nous sommes désormais en mai et l’heure de la vérité approche : le 26 mai, à New York, la sélection américaine pour la Coupe du monde sera dévoilée. Aucun indice concret ne filtre sur la liste des retenus, et Reyna n’échappe pas à la règle. Pour l’instant, il est sur la sellette et attend le coup de fil tant espéré comme tous ses pairs.

    Si son nom est bien coché, cela signifiera que son talent brute compense son manque de rythme, et que son récent but a rappelé à Pochettino ce qu’il peut apporter dès lors qu’on lui en donne l’occasion. Plus important, ce coup de fil lui ouvrira la porte d’une Coupe du monde qu’il poursuit depuis aussi longtemps qu’il s’en souvienne.

    « Sur le plan individuel, je cherche simplement à m'améliorer chaque jour », a-t-il déclaré. « C'est tout ce qu'on peut vraiment faire. »

    Reyna n’a pas toutes les réponses, du moins pas encore, mais il les aura bientôt.

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