Depuis plusieurs années, le cas Gio Reyna plane sur le football américain, soulevant plus de questions qu’il n’apporte de réponses. Ce débat divise, et on le comprend. Reyna demeure l’un des joueurs les plus doués de l’effectif de l’équipe nationale des États-Unis, mais, depuis plusieurs saisons déjà, il manque cruellement de temps de jeu pour démontrer son talent de manière régulière.

Du coup, les interrogations se sont multipliées. D’une certaine manière, il est devenu presque impossible d’y répondre – y compris pour Reyna lui-même.

Lundi, on a posé sans détour la question au joueur de 23 ans : se considère-t-il comme méritant une place pour la Coupe du monde ? Sa réponse, à l’image de la problématique elle-même, s’est révélée complexe.

« Si je dis non, je ne me soutiens pas moi-même, mais si je dis oui, c'est une réponse arrogante qui donne l'impression que je pense que je devrais y être », a-t-il expliqué. « C'est une question difficile. Je vais rester simple : j'adore le staff, j'adore les joueurs, j'adore l'équipe nationale. Évidemment, quoi qu'il arrive, ça arrivera. J’espère vraiment être du voyage pour avoir un impact et accomplir quelque chose de grand avec l’équipe, mais la décision ne m’appartient pas. Je peux juste espérer recevoir cette convocation ; ce serait un honneur. »

Reyna a raison : la décision ne lui appartient pas. Elle revient au sélectionneur de l’équipe nationale américaine, Mauricio Pochettino, et une réponse est attendue sous peu. À quelques jours de l’annonce finale, le milieu de terrain n’a qu’une marge de manœuvre : rester patient et continuer à travailler pour maximiser ses chances d’être appelé.

« Aucun joueur n’a sa place assurée », a-t-il ajouté. « C’est simple : je veux être de la partie. C’est une Coupe du monde à domicile, on y pense forcément souvent. Je m’efforce de ne pas y penser en permanence pour ne pas me mettre de pression inutile, mais cette idée reste en toile de fond, comme pour beaucoup d’autres joueurs. Oui, je veux être de la partie, représenter mon pays et donner tout ce que j’ai pour l’équipe. »

« Sur le plan personnel, ce serait fantastique de m’engager avec l’équipe nationale », a-t-il déclaré. « Je suis très attaché à ce groupe. J’ai connu de grands moments avec lui au cours des deux dernières années. Bien sûr, nous voulons être présents et apporter notre pierre à l’édifice. Resterait alors à concrétiser mon rêve : représenter mon pays à la Coupe du monde. »