« Je veux devenir une légende » : Moises Caicedo, joueur de Chelsea, réagit aux rumeurs de transfert au Real Madrid

Malgré les rumeurs extérieures, l'entraîneur principal de Chelsea, Liam Rosenior, reste convaincu que ses joueurs clés sont sereins et dévoués à la cause. Rosenior, qui a remplacé Enzo Maresca en début d'année, a mis en avant les liens personnels solides qu'il a tissés avec son effectif pour justifier son optimisme quant au maintien des joueurs au sein du club.

« J'ai une très, très bonne relation avec les joueurs parce que nous parlons tout le temps », a-t-il expliqué. « Pas seulement de football, ou de la situation de leurs contrats, mais aussi de leur vie, de leurs enfants, de l'école. J'ai une relation très, très étroite avec Enzo et avec les autres joueurs.

En ce qui concerne les contrats et leurs aspirations, aucun joueur de ce club n’a déclaré, depuis mon arrivée, qu’il ne souhaitait pas rester ici l’été prochain. En réalité, nos discussions portent davantage sur la manière dont nous pouvons nous améliorer, sur ce que nous pouvons faire en tant que groupe pour progresser, et sur ce qu’il nous faut faire pour gagner dès maintenant. C’est là où nous en sommes actuellement. »