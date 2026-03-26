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Yosua Arya

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« Je veux devenir une légende » : Moises Caicedo, joueur de Chelsea, réagit aux rumeurs de transfert au Real Madrid

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M. Caicedo
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Moises Caicedo semble avoir décidé de s'engager à long terme avec Chelsea, malgré l'intérêt croissant du Real Madrid. Le milieu de terrain équatorien affirme vouloir se consacrer pleinement à la construction d'un héritage durable à Stamford Bridge, où il aspire à devenir « une légende ».

  • Un engagement envers les Blues

    Caicedo semble avoir mis fin aux rumeurs concernant un éventuel transfert à Madrid, réaffirmant son engagement envers le projet en pleine évolution de Chelsea. Malgré l'attrait du Santiago Bernabéu, le milieu de terrain reste un pilier du dispositif tactique de Stamford Bridge, alors que le club cherche à se replacer au sommet du football anglais.

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    Les yeux rivés sur l'objectif

    Répondant aux rumeurs lors d'une interview accordée à El Chiringuito TV, Caicedo a clairement indiqué que ses priorités se situaient à Londres. Le milieu de terrain a exprimé son ambition profonde de laisser une empreinte durable dans l'histoire du club plutôt que de chercher à faire un départ retentissant vers l'Espagne.

    « Je me concentre sur mon club pour le moment. J'ai un contrat avec mon club, et je veux bien faire », a déclaré Caicedo. « Je veux devenir une légende, si Dieu le veut. »

  • Des avenirs contrastés au milieu de terrain

    Alors que Caicedo s'est clairement exprimé en faveur de son maintien, son coéquipier au milieu de terrain, Enzo Fernandez, s'est montré un peu plus évasif quant à son propre avenir. Le champion du monde argentin est lui aussi pressenti pour rejoindre le Bernabéu, et ses récentes déclarations à ESPN n'ont guère contribué à apaiser les rumeurs concernant un éventuel départ.

    Fernandez a déclaré : « Il n'y a pas de discussions. Pour l'instant, je me concentre sur Chelsea, on verra après la Coupe du monde. » 

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    Rosenior reste confiant

    Malgré les rumeurs extérieures, l'entraîneur principal de Chelsea, Liam Rosenior, reste convaincu que ses joueurs clés sont sereins et dévoués à la cause. Rosenior, qui a remplacé Enzo Maresca en début d'année, a mis en avant les liens personnels solides qu'il a tissés avec son effectif pour justifier son optimisme quant au maintien des joueurs au sein du club.

    « J'ai une très, très bonne relation avec les joueurs parce que nous parlons tout le temps », a-t-il expliqué. « Pas seulement de football, ou de la situation de leurs contrats, mais aussi de leur vie, de leurs enfants, de l'école. J'ai une relation très, très étroite avec Enzo et avec les autres joueurs.

    En ce qui concerne les contrats et leurs aspirations, aucun joueur de ce club n’a déclaré, depuis mon arrivée, qu’il ne souhaitait pas rester ici l’été prochain. En réalité, nos discussions portent davantage sur la manière dont nous pouvons nous améliorer, sur ce que nous pouvons faire en tant que groupe pour progresser, et sur ce qu’il nous faut faire pour gagner dès maintenant. C’est là où nous en sommes actuellement. »

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