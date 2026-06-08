Le sélectionneur espagnol a rapidement mis fin aux critiques visant Gavi après qu’une vidéo a circulé, montrant un tacle appuyé sur Rodri. Le milieu de terrain du FC Barcelone semblait avoir marché sur le pied de la star de Manchester City lors d’une séance d’entraînement, provoquant une gêne visible chez le vétéran et suscitant la crainte d’une blessure à l’approche des grands rendez-vous internationaux.

Malgré la tempête médiatique qui a suivi l’incident, De la Fuente a insisté sur le fait qu’une telle intensité correspondait exactement à ce qu’il attendait de ses joueurs. S’adressant aux journalistes lors d’une conférence de presse dimanche, l’entraîneur a minimisé toute suggestion de tensions au sein du groupe ou de comportement imprudent de la part de la sensation de 21 ans.