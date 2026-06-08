Getty Images
Traduit par
« Je veux ce Gavi » : le sélectionneur espagnol assume pleinement le tempérament combatif de la pépite du FC Barcelone, même si ses tacles musclés, comme celui qui a brièvement inquiété Rodri à l’entraînement, peuvent parfois froisser ses coéquipiers
De la Fuente écarte la polémique sur le centre d’entraînement
Le sélectionneur espagnol a rapidement mis fin aux critiques visant Gavi après qu’une vidéo a circulé, montrant un tacle appuyé sur Rodri. Le milieu de terrain du FC Barcelone semblait avoir marché sur le pied de la star de Manchester City lors d’une séance d’entraînement, provoquant une gêne visible chez le vétéran et suscitant la crainte d’une blessure à l’approche des grands rendez-vous internationaux.
Malgré la tempête médiatique qui a suivi l’incident, De la Fuente a insisté sur le fait qu’une telle intensité correspondait exactement à ce qu’il attendait de ses joueurs. S’adressant aux journalistes lors d’une conférence de presse dimanche, l’entraîneur a minimisé toute suggestion de tensions au sein du groupe ou de comportement imprudent de la part de la sensation de 21 ans.
Un soutien sans réserve est apporté au style combatif de Gavi.
Le sélectionneur de la Roja a affirmé qu’il appréciait l’esprit de compétition que Gavi apporte à l’équipe, que ce soit en match ou à l’entraînement. Abordant directement l’incident, De la Fuente a déclaré : « C’est le football, c’est l’entraînement. Les joueurs donnent tout, et personne n’a à s’excuser. Tout va bien. Gavi a de l’énergie et de la fougue. Il doit gérer ses efforts, mais c’est ce Gavi-là que je veux. »
En refusant de demander des excuses, le sélectionneur a clairement fait savoir que l’intensité élevée qui règne au sein du camp espagnol ne serait pas remise en cause. Rodri a pu reprendre la séance une fois la douleur initiale apaisée, ce qui justifie d’autant plus la décision du sélectionneur de considérer ce choc comme un élément normal de la préparation au plus haut niveau.
Un vestiaire soudé et une rivalité stimulante
L'ambiance du vestiaire reflète la vision tactique de l'entraîneur, les joueurs appréciant l'avantage psychologique que leur apporte le jeune talent. Interrogé sur l'impact de la pépite barcelonaise au sein du groupe, l'ailier de Crystal Palace Yeremy Pino a d'abord plaisanté sur l'intensité des séances d'entraînement.
« Beaucoup de coups de pied ! Non, je plaisante », a-t-il répondu en riant. « Il apporte de la combativité, de la camaraderie et de la joie. C’est un joueur dont l’énergie est contagieuse. Il est très important pour nous. »
- AFP
Le sélectionneur procède à une rotation de l’effectif juste avant le match d’ouverture de la Coupe du monde.
Au-delà de la polémique autour de Gavi, De la Fuente a dévoilé ses plans tactiques pour le prochain match amical de l’Espagne contre le Pérou. Après la rencontre face à l’Irak, le sélectionneur entend remanier son effectif afin que tout le groupe aborde la Coupe du monde 2026 dans les meilleures conditions physiques. Il a prévenu que les supporters devaient s’attendre à un onze de départ différent lors de la prochaine sortie.
« L’idée est de donner plus de temps de jeu à ceux qui n’ont pas participé au match contre l’Irak », a-t-il ajouté. « J’ai une idée de l’équipe, mais il y aura certainement des changements. J’ai un plan pour démarrer la Coupe du monde s’il n’y a pas de circonstances défavorables. Le football peut toujours vous surprendre, mais je ne dévoilerai pas la composition pour mercredi. »
L'Espagne figure dans le groupe H de la Coupe du monde, en compagnie du Cap-Vert, de l'Arabie saoudite et de l'Uruguay.