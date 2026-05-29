Interrogé sur la campagne de recrutement en cours à l’Allianz Arena, le défenseur polyvalent a préféré garder toutes ses options ouvertes concernant son avenir immédiat au club.

« J’ai vu ces informations, mais je veux me concentrer sur la Coupe du monde pour l’instant », a-t-il déclaré. « Nous verrons ce qui se passera ensuite. Pour l’instant, je me consacre entièrement à la compétition. Je me sens bien, j’apprécie la ville et j’y ai des amis. Je suis parfaitement intégré et cela me plaît. »