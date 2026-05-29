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« Je verrai ce qui se passera » : le latéral gauche allemand laisse planer la possibilité d’un transfert au Bayern Munich alors que la Coupe du monde approche
Le Bayern s’intéresse de près à un jeune talent de Francfort.
Selon l’Abendzeitung, le Bayern Munich s’intéresserait de près à Brown, le latéral gauche de l’Eintracht, pour éventuellement remplacer Alphonso Davies, souvent blessé. Âgé de 22 ans, le défenseur a réalisé une saison remarquable en Bundesliga, s’imposant comme un pilier de son club et en étant convoqué par Julian Nagelsmann pour la Coupe du monde.
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Brown répond aux rumeurs concernant Munich
Interrogé sur la campagne de recrutement en cours à l’Allianz Arena, le défenseur polyvalent a préféré garder toutes ses options ouvertes concernant son avenir immédiat au club.
« J’ai vu ces informations, mais je veux me concentrer sur la Coupe du monde pour l’instant », a-t-il déclaré. « Nous verrons ce qui se passera ensuite. Pour l’instant, je me consacre entièrement à la compétition. Je me sens bien, j’apprécie la ville et j’y ai des amis. Je suis parfaitement intégré et cela me plaît. »
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Nagelsmann s’attend à un tournoi spectaculaire
L’ascension fulgurante de ce défenseur originaire d’Amberg s’appuie sur une expérience cruciale en Ligue des champions, où il a notamment réussi à neutraliser la jeune star du FC Barcelone, Lamine Yamal, en décembre. Son immense potentiel a été souligné par le sélectionneur national Nagelsmann lors de l’annonce de la composition de l’équipe.
« Souvent, je crois que tu ne réalises même pas à quel point tu es doué, ce dont tu es capable, ton athlétisme, ta créativité, ta capacité à trouver la bonne position », a déclaré Nagelsmann. « Tu peux faire une très, très bonne Coupe du monde. »
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L'évaluation compromet la finalisation du transfert
Un tournoi exceptionnel aux États-Unis pourrait faire grimper la valeur de Brown au-delà des 60 millions d'euros, soit un montant susceptible d'égaler le transfert-surprise de Nick Woltemade de Stuttgart à Newcastle l'été dernier.
Avec seulement trois sélections depuis ses débuts chez les A en novembre dernier, le jeune homme devra toutefois immédiatement postuler pour une place de titulaire face à David Raum. Loin de se laisser intimider par ces considérations tactiques, il affirme avec enthousiasme : « Je m’en fiche de savoir où je joue, à gauche ou à droite, je veux jouer – n’importe où ! »