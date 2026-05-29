Goal.com
En directBillets
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Germany v Ghana - International FriendlyGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Traduit par

« Je verrai ce qui se passera » : le latéral gauche allemand laisse planer la possibilité d’un transfert au Bayern Munich alors que la Coupe du monde approche

Mercato
N. Brown
Eintracht Francfort
Bundesliga
Bayern Munich
Allemagne
Coupe du monde

Le défenseur de l’Eintracht Francfort, Nathaniel Brown, a refusé de démentir les rumeurs de plus en plus insistantes le liant à un transfert estival vers le Bayern Munich, géant de la Bundesliga. Ce latéral gauche allemand très prometteur se concentre pleinement sur ses obligations internationales, mais ses performances impressionnantes en championnat auraient attiré l’attention de plusieurs grands clubs européens.

  • Le Bayern s’intéresse de près à un jeune talent de Francfort.

    Selon l’Abendzeitung, le Bayern Munich s’intéresserait de près à Brown, le latéral gauche de l’Eintracht, pour éventuellement remplacer Alphonso Davies, souvent blessé. Âgé de 22 ans, le défenseur a réalisé une saison remarquable en Bundesliga, s’imposant comme un pilier de son club et en étant convoqué par Julian Nagelsmann pour la Coupe du monde.

    • Publicité
  • FBL-GER-BUNDESLIGA-BAYERN MUNICH-FRANKFURTAFP

    Brown répond aux rumeurs concernant Munich

    Interrogé sur la campagne de recrutement en cours à l’Allianz Arena, le défenseur polyvalent a préféré garder toutes ses options ouvertes concernant son avenir immédiat au club.

    « J’ai vu ces informations, mais je veux me concentrer sur la Coupe du monde pour l’instant », a-t-il déclaré. « Nous verrons ce qui se passera ensuite. Pour l’instant, je me consacre entièrement à la compétition. Je me sens bien, j’apprécie la ville et j’y ai des amis. Je suis parfaitement intégré et cela me plaît. »

  • FC Barcelona v Eintracht Frankfurt - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6Getty Images Sport

    Nagelsmann s’attend à un tournoi spectaculaire

    L’ascension fulgurante de ce défenseur originaire d’Amberg s’appuie sur une expérience cruciale en Ligue des champions, où il a notamment réussi à neutraliser la jeune star du FC Barcelone, Lamine Yamal, en décembre. Son immense potentiel a été souligné par le sélectionneur national Nagelsmann lors de l’annonce de la composition de l’équipe.

    « Souvent, je crois que tu ne réalises même pas à quel point tu es doué, ce dont tu es capable, ton athlétisme, ta créativité, ta capacité à trouver la bonne position », a déclaré Nagelsmann. « Tu peux faire une très, très bonne Coupe du monde. »

  • Germany Training Session And Press ConferenceGetty Images Sport

    L'évaluation compromet la finalisation du transfert

    Un tournoi exceptionnel aux États-Unis pourrait faire grimper la valeur de Brown au-delà des 60 millions d'euros, soit un montant susceptible d'égaler le transfert-surprise de Nick Woltemade de Stuttgart à Newcastle l'été dernier.

    Avec seulement trois sélections depuis ses débuts chez les A en novembre dernier, le jeune homme devra toutefois immédiatement postuler pour une place de titulaire face à David Raum. Loin de se laisser intimider par ces considérations tactiques, il affirme avec enthousiasme : « Je m’en fiche de savoir où je joue, à gauche ou à droite, je veux jouer – n’importe où ! »