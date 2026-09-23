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« Je vais toujours bien » : Cristiano Ronaldo révèle qu’il a envisagé de prendre sa retraite internationale avec le Portugal, mais vise désormais le cap des 1 000 buts
Envisager une sortie du Portugal
Ronaldo a révélé qu'il avait envisagé de mettre un terme à sa légendaire carrière internationale après la Coupe du monde. Le Portugal a vécu un tournoi estival frustrant, s'inclinant de justesse contre l'Espagne en huitièmes de finale.
À la suite de cette déception, l'attaquant vétéran a pesé ses options sur la scène internationale. Malgré ses 42 ans en février, Ronaldo a finalement décidé de prolonger son parcours record avec la sélection nationale.
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Un penseur qui pèse son avenir
L’attaquant légendaire a reconnu qu’un retrait de la sélection nationale était une possibilité bien réelle. Interrogé sur le fait de savoir s’il avait pensé à une retraite internationale, Ronaldo a livré une évaluation remarquablement honnête de sa situation.
« Oui, je l’ai fait », a admis Ronaldo, comme le rapporte The Guardian. « Bien sûr, je réfléchis toujours à mes décisions, à mon avenir, mais aussi au présent. Je suis quelqu’un qui réfléchit ; il faut réfléchir. C’est pour cela que vous me voyez ici aujourd’hui, cela signifie que je vais continuer. »
Encadrer la prochaine génération
Ronaldo reste déterminé à avoir un impact à la fois sur et en dehors du terrain. Il a mis en avant son rôle pour guider la prochaine génération de talents portugais, parallèlement à son objectif principal : trouver le chemin des filets.
« Je crois toujours que je suis capable d’aider l’équipe nationale à atteindre ce qu’elle veut », a déclaré Ronaldo. « Je pense pouvoir apporter mon soutien à l’équipe nationale, non seulement par les buts, mais aussi en dehors du football. Il y a une nouvelle jeune génération, mais pour moi l’essentiel est de pouvoir, sur le terrain, marquer des buts et aider l’équipe à gagner des matches.
« Chaque fois qu’on dira qu’on ne veut plus de moi en équipe nationale, je serai le premier à partir. Quand je penserai que je n’apporte plus rien à l’équipe, ou que je crée une atmosphère, je serai le premier à m’en aller. Je prendrai ma valise et je partirai.
« Les Portugais comptent sur moi. C’est pour ça que je suis toujours là. Il suffit de regarder les chiffres, je suis sûr que vous pouvez faire quelques calculs, je suis toujours performant. Le jour où ils ne compteront plus sur moi, pas de problème, je partirai. Je serai toujours le supporter numéro 1 de cette fédération. »
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À la poursuite d’un immense cap de buts
Son avenir international étant désormais assuré, Ronaldo vise désormais un cap sans précédent. L’attaquant emblématique ambitionne d’atteindre l’incroyable total de 1 000 buts en carrière, en club et en sélection, avant de finalement raccrocher les crampons.
Son attention se tourne désormais vers le prochain match de Ligue des nations contre le pays de Galles, jeudi à Lisbonne. Cette rencontre marquera la 234e sélection de Ronaldo avec son pays.
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