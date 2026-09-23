Ronaldo reste déterminé à avoir un impact à la fois sur et en dehors du terrain. Il a mis en avant son rôle pour guider la prochaine génération de talents portugais, parallèlement à son objectif principal : trouver le chemin des filets.

« Je crois toujours que je suis capable d’aider l’équipe nationale à atteindre ce qu’elle veut », a déclaré Ronaldo. « Je pense pouvoir apporter mon soutien à l’équipe nationale, non seulement par les buts, mais aussi en dehors du football. Il y a une nouvelle jeune génération, mais pour moi l’essentiel est de pouvoir, sur le terrain, marquer des buts et aider l’équipe à gagner des matches.

« Chaque fois qu’on dira qu’on ne veut plus de moi en équipe nationale, je serai le premier à partir. Quand je penserai que je n’apporte plus rien à l’équipe, ou que je crée une atmosphère, je serai le premier à m’en aller. Je prendrai ma valise et je partirai.

« Les Portugais comptent sur moi. C’est pour ça que je suis toujours là. Il suffit de regarder les chiffres, je suis sûr que vous pouvez faire quelques calculs, je suis toujours performant. Le jour où ils ne compteront plus sur moi, pas de problème, je partirai. Je serai toujours le supporter numéro 1 de cette fédération. »