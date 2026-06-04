« Je vais me lancer » : Jordan Pickford s'engage à tirer un penalty pour l'Angleterre lors de la Coupe du monde

Le gardien d’Everton a affirmé qu’il était prêt à prendre ses responsabilités et à tirer un penalty pour l’Angleterre lors de la Coupe du monde. Actuellement en stage avec les Three Lions en Floride, Pickford peaufine sa préparation en vue des rencontres face à la Nouvelle-Zélande et au Costa Rica. Outre ses entraînements spécifiques au poste de gardien, il a également travaillé sa finition.

À 32 ans, il possède déjà une solide réputation dans les séances de tirs au but, ayant réalisé des arrêts décisifs pour l’Angleterre lors de la Coupe du monde 2018, de l’Euro 2020 et de l’Euro 2024. Il a également transformé un penalty contre la Suisse en finale de la Ligue des nations 2019.