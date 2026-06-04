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« Je vais me lancer » : Jordan Pickford s'engage à tirer un penalty pour l'Angleterre lors de la Coupe du monde
Pickford se porte volontaire pour tirer les penalties.
Le gardien d’Everton a affirmé qu’il était prêt à prendre ses responsabilités et à tirer un penalty pour l’Angleterre lors de la Coupe du monde. Actuellement en stage avec les Three Lions en Floride, Pickford peaufine sa préparation en vue des rencontres face à la Nouvelle-Zélande et au Costa Rica. Outre ses entraînements spécifiques au poste de gardien, il a également travaillé sa finition.
À 32 ans, il possède déjà une solide réputation dans les séances de tirs au but, ayant réalisé des arrêts décisifs pour l’Angleterre lors de la Coupe du monde 2018, de l’Euro 2020 et de l’Euro 2024. Il a également transformé un penalty contre la Suisse en finale de la Ligue des nations 2019.
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Pickford se montre confiant sur le point de penalty.
Interrogé sur sa préparation à tirer un penalty lors de la Coupe du monde, Pickford a immédiatement dissipé tout doute : « Oui, j’ai pleinement confiance en moi. Je m’entraînerai et je le convertirai. »
Le gardien rappelle que sa priorité reste de protéger les cages de l’Angleterre, mais il assure qu’il sera prêt si l’équipe a recours à lui lors d’une séance de tirs au but en phase à élimination directe.
« Je veux aussi me concentrer sur les arrêts », a-t-il ajouté. « Il y a donc un équilibre. Si on me le demande, je joue pour l'Angleterre, je représente le pays, donc je me montrerai à la hauteur et je le ferai si nécessaire. Je garde ce travail pour moi. On va probablement commencer à mettre ça en pratique petit à petit, bientôt. »
L’Angleterre place depuis longtemps sa confiance en Pickford lors des tirs au but.
La confiance de Pickford aux onze mètres est reconnue au sein de l’équipe d’Angleterre depuis plusieurs années. L’ancien sélectionneur anglais Gareth Southgate avait déjà souligné les qualités du gardien après son penalty réussi contre la Suisse en Ligue des Nations.
« Parmi les joueurs encore sur la pelouse, il était l’un de nos meilleurs spécialistes et il a parfaitement assumé sa tentative », expliquait alors le sélectionneur. « Nous n’avions rien contre l’idée de le voir tirer en Coupe du monde en Russie. Quelques autres avaient peut-être montré un niveau légèrement supérieur, mais il figurait dans notre short-list. Bien sûr, on est toujours un peu plus nerveux quand un gardien s’élance, mais il avait sa place sur le point de penalty parce qu’il l’avait mérité. »
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Tous les regards sont désormais tournés vers la campagne de l'Angleterre en Coupe du monde.
L'Angleterre est arrivée lundi aux États-Unis pour entamer la dernière phase de sa préparation en vue du tournoi. Des matchs amicaux contre la Nouvelle-Zélande et le Costa Rica permettront à l'équipe de peaufiner ses plans avant le début de la compétition.
Les Three Lions entameront leur campagne dans le groupe L face à la Croatie à Dallas le 17 juin, avant de défier le Ghana le 23 juin et le Panama quatre jours plus tard.