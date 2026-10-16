Dans un entretien accordé au site officiel du club, Caicedo a exposé ses ambitions sous la nouvelle direction. « Avec Xabi, je vais continuer à progresser, c’est certain, et lui montrer pourquoi il me fait confiance », a-t-il déclaré.

Le milieu de terrain a reconnu que communiquer ne lui venait pas naturellement, un obstacle qu’il tient absolument à surmonter. « Je pense que tous les entraîneurs me disent que je peux m’améliorer en parlant sur le terrain, vous voyez ? Parce qu’ils savent que je suis un leader, mais ce sera mieux pour moi si je commence à parler davantage avec les joueurs, a-t-il expliqué. Je fais de mon mieux, mais ce n’est pas dans ma nature. Alors, quand je n’arrive pas à parler, j’essaie de montrer encore plus par mes actes.

« On apprend de ceux qui nous ont précédés, comme Thiago Silva. Il était un exemple pour nous. Il essayait de nous aider à chaque instant. La façon dont il était un leader ici était formidable pour nous tous.

« Aujourd’hui, être l’un des capitaines est un plaisir pour moi et quelque chose de spécial pour ma famille. Même si je ne suis pas un joueur qui aime beaucoup parler, j’aime montrer l’exemple par mes actes, pour que les autres puissent s’en inspirer. »