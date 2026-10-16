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« Je vais lui montrer » : De retour de blessure, Moises Caicedo promet à l’entraîneur de Chelsea Xabi Alonso de s’affirmer comme leader
De retour dans le groupe
Le joueur de 24 ans a récemment retrouvé sa place dans le onze de départ de Chelsea après une période à l’écart des terrains. Il a tenu l’entrejeu lors de la large victoire 5-1 contre Bournemouth samedi, pour sa première titularisation depuis qu’Alonso a pris les rênes à Stamford Bridge.
Bien qu’il fasse partie du groupe de leaders du club à Cobham, Caicedo reconnaît une faiblesse persistante dans son jeu. L’Équatorien est désormais déterminé à assumer les responsabilités liées au brassard, conscient qu’il doit donner des consignes à voix haute et guider activement ses coéquipiers pendant les matches.
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Montrer l’exemple
Dans un entretien accordé au site officiel du club, Caicedo a exposé ses ambitions sous la nouvelle direction. « Avec Xabi, je vais continuer à progresser, c’est certain, et lui montrer pourquoi il me fait confiance », a-t-il déclaré.
Le milieu de terrain a reconnu que communiquer ne lui venait pas naturellement, un obstacle qu’il tient absolument à surmonter. « Je pense que tous les entraîneurs me disent que je peux m’améliorer en parlant sur le terrain, vous voyez ? Parce qu’ils savent que je suis un leader, mais ce sera mieux pour moi si je commence à parler davantage avec les joueurs, a-t-il expliqué. Je fais de mon mieux, mais ce n’est pas dans ma nature. Alors, quand je n’arrive pas à parler, j’essaie de montrer encore plus par mes actes.
« On apprend de ceux qui nous ont précédés, comme Thiago Silva. Il était un exemple pour nous. Il essayait de nous aider à chaque instant. La façon dont il était un leader ici était formidable pour nous tous.
« Aujourd’hui, être l’un des capitaines est un plaisir pour moi et quelque chose de spécial pour ma famille. Même si je ne suis pas un joueur qui aime beaucoup parler, j’aime montrer l’exemple par mes actes, pour que les autres puissent s’en inspirer. »
Le ciment du milieu de terrain d’Alonso
La volonté de Caicedo de progresser correspond parfaitement à la vision d’Alonso pour son milieu récupérateur. Avant le match contre Bournemouth, le technicien espagnol a souligné le dévouement du Sud-Américain et son rôle crucial dans l’équilibre de l’équipe. Alonso considère le milieu de terrain comme un élément fondamental de son dispositif tactique, même s’il est encore en phase de développement.
L’entraîneur de Chelsea a clairement indiqué que le volume de travail de Caicedo tire tout le groupe vers le haut. « Nous sommes tous plus heureux quand nous voyons Moi sur le terrain », a déclaré Alonso. « Tout le monde aime Moi pour sa générosité dans l’effort, pour toute l’aide qu’il apporte à chacun de ses coéquipiers et pour son importance. »
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Le spectacle part en tournée
Chelsea effectuera samedi son premier déplacement de la saison hors de la capitale, dans le Merseyside. Les hommes d’Alonso affronteront Everton au Hill Dickinson Stadium, un nouveau défi pour cet effectif en pleine évolution.
Caicedo devra donner le tempo et montrer ses qualités de leader grandissantes dans une atmosphère qui s’annonce hostile. Une prestation autoritaire à l’extérieur serait la meilleure façon, pour le joueur comme pour son entraîneur, d’afficher leurs ambitions.
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