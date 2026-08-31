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« Je vais le faire avec fierté » : Emiliano Martinez révèle la bénédiction de John Terry après avoir récupéré l'emblématique numéro 26 de Chelsea
Numéro de maillot emblématique pour le nouveau gardien de Chelsea
Chelsea a officiellement confirmé que Martinez portera le numéro 26 après son arrivée en provenance de Villa. Ce numéro est indissociable du légendaire ancien capitaine John Terry, qui l’a porté tout au long de sa carrière riche en trophées dans l’ouest de Londres. Depuis le départ de Terry en 2017, ce maillot s’est rarement vu, Kalidou Koulibaly et Levi Colwill étant les seuls autres joueurs à avoir brièvement porté ce numéro ces dernières années.
Si les numéros d’effectif sont souvent considérés comme de simples formalités, l’histoire du 26 à Chelsea a un poids que peu d’autres maillots possèdent. En choisissant ce numéro précis, Martinez affiche son intention de devenir un leader au sein de l’effectif, reflétant l’influence que Terry exerçait autrefois sur le vestiaire.
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Terry donne sa bénédiction à Martinez
Récupérer un numéro rendu célèbre par une icône du club peut être une tâche intimidante, mais Martinez s’est assuré d’avoir le feu vert de l’intéressé. Le gardien voulait s’assurer qu’il n’y avait aucune intention de manquer de respect à l’héritage de Terry, présentant au contraire ce choix comme un hommage. L’Argentin a révélé avoir contacté Terry, avec qui il a travaillé lors du passage du défenseur dans le staff d’Aston Villa, pour discuter de cette décision.
« Je me souviens avoir porté le 26 à quelques reprises lors de prêts dans mes anciens clubs, et bien sûr je savais que John Terry avait rendu le 26 célèbre ici », a déclaré Martinez. « John faisait partie des personnes à qui j’ai parlé avant de rejoindre le club, et il m’a dit qu’il était ravi de me voir ici. De notre période ensemble à Aston Villa, il sait à quel point je travaille dur et ce que je peux apporter à Chelsea. Le matin de ma signature, je lui ai envoyé un message en disant : “Je porte ton numéro, et je vais le faire avec fierté.” »
Un transfert de rêve pour le vétéran
Le transfert lui-même s’est conclu à un rythme remarquable, prenant de nombreux observateurs par surprise compte tenu des premières indications de Chelsea selon lesquelles le club était satisfait de ses options actuelles. Cependant, Chelsea a finalement bougé pour s’attacher les services de l’international argentin dans le cadre d’un accord d’une valeur de 7,5 millions de livres sterling, après des inquiétudes suscitées par les performances récentes au poste de gardien. Martinez a exprimé son enthousiasme à l’idée de ce transfert, décrivant cette arrivée comme un rêve devenu réalité après avoir passé près de deux décennies dans le football anglais.
« C’est incroyable, a déclaré Martinez lors de sa première interview en tant que joueur de Chelsea. Ça a été quelques jours incroyables. Évidemment, tout s’est passé très vite, mais je suis ravi d’être dans ce club. Je suis en Angleterre depuis près de 17 ans et jouer pour Chelsea est un rêve pour moi. »
- AFP
Impact immédiat sur le terrain
Martinez n’a pas eu à attendre longtemps pour connaître ses premiers pas sous le maillot de Chelsea, puisqu’il a été propulsé dans le onze de départ lors de la palpitante victoire 4-3 contre Brighton. Malgré trois buts encaissés dans une rencontre prolifique, l’Argentin a réalisé plusieurs arrêts décisifs qui ont permis à Chelsea de conserver son avantage et d’assurer les trois points. Si Robert Sanchez porte actuellement le numéro un, l’arrivée de Martinez renforce considérablement la concurrence au sein de l’effectif.
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