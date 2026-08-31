Récupérer un numéro rendu célèbre par une icône du club peut être une tâche intimidante, mais Martinez s’est assuré d’avoir le feu vert de l’intéressé. Le gardien voulait s’assurer qu’il n’y avait aucune intention de manquer de respect à l’héritage de Terry, présentant au contraire ce choix comme un hommage. L’Argentin a révélé avoir contacté Terry, avec qui il a travaillé lors du passage du défenseur dans le staff d’Aston Villa, pour discuter de cette décision.

« Je me souviens avoir porté le 26 à quelques reprises lors de prêts dans mes anciens clubs, et bien sûr je savais que John Terry avait rendu le 26 célèbre ici », a déclaré Martinez. « John faisait partie des personnes à qui j’ai parlé avant de rejoindre le club, et il m’a dit qu’il était ravi de me voir ici. De notre période ensemble à Aston Villa, il sait à quel point je travaille dur et ce que je peux apporter à Chelsea. Le matin de ma signature, je lui ai envoyé un message en disant : “Je porte ton numéro, et je vais le faire avec fierté.” »