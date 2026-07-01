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« Je vais le dévorer tout cru ! » : Lamine Yamal lance un message humoristique à son coéquipier international Marc Cucurella, juste avant les Clásicos entre le FC Barcelone et le Real Madrid
Yamal chambrage Cucurella sur son départ vers Madrid
Yamal se réjouit déjà à l’idée d’affronter Cucurella dans des camps adverses la saison prochaine. L’ancien produit du centre de formation du FC Barcelone vient de finaliser son transfert de Chelsea au Real Madrid, mettant ainsi fin à un passage de quatre ans chez les Blues, dans le cadre d’une opération évaluée à 47,5 millions de livres sterling, plus 4 millions de livres sterling de bonus, et en signant un contrat de six ans. Ce transfert très médiatisé garantit que les deux coéquipiers de l’équipe d’Espagne évolueront sur le même flanc lors de la prochaine saison nationale. Interrogé par Copedepuis le camp de base de la sélection espagnole au Mondial, Yamal a révélé avoir déjà taquiné le latéral de 27 ans.
L’ailier de 18 ans a plaisanté sur la hiérarchie au Bernabéu à la suite de ce transfert. Alors que Yamal et Cucurella se préparent pour le match de la Coupe du monde opposant l’Espagne à l’Autriche demain, jeudi, dans le cadre des seizièmes de finale, le jeune joueur a déclaré : « Je lui ai dit qu’il serait titulaire pour le premier match et remplaçant pour le deuxième, parce que je vais le manger tout cru ! »
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Tensions autour du Clásico et altercation avec Carvajal
Ce n’est pas la première fois que Yamal se retrouve en conflit avec le camp madrilène. Lors de la saison 2025-2026, l’adolescent avait déjà été impliqué dans une vive altercation sur le terrain avec le défenseur chevronné du Real Madrid, Dani Carvajal, alors que les deux joueurs venaient tout juste de remporter l’Euro 2024 avec l’Espagne. Cet accrochage faisait suite à des piques publiques lancées par le jeune joueur, qui avait laissé entendre dans une interview que le Real Madrid « se plaignait » et « trichait » sur les décisions arbitrales. Dès le coup de sifflet final scellant la victoire madrilène, Carvajal s’est approché de Yamal et l’a apostrophé d’un bref « Tu parles trop. Parle maintenant. »
Interrogé sur ses précédentes déclarations et sur d’éventuels remords concernant les tensions provoquées, Yamal a assumé sa posture provocatrice : « Non, c’est le football. Au final, ils ont fêté le match et ils ont perdu chez nous. Je n’ai pas parlé à Carvajal depuis, et je ne parle à personne du Real Madrid », a-t-il conclu.
Rumeurs de transfert concernant les Blaugrana
Au-delà de ses rivalités, Yamal suit de près la stratégie de recrutement du Camp Nou. Depuis le départ de Robert Lewandowski, l’ailier a fait savoir qu’il souhaitait voir le FC Barcelone recruter des renforts offensifs cet été, exprimant son désir d’évoluer aux côtés de son coéquipier en sélection espagnole, Mikel Oyarzabal. L’attaquant, auteur d’une saison 2025-2026 exceptionnelle avec la Real Sociedad (18 buts, 4 passes décisives) conclue par un titre en Copa del Rey, a maintenu son niveau de forme lors de la Coupe du monde, où il a notamment inscrit un doublé contre l’Arabie saoudite.
Le jeune joueur a indiqué qu’il était fan d’Oyarzabal et qu’il admirait particulièrement le talent de Julián Álvarez. Malgré ses préférences personnelles, il a insisté sur le fait que les décisions finales revenaient à la direction du club. « Mais c’est le travail de Deco, et il s’en acquitte très bien. Nous soutiendrons celui qui arrivera et nous serons très heureux de l’accueillir », a ajouté Yamal.
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Bienvenue aux nouveaux arrivants en Catalogne
Barcelone fait de la quête d’un nouveau numéro 9 une priorité, et Yamal affirme que le club demeure la destination de rêve pour tout joueur ambitieux. Il a notamment évoqué l’hypothèse d’un transfert de l’attaquant de l’Atlético de Madrid en Catalogne, rappelant qu’Alvarez n’a pas encore remporté le moindre trophée avec les Colchoneros depuis son arrivée en provenance de Manchester City à l’été 2024. Selon lui, l’environnement barcelonais reste inégalé pour tout talent de classe mondiale désireux de s’imposer en Liga.
Interrogé sur l’arrivée potentielle d’une nouvelle figure emblématique, Yamal a déclaré : « C’est un grand joueur ; s’il vient, nous l’accueillerons à bras ouverts. Il rejoindrait le meilleur club du monde, avec les meilleurs supporters du monde, dans ce que je considère comme la meilleure ville du monde. Si j’étais lui, je le ferais. Nous l’attendons s’il veut venir – qu’il n’hésite pas. »