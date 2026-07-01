« Je vais le dévorer tout cru ! » : Lamine Yamal lance un message humoristique à son coéquipier international Marc Cucurella, juste avant les Clásicos entre le FC Barcelone et le Real Madrid

Yamal se réjouit déjà à l’idée d’affronter Cucurella dans des camps adverses la saison prochaine. L’ancien produit du centre de formation du FC Barcelone vient de finaliser son transfert de Chelsea au Real Madrid, mettant ainsi fin à un passage de quatre ans chez les Blues, dans le cadre d’une opération évaluée à 47,5 millions de livres sterling, plus 4 millions de livres sterling de bonus, et en signant un contrat de six ans. Ce transfert très médiatisé garantit que les deux coéquipiers de l’équipe d’Espagne évolueront sur le même flanc lors de la prochaine saison nationale. Interrogé par Copedepuis le camp de base de la sélection espagnole au Mondial, Yamal a révélé avoir déjà taquiné le latéral de 27 ans.

L’ailier de 18 ans a plaisanté sur la hiérarchie au Bernabéu à la suite de ce transfert. Alors que Yamal et Cucurella se préparent pour le match de la Coupe du monde opposant l’Espagne à l’Autriche demain, jeudi, dans le cadre des seizièmes de finale, le jeune joueur a déclaré : « Je lui ai dit qu’il serait titulaire pour le premier match et remplaçant pour le deuxième, parce que je vais le manger tout cru ! »