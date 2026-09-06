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« Je vais exposer cette ligue ! » - Furieux, Joao Felix menace de révéler les « vérités » sur la Saudi Pro League après la défaite d'Al-Nassr
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Un doublé précoce fait plier les visiteurs
La série de quatre victoires d’affilée d’Al-Nassr a brutalement pris fin à Djeddah après le doublé express de George Ilenikhena, qui a permis aux hôtes de mener de deux buts dès les 22 premières minutes. Angelo Gabriel a réduit l’écart avant la pause à la suite d’une phase de construction intelligente impliquant Cristiano Ronaldo. Cependant, malgré le siège imposé par l’équipe de Postecoglou dans la surface adverse durant toute la seconde période, Al-Ittihad a tenu bon pour s’imposer 2-1.
L’attaquant portugais laisse éclater sa colère
Les tensions ont éclaté après le coup de sifflet final lorsque Felix a refusé de parler aux journalistes dans la zone mixte alors qu'il se dirigeait vers le bus de l'équipe. Capté dans une vidéo largement relayée, visiblement agité, Felix a lancé cet avertissement : « Je ne vous parlerai pas, si je le fais, j'exposerai cette ligue. »
Une première défaite stoppe l’élan
Une première défaite de la saison laisse Al-Nassr bloqué à 12 points après cinq matches, à trois points de son grand rival Al-Hilal, qui conserve un début de saison parfait.
Le capitaine du club, Ronaldo, s’est montré menaçant avec un ambitieux retourné acrobatique puis une frappe rasante en seconde période, repoussée d’une belle parade par le gardien. Cette rencontre tendue a également offert un moment plus léger lorsque la superstar portugaise a été surprise en train d’essayer de jeter un coup d’œil aux notes tactiques transmises à un adversaire.
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Une opportunité de rebond se présente
Quelle que soit la cible de la sortie de Felix, les hommes de Postecoglou ont une tâche urgente : se remobiliser et corriger des lacunes défensives flagrantes. Affûter leur efficacité offensive et renforcer leur solidité défensive restent les priorités absolues avant le match de mercredi contre Abha, le 9 septembre. Réagir immédiatement et prendre les trois points sera crucial pour ne pas perdre davantage de terrain sur le leader, Al-Hilal.
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