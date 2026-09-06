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Al Ittihad v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Traduit par

« Je vais exposer cette ligue ! » - Furieux, Joao Felix menace de révéler les « vérités » sur la Saudi Pro League après la défaite d'Al-Nassr

J. Felix
Al Nasr FC
Al Ittihad vs Al Nasr FC
Al Ittihad
Saudi Pro League

Joao Felix a été laissé furieux après la défaite dramatique 2-1 d’Al-Nassr contre son rival Al-Ittihad samedi soir, menaçant de lever le voile sur la Saudi Pro League. L’attaquant portugais a lancé cette sortie enflammée en se dirigeant vers le bus de l’équipe, alors que l’équipe d’Ange Postecoglou subissait sa première défaite en championnat de la saison.

  • Al Ittihad v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Un doublé précoce fait plier les visiteurs

    La série de quatre victoires d’affilée d’Al-Nassr a brutalement pris fin à Djeddah après le doublé express de George Ilenikhena, qui a permis aux hôtes de mener de deux buts dès les 22 premières minutes. Angelo Gabriel a réduit l’écart avant la pause à la suite d’une phase de construction intelligente impliquant Cristiano Ronaldo. Cependant, malgré le siège imposé par l’équipe de Postecoglou dans la surface adverse durant toute la seconde période, Al-Ittihad a tenu bon pour s’imposer 2-1.

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  • L’attaquant portugais laisse éclater sa colère

    Les tensions ont éclaté après le coup de sifflet final lorsque Felix a refusé de parler aux journalistes dans la zone mixte alors qu'il se dirigeait vers le bus de l'équipe. Capté dans une vidéo largement relayée, visiblement agité, Felix a lancé cet avertissement : « Je ne vous parlerai pas, si je le fais, j'exposerai cette ligue. »


  • Une première défaite stoppe l’élan

    Une première défaite de la saison laisse Al-Nassr bloqué à 12 points après cinq matches, à trois points de son grand rival Al-Hilal, qui conserve un début de saison parfait.

    Le capitaine du club, Ronaldo, s’est montré menaçant avec un ambitieux retourné acrobatique puis une frappe rasante en seconde période, repoussée d’une belle parade par le gardien. Cette rencontre tendue a également offert un moment plus léger lorsque la superstar portugaise a été surprise en train d’essayer de jeter un coup d’œil aux notes tactiques transmises à un adversaire.

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  • Al Nassr vs Al Taawoun: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Une opportunité de rebond se présente

    Quelle que soit la cible de la sortie de Felix, les hommes de Postecoglou ont une tâche urgente : se remobiliser et corriger des lacunes défensives flagrantes. Affûter leur efficacité offensive et renforcer leur solidité défensive restent les priorités absolues avant le match de mercredi contre Abha, le 9 septembre. Réagir immédiatement et prendre les trois points sera crucial pour ne pas perdre davantage de terrain sur le leader, Al-Hilal.

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