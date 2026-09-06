« Je vais exposer cette ligue ! » - Furieux, Joao Felix menace de révéler les « vérités » sur la Saudi Pro League après la défaite d'Al-Nassr

Une première défaite de la saison laisse Al-Nassr bloqué à 12 points après cinq matches, à trois points de son grand rival Al-Hilal, qui conserve un début de saison parfait.

Le capitaine du club, Ronaldo, s’est montré menaçant avec un ambitieux retourné acrobatique puis une frappe rasante en seconde période, repoussée d’une belle parade par le gardien. Cette rencontre tendue a également offert un moment plus léger lorsque la superstar portugaise a été surprise en train d’essayer de jeter un coup d’œil aux notes tactiques transmises à un adversaire.