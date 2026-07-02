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« Je vais essayer d'en tirer le meilleur parti » : Endrick s'exprime sur sa relation avec Neymar et son rôle en Coupe du monde sous les ordres du sélectionneur brésilien Carlo Ancelotti
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S'inspirer d'une légende
Selon ESPN, Endrick s'est confié sur son expérience à la Coupe du monde et sur ce qu'il a appris aux côtés de Neymar. Bien que Neymar ait manqué le début du tournoi pour cause de blessure, les deux joueurs ont récemment partagé le banc de touche.
Endrick a déclaré : « J'ai une très bonne relation avec Ney. On plaisante après l'entraînement, on joue aux cartes et on discute. Lors de notre jour de repos, on était ensemble, on a parlé. C'est très important de discuter avec des joueurs qui sont capitaines de l'équipe nationale, comme Marquinhos, Casemiro et Alisson. »
Il conclut : « Profiter de leur expérience est précieux. Ce sont des joueurs qui comprennent le football. C’est très enrichissant. Et c’est pareil avec Ney. Nous sommes assis côte à côte sur le banc aussi. Je vais m’en nourrir, car j’ai encore une longue carrière devant moi. »
Une surprise face au Japon
Le jeune attaquant a également fait l'éloge d'Ancelotti après la victoire 2-1 du Brésil face au Japon en seizièmes de finale. Endrick a impressionné après son entrée en jeu à la mi-temps et a rendu hommage à l'entraîneur italien.
« Le match contre le Japon était formidable. Je ne m’attendais pas à entrer en jeu à ce moment-là. À la mi-temps, ils m’ont appelé ; je ne savais que m’adresser à Dieu pour lui demander de me donner du calme. Ça a fait tilt dans ma tête : j’étais sur le banc en train d’encourager l’équipe, et dans les vestiaires, ils m’ont dit que j’allais entrer en jeu », a-t-il révélé.
Évoquant ses retrouvailles avec l’ancien coach du Real Madrid, l’attaquant a confié : « Une expérience merveilleuse. C’était mon premier entraîneur en Europe. Pour moi, c’était incroyable. J’ai beaucoup appris de lui et de son staff. Je lui en suis très reconnaissant. Je suis très heureux. Il n’y a pas de meilleur choix que de l’avoir comme sélectionneur au Brésil. »
Gagner du temps de jeu sous les ordres d'Ancelotti
Endrick fait preuve de patience en attendant que l’entraîneur lui donne sa chance. « Lors de ma première saison avec Ancelotti, j’ai beaucoup joué. Peu de minutes, mais j’entrais en jeu à presque chaque match. Il m’a toujours dit que mon heure viendrait. En Copa del Rey, il m’a davantage fait jouer et j’ai pu aider l’équipe. J’ai marqué des buts dans pratiquement tous les matchs », se souvient-il.
« Je suis resté serein. C’est l’un des plus grands entraîneurs au monde ; il sait exactement ce qu’il fait. Lors du dernier match, c’est un joueur entré en cours de jeu qui a marqué. On peut donc rester tranquilles : il fera toujours ce qu’il y a de mieux pour l’équipe. »
« Il ne prendra pas de décision pour me satisfaire, ni pour Matheus Cunha ; il agira toujours dans l’intérêt de l’équipe. Il suit ses convictions et les résultats suivent. On dirait que le destin lui sourit. Quand il me donne une consigne, je l’exécute sans hésiter. »
Concernant sa polyvalence, l’attaquant brésilien conclut : « À Lyon, j’ai apporté mon aide en tant que numéro 9, mais aussi sur l’aile droite, en jouant en faux neuf. Ancelotti connaît mes qualités, mes caractéristiques. Nous avons passé une saison ensemble et il a toujours su comment je pouvais aider l’équipe. Ici, rien ne change. »
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Quelle suite pour le Brésil ?
Le Brésil se prépare à défier la Norvège dimanche, en huitièmes de finale de la Coupe du monde. Lucas Paquetá est forfait à cause d’une blessure, et la présence de Raphinha reste incertaine. Dans ce contexte, Endrick émerge comme un candidat crédible pour une place de titulaire. Alors que la phase à élimination directe entre dans le vif, l’attaquant prodige entend justifier la confiance d’Ancelotti et propulser son pays un peu plus vers le sacre suprême.