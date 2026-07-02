« Je vais essayer d'en tirer le meilleur parti » : Endrick s'exprime sur sa relation avec Neymar et son rôle en Coupe du monde sous les ordres du sélectionneur brésilien Carlo Ancelotti

Selon ESPN, Endrick s'est confié sur son expérience à la Coupe du monde et sur ce qu'il a appris aux côtés de Neymar. Bien que Neymar ait manqué le début du tournoi pour cause de blessure, les deux joueurs ont récemment partagé le banc de touche.

Endrick a déclaré : « J'ai une très bonne relation avec Ney. On plaisante après l'entraînement, on joue aux cartes et on discute. Lors de notre jour de repos, on était ensemble, on a parlé. C'est très important de discuter avec des joueurs qui sont capitaines de l'équipe nationale, comme Marquinhos, Casemiro et Alisson. »

Il conclut : « Profiter de leur expérience est précieux. Ce sont des joueurs qui comprennent le football. C’est très enrichissant. Et c’est pareil avec Ney. Nous sommes assis côte à côte sur le banc aussi. Je vais m’en nourrir, car j’ai encore une longue carrière devant moi. »