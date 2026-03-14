AFP
Traduit par
« Je vais encore gâcher la fête » : Arne Slot, l'entraîneur de Liverpool, fait le point sur la blessure d'Alexander Isak
Un match historique à Anfield
Le transfert de rêve d'Isak à Liverpool s'est transformé en véritable calvaire physique. Depuis son transfert de Newcastle United pour 125 millions de livres sterling, l'international suédois peine à retrouver la forme prolifique qui avait fait de lui l'un des buteurs les plus redoutés de la Premier League. Arrivé sans avoir pu effectuer une pré-saison complète, ses progrès ont été encore freinés par une blessure à l'aine lors de la victoire 5-1 de Liverpool contre l'Eintracht Francfort en Ligue des champions, en octobre 2025.
Le coup de grâce est survenu en décembre lors d'une victoire contre Tottenham. Bien qu'il ait marqué lors de cette victoire 2-1, Isak s'est fracturé la jambe, ce qui l'a tenu éloigné des terrains pendant plus de trois mois. L'attaquant n'ayant toujours pas joué en 2026, les Reds sont contraints de gérer un calendrier exténuant sans le joueur le plus cher de l'histoire du club.
- (C)Getty Images
Slot appelle à la prudence concernant la star suédoise
Au sujet de l'état de santé actuel d'Isak, Slot a admis qu'il s'était résigné et qu'il ne pouvait qu'espérer que l'attaquant se remette complètement rapidement. Il a apporté tout son soutien au joueur suédois et a adopté une approche prudente pour éviter tout risque supplémentaire.
« Je vais encore devoir gâcher la fête. Imaginons qu'il revienne début avril : il aura été absent pendant trois mois et demi et n'aura pas s'entraîné avec l'équipe pendant trois mois et demi. La dernière fois qu'il a fait ça, il lui a fallu un certain temps pour retrouver son rythme », a déclaré Slot, cité par le Liverpool Echo.
« J'ai vraiment, vraiment hâte de le retrouver, mais il ne faut pas avoir des attentes trop élevées et s'attendre à ce qu'il soit, dès qu'il est sur le terrain, au niveau pour lequel nous avons dépensé cet argent. »
Isak sera-t-il aligné avec la Suède lors de ce match décisif des barrages de la Coupe du monde ?
Interrogé sur la possibilité qu'Isak rejoigne l'équipe nationale suédoise lors de la prochaine trêve internationale, Slot s'est également montré pessimiste. Le Néerlandais a laissé entendre qu'un accord entre le club et la sélection nationale avait peu de chances de permettre à Isak de disputer des minutes avant la reprise du championnat national.
« Si vous me posez la question aujourd’hui, je dirais que je ne m’attends pas à ce qu’[Isak soit appelé en sélection suédoise pour le match de barrage de la Coupe du monde contre l’Ukraine] », a déclaré Slot. « Mais il reste encore une semaine et demie, il y a toujours une coopération entre le club et la sélection nationale, mais je ne m’attends pas à ce qu’il joue pour nous avant cela. »
- Getty Images Sport
Une course contre la montre alors que la saison touche à sa fin
Isak poursuivra sa convalescence après sa blessure, avec pour objectif de faire son retour d'ici la fin du mois d'avril. Cette saison, il n'a disputé que 16 matches toutes compétitions confondues, inscrivant trois buts et délivrant une passe décisive.
En attendant, les Reds devront se battre tant au niveau national qu'européen sans Isak. Ils occupent actuellement la sixième place de la Premier League, à trois points du top 4, et affronteront Tottenham lors de leur prochain match. Ensuite, les hommes de Slot se concentreront sur la Ligue des champions, où ils affronteront Galatasaray lors du match retour des huitièmes de finale, avec l'intention de renverser le score après leur défaite 1-0 à l'aller.
Publicité