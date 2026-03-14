« Je vais encore gâcher la fête » : Arne Slot, l'entraîneur de Liverpool, fait le point sur la blessure d'Alexander Isak

Au sujet de l'état de santé actuel d'Isak, Slot a admis qu'il s'était résigné et qu'il ne pouvait qu'espérer que l'attaquant se remette complètement rapidement. Il a apporté tout son soutien au joueur suédois et a adopté une approche prudente pour éviter tout risque supplémentaire.

« Je vais encore devoir gâcher la fête. Imaginons qu'il revienne début avril : il aura été absent pendant trois mois et demi et n'aura pas s'entraîné avec l'équipe pendant trois mois et demi. La dernière fois qu'il a fait ça, il lui a fallu un certain temps pour retrouver son rythme », a déclaré Slot, cité par le Liverpool Echo.

« J'ai vraiment, vraiment hâte de le retrouver, mais il ne faut pas avoir des attentes trop élevées et s'attendre à ce qu'il soit, dès qu'il est sur le terrain, au niveau pour lequel nous avons dépensé cet argent. »