« Je vais devoir tout donner ! » - Ému, Antoine Griezmann affirme avoir « oublié la fatigue » avant cette dernière finale de la Copa del Rey avec l'Atlético Madrid contre son ancien club, la Real Sociedad

À 35 ans, l’attaquant entame les six dernières semaines de son passage au Metropolitano, un calendrier encore jalonné de rendez-vous majeurs. Avec un titre en Copa del Rey à portée de main et une demi-finale de Ligue des champions en perspective, Griezmann entend quitter la capitale espagnole sur une note historique.

« Je suis vraiment enthousiaste, impatient et heureux. Je ne sais pas, je suis juste tellement heureux de disputer une finale. Je me sens prêt à aborder une rencontre difficile où je devrai tout donner sur le terrain », a-t-il confié. L’attaquant chevronné souligne aussi que l’euphorie suscitée par les récents succès colchoneros a procuré un véritable coup de fouet mental : « Se qualifier pour les demi-finales de la Ligue des champions fait oublier tous les efforts et la fatigue. Je vois des joueurs très confiants, heureux et impatients de s’entraîner et de jouer le match de demain. »