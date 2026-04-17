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« Je vais devoir tout donner ! » - Ému, Antoine Griezmann affirme avoir « oublié la fatigue » avant cette dernière finale de la Copa del Rey avec l'Atlético Madrid contre son ancien club, la Real Sociedad
Une finale de rêve pour le Français
À 35 ans, l’attaquant entame les six dernières semaines de son passage au Metropolitano, un calendrier encore jalonné de rendez-vous majeurs. Avec un titre en Copa del Rey à portée de main et une demi-finale de Ligue des champions en perspective, Griezmann entend quitter la capitale espagnole sur une note historique.
« Je suis vraiment enthousiaste, impatient et heureux. Je ne sais pas, je suis juste tellement heureux de disputer une finale. Je me sens prêt à aborder une rencontre difficile où je devrai tout donner sur le terrain », a-t-il confié. L’attaquant chevronné souligne aussi que l’euphorie suscitée par les récents succès colchoneros a procuré un véritable coup de fouet mental : « Se qualifier pour les demi-finales de la Ligue des champions fait oublier tous les efforts et la fatigue. Je vois des joueurs très confiants, heureux et impatients de s’entraîner et de jouer le match de demain. »
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Des moments inoubliables sous la houlette de Simeone
Malgré l’attention médiatique focalisée sur son départ imminent vers les États-Unis, Antoine Griezmann affirme qu’il ne se laissera pas distraire par les spéculations autour de sa « dernière danse ». Alors qu’Arsenal l’attend en Ligue des champions, le champion du monde reste concentré sur l’importance de l’événement à La Cartuja.
« Je ne me demande pas si c’est mon dernier match ou non, je sais juste que c’est un match très important. C’est une finale à laquelle très peu de joueurs ont la chance de participer. C’est une immense joie, une source de fierté. Je veux juste être là demain et jouer au niveau que nous attendons tous », a-t-il expliqué. Il a toutefois admis qu’il savourait ces derniers moments avec Diego Simeone : « Je m’en rends compte quand je suis sur le terrain, en train de jouer, de m’amuser. J’apprécie chaque message de l’entraîneur, je m’en imprègne. Ce que nous voulons, c’est disputer des matchs. »
Respect des racines de la Real Sociedad
Par un heureux hasard, la dernière grande finale nationale de Griezmann avec l’Atlético l’oppose au club qui lui a permis de percer sur la scène professionnelle. La Real Sociedad, désormais dirigée par Pellegrino Matarazzo, se dresse entre Griezmann et le trophée : une réalité que le Français reconnaît avoir du mal à accepter sans se laisser submerger par l’émotion.
« Je n’y pense pas trop, sinon je vais devenir trop émotif, et je ne veux pas ça. Je veux être frais pour le match. Je leur dois tellement ; ils m’ont ouvert des portes que la France ne m’avait pas ouvertes. Je leur dois beaucoup. C’est un match spécial. Mais je m’efforce de ne pas trop y penser. Je me concentre sur la rencontre et sur l’idée de donner le meilleur de moi-même », a-t-il expliqué. Il a par ailleurs salué l’évolution tactique de son ancienne équipe, soulignant : « Depuis l’arrivée du nouvel entraîneur, ils ont considérablement changé : jeu rapide, passes en profondeur… J’apprécie particulièrement la saison de Guedes ; je l’avais déjà vu à Valence, et il semble désormais s’épanouir. Il est essentiel pour eux. »
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Un dernier message aux supporters de l'Atlético
Alors que le compte à rebours avant le coup d’envoi à Séville a commencé, Antoine Griezmann a tenu à exprimer sa gratitude envers les supporters de l’Atlético, qui l’ont soutenu tout au long de ses deux passages au club. Il a salué leur rôle dans la progression spectaculaire du club tout au long de la saison, notamment sous la pression récemment exercée par le FC Barcelone.
« Merci à tous pour le soutien que vous nous avez apporté cette année et que vous continuez de nous apporter. Vous êtes toujours une source de force dans les moments difficiles. Nous l’avons vu mardi, lorsque le Barça nous mettait la pression : vous étiez là, derrière nous, à nous pousser. C’est un match très spécial pour les supporters, et j’espère que nous pourrons leur offrir la victoire », a-t-il conclu. Avec la finale prévue samedi soir, le décor est parfaitement planté pour que l’une des plus grandes icônes de l’Atlético consolide son héritage.