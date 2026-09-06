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« Je vais continuer à pousser » : Filipe Luis confirme le projet de Monaco pour la star de Cruz Azul Erik Lira
Le transfert estival a capoté à la dernière minute
Le transfert proposé de Lira en France a capoté après que Monaco n’a pas réussi à finaliser le départ de Balogun vers Everton avant la fermeture du mercato estival. L’international mexicain était tout proche de rejoindre l’Europe pour renforcer les options de l’entrejeu de l’AS Monaco. Malgré l’échec de l’opération, le club de la Principauté a fermement maintenu le milieu de terrain en tête de sa liste de cibles pour le mercato.
- AFP
L’entraîneur confirme son intérêt pour l’avenir
Luis a réitéré ouvertement son désir de faire venir le milieu défensif après un début de campagne de Ligue 1 impressionnant, l’équipe ayant pris le maximum de neuf points lors de ses trois premiers matches. Interrogé sur la possibilité de faire une nouvelle tentative pour recruter le joueur phare de Cruz Azul, Luis a déclaré à Fox : « Bien sûr. Je veux toujours de grands joueurs à mes côtés. Cela n’a pas pu se faire, il n’a pas pu venir, mais je continuerai à pousser pour lui à chaque mercato qui s’ouvrira. »
Un tacticien se montre très élogieux
L’admiration du technicien brésilien pour Lira remonte à son passage sur le banc de Flamengo, lorsqu’il affrontait Cruz Azul. Luis a ajouté : « Pour moi, Lira, c’est top, top, top, top, top. Il a le niveau pour jouer en Europe. D’ailleurs, si vous regardez le match Flamengo-Cruz Azul, je lui ai mis un marquage individuel. Je ne fais jamais ça, ou presque jamais. »
- Getty Images Sport
Nouvelle offre attendue en janvier
Monaco devrait largement formuler une nouvelle offre officielle lorsque le mercato hivernal rouvrira, afin d’ajouter de la profondeur à son milieu de terrain. En attendant, Lira reste un élément indispensable de Cruz Azul en Liga MX, alors qu’il cherche à maintenir sa forme optimale en vue d’un possible transfert en Europe. Un éventuel départ vers le Stade Louis-II dépendra des mouvements au sein de l’effectif et de la capacité des clubs à trouver un accord sur le montant du transfert.
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