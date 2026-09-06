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Adhe Makayasa

Traduit par

« Je vais continuer à pousser » : Filipe Luis confirme le projet de Monaco pour la star de Cruz Azul Erik Lira

Mercato
Luis
E. Lira
Monaco
Ligue 1
Cruz Azul
Liga MX

L'AS Monaco relancera sa tentative de recruter le milieu de terrain de Cruz Azul Erik Lira lors des prochaines fenêtres de transfert, a confirmé l'entraîneur principal Filipe Luis. L'international mexicain était tout proche d'un transfert au Stade Louis-II pendant l'été, mais l'opération a capoté après que le départ envisagé de Folarin Balogun ne s'est pas concrétisé.

  • Le transfert estival a capoté à la dernière minute

    Le transfert proposé de Lira en France a capoté après que Monaco n’a pas réussi à finaliser le départ de Balogun vers Everton avant la fermeture du mercato estival. L’international mexicain était tout proche de rejoindre l’Europe pour renforcer les options de l’entrejeu de l’AS Monaco. Malgré l’échec de l’opération, le club de la Principauté a fermement maintenu le milieu de terrain en tête de sa liste de cibles pour le mercato.

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    L’entraîneur confirme son intérêt pour l’avenir

    Luis a réitéré ouvertement son désir de faire venir le milieu défensif après un début de campagne de Ligue 1 impressionnant, l’équipe ayant pris le maximum de neuf points lors de ses trois premiers matches. Interrogé sur la possibilité de faire une nouvelle tentative pour recruter le joueur phare de Cruz Azul, Luis a déclaré à Fox : « Bien sûr. Je veux toujours de grands joueurs à mes côtés. Cela n’a pas pu se faire, il n’a pas pu venir, mais je continuerai à pousser pour lui à chaque mercato qui s’ouvrira. »

  • Un tacticien se montre très élogieux

    L’admiration du technicien brésilien pour Lira remonte à son passage sur le banc de Flamengo, lorsqu’il affrontait Cruz Azul. Luis a ajouté : « Pour moi, Lira, c’est top, top, top, top, top. Il a le niveau pour jouer en Europe. D’ailleurs, si vous regardez le match Flamengo-Cruz Azul, je lui ai mis un marquage individuel. Je ne fais jamais ça, ou presque jamais. »

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  • Cruz Azul v Puebla - Torneo Apertura 2026 Liga MXGetty Images Sport

    Nouvelle offre attendue en janvier

    Monaco devrait largement formuler une nouvelle offre officielle lorsque le mercato hivernal rouvrira, afin d’ajouter de la profondeur à son milieu de terrain. En attendant, Lira reste un élément indispensable de Cruz Azul en Liga MX, alors qu’il cherche à maintenir sa forme optimale en vue d’un possible transfert en Europe. Un éventuel départ vers le Stade Louis-II dépendra des mouvements au sein de l’effectif et de la capacité des clubs à trouver un accord sur le montant du transfert.

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