Luis a réitéré ouvertement son désir de faire venir le milieu défensif après un début de campagne de Ligue 1 impressionnant, l’équipe ayant pris le maximum de neuf points lors de ses trois premiers matches. Interrogé sur la possibilité de faire une nouvelle tentative pour recruter le joueur phare de Cruz Azul, Luis a déclaré à Fox : « Bien sûr. Je veux toujours de grands joueurs à mes côtés. Cela n’a pas pu se faire, il n’a pas pu venir, mais je continuerai à pousser pour lui à chaque mercato qui s’ouvrira. »