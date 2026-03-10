Getty Images Sport
« Je vais avoir des ennuis ! » - Axel Disasi hésite à s'ouvrir sur sa période « très difficile » à Chelsea, tandis que le défenseur explique ce qu'il a appris du traitement réservé à l'équipe « bomb squad »
Un exil frustrant dans l'ouest de Londres
Le défenseur français, qui était auparavant un pilier de l'équipe avec 61 apparitions après son transfert de Monacopour 45 millions d'euros en août 2023, s'est retrouvé sur la touche pendant la période où Enzo Maresca était aux commandes.
Cela a conduit à sa rétrogradation dans la tristement célèbre « équipe des bombes » du club, aux côtés d'autres joueurs de renom mis à l'écart. Disasi n'a disputé aucun match officiel avec les Blues au cours de la première moitié de la saison 2025-2026, après avoir été prêté à Aston Villa entre février et juin de l'année dernière.
Craindre les conséquences de l'honnêteté
Réfléchissant à l'impact émotionnel d'avoir été mis à l'écart, le joueur de 27 ans a pesé ses mots concernant son départ de Stamford Bridge. « Si je dis tout, je risque peut-être d'avoir des ennuis, mais ça a été difficile », a-t-il avoué. « C'était très dur de regarder les matchs à la télévision chaque semaine, chaque week-end. »
Malgré son immense frustration, il a su rester professionnel tout au long de cette épreuve, en attendant sa chance. « Je travaillais simplement, en attendant mon heure, et c'est pourquoi je profite pleinement du moment présent, car je sais ce que l'on ressent lorsqu'on est devant la télévision et non sur le terrain », a-t-il ajouté.
Trouver un nouveau foyer au stade de Londres
Son transfert à West Ham en février, le jour de la date limite, pour un montant de 2 millions d'euros, s'est avéré être le remède parfait pour sa carrière. Depuis qu'il a rejoint l'équipe de Nuno Espirito Santo, le défenseur central est devenu un élément incontournable de la défense, ayant déjà disputé sept matchs toutes compétitions confondues.
Survivre à l'exil a nécessité une immense force mentale et un solide système de soutien. Expliquant comment il a fait face, il a déclaré : « J'ai appris à être plus patient, à rester professionnel, même si les circonstances étaient difficiles. J'ai pu compter sur l'aide de ma famille, qui m'a beaucoup aidé à rester en forme. »
Rétablir sa réputation en Premier League
Les statistiques prouvent que sa présence fait une différence tangible, aidant les Hammers à récolter huit points essentiels lors de ses cinq titularisations en Premier League. Bien qu'ils occupent la 18e place, synonyme de relégation, avec 28 points, ils sont désormais à égalité avec Nottingham Forest, 17e, et ne sont devancés que par la différence de buts.
Bien qu'il ait été brièvement réintégré dans l'équipe senior par le nouveau manager de Chelsea, Liam Rosenior, avant son départ, son avenir à long terme se trouve clairement ailleurs. Conscient de la rapidité avec laquelle la chance peut tourner, Disasi conclut : « J'essaie de profiter de chaque instant, car je sais que rien n'est garanti », s'assurant ainsi de tirer le meilleur parti de son nouveau départ.
