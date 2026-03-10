« Je vais avoir des ennuis ! » - Axel Disasi hésite à s'ouvrir sur sa période « très difficile » à Chelsea, tandis que le défenseur explique ce qu'il a appris du traitement réservé à l'équipe « bomb squad »

Le défenseur français, qui était auparavant un pilier de l'équipe avec 61 apparitions après son transfert de Monacopour 45 millions d'euros en août 2023, s'est retrouvé sur la touche pendant la période où Enzo Maresca était aux commandes.

Cela a conduit à sa rétrogradation dans la tristement célèbre « équipe des bombes » du club, aux côtés d'autres joueurs de renom mis à l'écart. Disasi n'a disputé aucun match officiel avec les Blues au cours de la première moitié de la saison 2025-2026, après avoir été prêté à Aston Villa entre février et juin de l'année dernière.