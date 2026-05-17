Aleksandar Pavlovic a pourchassé Tom Bischof sur près de cinquante mètres avant de finalement l’héler. Sven Ulreich et Jonas Urbig ont surpris leur coéquipier gardien Manuel Neuer en plein entretien. Quant à Lennart Karl, il s’est plongé dans la tradition munichoise des célébrations : à un rythme soutenu, il allait chercher de nouveaux verres à bière blanche pour les agiter dans tous les sens.
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« Je vais avoir des ennuis avec la tribune sud » : des adieux empreints d’émotion pour Leon Goretzka au FC Bayern
Leon Goretzka n’a pas échappé à la tradition de la bière blanche, mais il l’a utilisée à bon escient. Pendant que ses coéquipiers se faisaient copieusement arroser les cheveux, le milieu de terrain a pris un verre plein et s’est avancé vers la tribune sud pour l’offrir aux ultras du premier rang. La bière blanche a donc fini là où elle devait être : dans des bouches assoiffées plutôt que sur des têtes. Goretzka a ensuite comblé encore davantage les supporters en leur remettant le trophée du championnat.
Le milieu de terrain est ensuite monté sur l’estrade des chefs de chœur avant de se mêler à la foule de la tribune sud ; il a visiblement préféré cette immersion à un bain de bière blanche, ce que Harry Kane a d’ailleurs jugé « un peu froid », comme il l’a raconté plus tard. « Cela m’a montré que je faisais et que je fais toujours partie de la famille ici », a déclaré Goretzka par la suite. « J’en suis fier. » En offrant de la bière, en remettant le trophée aux fans et en se montrant accessible, il a tenu à les remercier pour leur soutien indéfectible au cours des huit dernières années.
Ce geste a conclu en beauté l’après-midi chargé en émotions du milieu de terrain de 31 ans, qui disputait son dernier match à l’Allianz Arena. Samedi prochain, il pourrait soulever un 16e trophée avec le FC Bayern lors de la finale de la Coupe d’Allemagne face au VfB Stuttgart, avant de quitter Munich, sans indemnité de transfert, probablement direction l’Italie.
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Leon Goretzka a eu l’honneur d’être le premier à soulever le trophée du championnat.
La tournée d’adieu de Goretzka a commencé devant une console de jeux. À son arrivée au stade, il est resté quelques minutes de plus dans le bus avec plusieurs coéquipiers. « Ça peut sembler peu romantique, mais on a enchaîné une partie de Mario Kart », a-t-il expliqué.
L’ambiance est devenue plus chaleureuse pendant l’échauffement, lorsque « Bochum » de Herbert Grönemeyer, hymne officieux de sa ville natale et du VfL Bochum, a retenti dans les haut-parleurs en son honneur. Les supporters des deux clubs, amis de longue date, ont alors pris le relais. En fond de tribune sud, ils ont entonné « Tief im Westen », tandis que de nombreuses écharpes rouge et bleu étaient brandies ; l’une d’elles a ensuite été passée autour du cou du milieu allemand.
Juste avant le coup d’envoi, le président du directoire Jan-Christian Dreesen, le directeur sportif Max Eberl et le directeur technique Christoph Freund lui ont offert un collage souvenir et un bouquet de fleurs. Titularisé par Vincent Kompany, il a immédiatement remercié ses partenaires en délivrant une passe décisive à Harry Kane pour le 4-1, portant à 104 son total de points (buts et passes) en 311 matchs sous le maillot bavarois. Peu après, il a cédé sa place sous les chants et une ovation debout.
À la fin du match, les ultras bavarois ont déployé une banderole géante dans la tribune sud : « Un garçon de Bochum en rouge et blanc – Merci pour ces huit années, Leon ». Au moment de la remise des trophées, le capitaine Manuel Neuer a symboliquement laissé à Goretzka l’honneur de soulever en premier le bouclier du champion.
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Quel avenir pour Leon Goretzka ?
Eberl a rendu hommage à Goretzka, le qualifiant de « grande personnalité du FC Bayern ». Freund a déclaré : « C'est un professionnel exemplaire, un personnage tout à fait exceptionnel. Un modèle pour les footballeurs, mais aussi pour tout le monde en général : il faut s'accrocher et croire en soi quand les choses se compliquent. » Au cours de ses huit années passées au FC Bayern, Goretzka n'a en effet pas connu que des moments heureux.
Titulaire indiscutable et véritable colosse, il fut l’un des piliers du sextuplé de 2020. Par la suite, il a souvent été perçu comme un joueur surpayé, potentiellement transférable, incarnant à lui seul la structure salariale jugée décadente du club bavarois. À l’été 2024, le club le pousse vers la sortie : Kompany ne l’inclut même pas toujours dans le groupe pour les matchs. Mais Goretzka reste, continue de travailler sans relâche et finit par retrouver du temps de jeu après la série de blessures de ses concurrents.
« Il a traversé des moments difficiles. Ça a toujours fait un peu partie de lui », observe Jonathan Tah. « Quand on pensait que c’était fini, il continuait tout simplement et se battait pour revenir. Je trouve ça vraiment spécial. » Cet été, Goretzka n’a pas eu le choix. Son contrat expire et le FC Bayern ne lui a pas proposé de prolongation.
Selon les rumeurs, il serait sur le point de s’engager avec l’AC Milan, mais il assure n’avoir « vraiment pas encore pris sa décision ». Interrogé sur Sky, Lothar Matthäus lui a conseillé de rejoindre l’Italie tout en plaisantant : « Fais comme moi, choisis le camp bleu de Milan », soit l’Inter, son ancien club. Goretzka, pensant aux couleurs du rival munichois, le TSV 1860, a rétorqué en souriant : « Je vais me mettre la Südkurve à dos. » Là-bas, seul le bleu de Bochum est toléré.