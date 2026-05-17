Leon Goretzka n’a pas échappé à la tradition de la bière blanche, mais il l’a utilisée à bon escient. Pendant que ses coéquipiers se faisaient copieusement arroser les cheveux, le milieu de terrain a pris un verre plein et s’est avancé vers la tribune sud pour l’offrir aux ultras du premier rang. La bière blanche a donc fini là où elle devait être : dans des bouches assoiffées plutôt que sur des têtes. Goretzka a ensuite comblé encore davantage les supporters en leur remettant le trophée du championnat.

Le milieu de terrain est ensuite monté sur l’estrade des chefs de chœur avant de se mêler à la foule de la tribune sud ; il a visiblement préféré cette immersion à un bain de bière blanche, ce que Harry Kane a d’ailleurs jugé « un peu froid », comme il l’a raconté plus tard. « Cela m’a montré que je faisais et que je fais toujours partie de la famille ici », a déclaré Goretzka par la suite. « J’en suis fier. » En offrant de la bière, en remettant le trophée aux fans et en se montrant accessible, il a tenu à les remercier pour leur soutien indéfectible au cours des huit dernières années.

Ce geste a conclu en beauté l’après-midi chargé en émotions du milieu de terrain de 31 ans, qui disputait son dernier match à l’Allianz Arena. Samedi prochain, il pourrait soulever un 16e trophée avec le FC Bayern lors de la finale de la Coupe d’Allemagne face au VfB Stuttgart, avant de quitter Munich, sans indemnité de transfert, probablement direction l’Italie.