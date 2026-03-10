Avant le match aller des huitièmes de finale entre le FC Bayern Munich et l'Atalanta Bergame, les trois anciens professionnels, en leur qualité d'experts d'Amazon Prime Video, ont évoqué le lourd fardeau qui pèse sur Jonas Urbig, appelé à remplacer Neuer, à nouveau blessé, et n'ont cessé de faire l'éloge du numéro un de longue date du club allemand le plus titré et de l'équipe nationale.
« À chaque but encaissé, on a l'impression que Manuel Neuer l'aurait arrêté. L'héritage de Manuel Neuer est déjà très lourd à porter », a déclaré Kramer lors de la discussion au bord du terrain. Hummels a répondu : « Ce sont les plus grandes traces que l'on puisse suivre, à la position de gardien de but, dans le monde entier. »
Selon Kramer, on « sous-estime un peu trop » le fait que Neuer aura déjà 40 ans à la fin du mois de mars et qu'il continue néanmoins à réaliser d'aussi bonnes performances. « Pour moi, c'est le Messi des gardiens de but. Il est le numéro un mondial dans les cages depuis plus de 20 ans. »
Neuer a révolutionné le poste de gardien de but au cours de sa longue carrière, notamment grâce à ses qualités balle au pied. Höwedes se souvient d'ailleurs de ses débuts à Schalke 04, où Neuer n'avait pas encore fait ses preuves en tant que gardien participant au jeu. « Quand je suis devenu professionnel, Manu était encore numéro deux derrière Frank Rost. Il jouait toujours sur le terrain en tant que défenseur droit. Pensez-vous avoir remarqué une différence ? Techniquement, nous le savons tous, il était tout simplement excellent », a-t-il déclaré.
Hummels a ajouté : « C'était le seul gardien avec lequel j'ai jamais joué qui pensait comme un joueur de champ dans certaines situations. Il crée des espaces comme un joueur de champ. Mais je ne veux pas exagérer : il n'aurait pas pu jouer comme joueur de champ en Bundesliga. » Neuer lui-même a récemment déclaré à France Footballqu'il aurait pu mener une carrière professionnelle en dehors des cages : « Dans une équipe de troisième division qui joue en possession du ballon, cela aurait été possible, par exemple. »
Hummels révèle une anecdote insolite sur Neuer : « Alors il te tire dessus »
Pour Hummels, il ne fait aucun doute que son gardien de but de longue date dans l'équipe nationale allemande et pendant plusieurs années au FC Bayern est « le meilleur de tous les temps ». Il a souligné : « Ce n'est que lorsqu'il aura pris sa retraite que l'on se rendra vraiment compte à quel point il était bon. Et à quel point il a contribué à tous les titres remportés ces dernières années. »
Au cours de leur éloge, le trio a également évoqué des souvenirs communs avec Neuer. Lorsque Kramer a demandé à Hummels, avec un large sourire, s'il avait déjà essayé de lobber le gardien, celui-ci a avoué : « Malheureusement, j'ai souvent essayé. Après ça, je crois que j'ai fait le sprint le plus rapide de ma carrière. Parce que quand tu le lobes, tu le sais bien, il te court après avec le ballon et te tire dessus. C'est une mesure éducative. »
Selon Kramer, la présence de Neuer a surtout une influence sur les attaquants adverses. « Je pense notamment à la finale de la Coupe du monde 2014. Higuain aurait marqué contre n'importe quel autre gardien au monde. Mais comme Neuer était là, il a tiré 20 mètres à côté. » À l'époque, l'Argentin avait lamentablement raté l'occasion de prendre l'avantage au milieu de la première mi-temps, manquant son tir alors qu'il était seul face à Neuer. Hummels s'est alors souvenu des deux penalties qu'il avait tirés contre Neuer au cours de sa carrière au BVB.
« Les deux fois en Coupe d'Allemagne, une fois en demi-finale et une fois en finale. Le but est petit. Celui de la finale est rentré. Celui de la demi-finale non. Je maintiens toutefois qu'il était mieux tiré que celui de la finale. J'ai eu beaucoup de chance. Quand il se tient devant toi, c'est impressionnant », a déclaré l'ancien défenseur central : « Il dégage tellement de charisme que tu ne crois même pas pouvoir marquer. »
Fin de carrière cet été ? L'avenir de Neuer incertain - Urbig prêt à prendre la relève
Un point d'interrogation plane quant à l'avenir de Neuer. On ne sait toujours pas s'il prolongera son contrat qui expire cet été. Le capitaine du Bayern a encore été victime de blessures à plusieurs reprises cette saison. Contre Gladbach, il s'est déchiré un muscle, comme trois semaines auparavant contre Brême, et a été remplacé à la mi-temps par Urbig. Il n'était donc pas dans le groupe à Bergame.
« Il aura 40 ans en mars », a déclaré Eberl après le match, « et c'est pourquoi nous sommes heureux d'avoir de si bons gardiens de but comme Jonas et Ulle (Sven Ulreich, ndlr) derrière nous, afin de pouvoir effectuer un changement à la mi-temps sans que cela ne change rien au match. »
Selon le magazine Sport Bild, des discussions entre le club et l'ancien gardien de but de l'équipe nationale allemande sont prévues pendant la trêve internationale, qui coïncide avec le 40e anniversaire de Neuer, afin de clarifier la situation. Si Neuer mettait un terme à sa carrière, Urbig pourrait alors définitivement prendre sa succession. Le FCB avait recruté le joueur de 22 ans au 1. FC Cologne début 2025 et l'avait depuis formé avec soin dans l'ombre de Neuer. Urbig a depuis lors fait quelques apparitions sporadiques, mais il a récemment été sollicité à plusieurs reprises en raison de l'absence forcée de Neuer pour cause de blessure.
Manuel Neuer : statistiques et données de performance
Équipe Matchs Buts encaissés Matchs sans but encaissé FC Bayern 590 486 275 Schalke 04 203 194 80 Allemagne 124 118 51