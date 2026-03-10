« À chaque but encaissé, on a l'impression que Manuel Neuer l'aurait arrêté. L'héritage de Manuel Neuer est déjà très lourd à porter », a déclaré Kramer lors de la discussion au bord du terrain. Hummels a répondu : « Ce sont les plus grandes traces que l'on puisse suivre, à la position de gardien de but, dans le monde entier. »

Selon Kramer, on « sous-estime un peu trop » le fait que Neuer aura déjà 40 ans à la fin du mois de mars et qu'il continue néanmoins à réaliser d'aussi bonnes performances. « Pour moi, c'est le Messi des gardiens de but. Il est le numéro un mondial dans les cages depuis plus de 20 ans. »

Neuer a révolutionné le poste de gardien de but au cours de sa longue carrière, notamment grâce à ses qualités balle au pied. Höwedes se souvient d'ailleurs de ses débuts à Schalke 04, où Neuer n'avait pas encore fait ses preuves en tant que gardien participant au jeu. « Quand je suis devenu professionnel, Manu était encore numéro deux derrière Frank Rost. Il jouait toujours sur le terrain en tant que défenseur droit. Pensez-vous avoir remarqué une différence ? Techniquement, nous le savons tous, il était tout simplement excellent », a-t-il déclaré.

Hummels a ajouté : « C'était le seul gardien avec lequel j'ai jamais joué qui pensait comme un joueur de champ dans certaines situations. Il crée des espaces comme un joueur de champ. Mais je ne veux pas exagérer : il n'aurait pas pu jouer comme joueur de champ en Bundesliga. » Neuer lui-même a récemment déclaré à France Footballqu'il aurait pu mener une carrière professionnelle en dehors des cages : « Dans une équipe de troisième division qui joue en possession du ballon, cela aurait été possible, par exemple. »