Fernando Carro, président du directoire du Bayer Leverkusen, a alimenté les spéculations concernant un éventuel retour de Julian Brandt au sein de la Werkself.
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« Je trouve Julian Brandt sensationnel » : le patron d'un grand club de Bundesliga « soutiendrait sans hésiter » les efforts visant à recruter la star du BVB
Interrogé samedi après-midi sur DAZN, avant le match de Bundesliga contre le FC Bayern Munich, sur la possibilité de revoir Brandt sous le maillot du Bayer à partir de l'été, Carro a d'abord répondu : « Il faut poser la question à Simon Rolfes. C'est lui qui est chargé de la composition de l'effectif, c'est notre directeur sportif et c'est lui qui doit prendre la décision finale. »
Carro n'a toutefois pas exclu un retour de l'actuel joueur de Dortmund : « Je trouve Julian Brandt sensationnel. Si Simon le veut, je soutiendrai cette décision sans hésiter. Mais c'est à Simon de donner le ton », a déclaré l'homme de 61 ans.
Brandt ne prolongera pas son contrat avec le Borussia Dortmund, qui expire à la fin de la saison, et quittera le BVB cet été sans indemnité de transfert. Après que le directeur sportif de Dortmund, Lars Ricken, l’ait récemment confirmé, les spéculations sur l’avenir du joueur de 29 ans se sont intensifiées.
Au vu des dernières informations publiées par Bild et Sky, il est toutefois peu probable que Leverkusen ait une chance de recruter Brandt. Selon ces sources, le milieu de terrain préférerait en effet partir à l’étranger, avec notamment l’Angleterre, l’Italie ou l’Espagne en tête. Aston Villa serait en effet très intéressé par Brandt, tandis que Sky a récemment évoqué deux clubs de très haut niveau, Arsenal et le FC Barcelone.
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Le Bayer Leverkusen serait-il une option pour Julian Brandt ?
Si Brandt devait finalement souhaiter rester en Bundesliga, Leverkusen serait certainement l'une des rares options réalistes. Au Werder Brême, on rêve certes de recruter ce natif de Brême – qui n'a toutefois jamais joué pour le SVW –, mais financièrement, cela semble difficilement envisageable.
C'est à Leverkusen que Brandt avait fait ses débuts en Bundesliga à l'âge de 17 ans, après que le Bayer l'eut recruté peu de temps auparavant dans le centre de formation du VfL Wolfsburg. Il est resté cinq ans et demi au SVB, marquant 42 buts en 215 apparitions pour Leverkusen. En 2019, Brandt a finalement rejoint Dortmund pour un transfert de 25 millions d'euros.
Au Bayer, Brandt pourrait bien s'intégrer dans le système privilégié par l'entraîneur Kasper Hjulmand, avec un double numéro 10, et former éventuellement un trio offensif très créatif avec Malik Tillman ou Ibrahima Maza. Au BVB, il joue un rôle similaire cette saison et occupe une place importante sous les ordres de l'entraîneur Niko Kovac, même s'il n'a pas toujours été titulaire indiscutable.
Le Bayer Leverkusen veut constituer la prochaine équipe championne
Leverkusen vient de traverser une période de bouleversements majeurs. Avec Jonathan Tah, Florian Wirtz, Granit Xhaka, Jérémie Frimpong ou Lukas Hradecky, de nombreux piliers de la saison 2023/24, couronnée par le titre de champion, ont quitté le club, tandis que de très nombreux nouveaux joueurs ont rejoint l'équipe avant le début de cette saison. De plus, comme on le sait, l'entraîneur à succès Xabi Alonso a quitté le club l'été dernier.
« Nous traversons actuellement une année de transition avec 13 nouvelles recrues et nous ne disposons que d’un tiers du budget du Bayern », a déclaré Carro à propos de la situation actuelle, dans laquelle le club est certes en pleine lutte pour les places en Ligue des champions, mais où un nouveau titre de champion semble bien loin d’être à portée de main compte tenu de l’énorme retard sur le leader du classement, le FC Bayern. Concernant la planification à moyen terme, le patron de Leverkusen a déclaré : « Nous ne pourrons pas rivaliser avec le Bayern chaque année, mais notre objectif est de construire dès maintenant la prochaine équipe championne. » Celle-ci pourrait être prête lors de la saison 2028/29 pour peut-être ravir une nouvelle fois le titre de champion d'Allemagne au FCB, selon Carro.
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Les statistiques de Julian Brandt au BVB
Interventions 298 Buts 56 Passes décisives 69