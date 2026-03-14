« Je trouve Julian Brandt sensationnel » : le patron d'un grand club de Bundesliga « soutiendrait sans hésiter » les efforts visant à recruter la star du BVB

Interrogé samedi après-midi sur DAZN, avant le match de Bundesliga contre le FC Bayern Munich, sur la possibilité de revoir Brandt sous le maillot du Bayer à partir de l'été, Carro a d'abord répondu : « Il faut poser la question à Simon Rolfes. C'est lui qui est chargé de la composition de l'effectif, c'est notre directeur sportif et c'est lui qui doit prendre la décision finale. »

Carro n'a toutefois pas exclu un retour de l'actuel joueur de Dortmund : « Je trouve Julian Brandt sensationnel. Si Simon le veut, je soutiendrai cette décision sans hésiter. Mais c'est à Simon de donner le ton », a déclaré l'homme de 61 ans.

Brandt ne prolongera pas son contrat avec le Borussia Dortmund, qui expire à la fin de la saison, et quittera le BVB cet été sans indemnité de transfert. Après que le directeur sportif de Dortmund, Lars Ricken, l’ait récemment confirmé, les spéculations sur l’avenir du joueur de 29 ans se sont intensifiées.

Au vu des dernières informations publiées par Bild et Sky, il est toutefois peu probable que Leverkusen ait une chance de recruter Brandt. Selon ces sources, le milieu de terrain préférerait en effet partir à l’étranger, avec notamment l’Angleterre, l’Italie ou l’Espagne en tête. Aston Villa serait en effet très intéressé par Brandt, tandis que Sky a récemment évoqué deux clubs de très haut niveau, Arsenal et le FC Barcelone.