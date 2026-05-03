Franz peine à comprendre pourquoi ce joueur a dépêché son conseiller auprès du directeur sportif Markus Krösche pour se plaindre de Riera. Cette démarche fait suite aux critiques formulées par l’entraîneur Burkardt, qui a fait transmettre, par l’intermédiaire de son adjoint Jan Fießer, ses réserves sur les résultats de Riera aux tests de condition physique.
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« Je trouve ça super gênant » : Jonathan Burkardt vivement critiqué après la polémique impliquant l’entraîneur de l’Eintracht Francfort, Albert Riera
« Le fait que Burkardt ait sollicité son conseiller pour clarifier la situation m’apparaît extrêmement maladroit », a déclaré Franz, qui a évolué à Francfort de 2009 à 2011, dimanche dans l’émission « Doppelpass » sur Sport1. L’ancien milieu de terrain, âgé de 44 ans, a illustré son propos par une anecdote datant de ses débuts professionnels au VfL Wolfsburg.
En 2002/03, alors que l’ex-Bayern Stefan Effenberg terminait sa carrière chez les Loups, l’adjoint Bernd Storck, sur instruction du coach Jürgen Röber, avait pointé ses problèmes de poids.
« Il y a eu un peu de tension, mais Effe a alors dit : “C’est mon poids de combat, c’est avec ça que j’ai remporté la Ligue des champions (en 2001 avec le Bayern, ndlr).” C’est ainsi qu’Effe a géré la situation, c’était tout autre chose », explique Franz.
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L'opinion que Maik Franz se fait de l'entraîneur de l'Eintracht, Albert Riera, a évolué.
La dispute avec Burkardt a été l’un des principaux sujets abordés lors de la conférence de presse mémorable donnée vendredi par Riera. Visiblement irrité, le technicien espagnol a balayé d’un revers les articles consacrés à cette altercation : « Des conneries totales. Quoi que je dise, vous écrivez ce que vous voulez. » L’incident remonte à deux semaines ; malgré les relances des journalistes, Riera a campé sur sa position : « Faites vos vérifications. Si vous n’êtes pas sûrs à 100 %, n’écrivez rien. »
Selon plusieurs sources, ses relations se tendraient également avec d’autres éléments du effectif, comme Ritsu Doan, Can Uzun ou Mario Götze. Ces sorties médiatiques à rebondissements multiplient les critiques à l’encontre de l’Espagnol.
« Au début, je me suis dit : cool, un entraîneur qui n’a pas sa langue dans sa poche et qui dit ce qu’il pense. Mais maintenant, c’est un peu trop, il semble très susceptible et presque un peu dépassé », a déclaré Franz à propos de sa perception de Riera. Dans l’affaire Burkardt, il souhaite toutefois le « défendre » pour les raisons évoquées.
L’avenir de Riera, arrivé début février pour remplacer Dino Toppmöller, reste incertain. Après la défaite concédée samedi face à Hambourg, le directeur sportif Krösche a refusé de se prononcer clairement sur l’avenir de son entraîneur. Battue 2-1 à domicile par le HSV, l’Eintracht doit désormais plus que jamais se battre pour conserver son billet pour la Coupe d’Europe.
Le programme restant de l’Eintracht Francfort
Date
Journée
Adversaire
Vendredi 8 mai
33^e
Borussia Dortmund (ext.)
Samedi 16 mai
34
VfB Stuttgart (domicile)