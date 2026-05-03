« Je trouve ça super gênant » : Jonathan Burkardt vivement critiqué après la polémique impliquant l’entraîneur de l’Eintracht Francfort, Albert Riera

La dispute avec Burkardt a été l’un des principaux sujets abordés lors de la conférence de presse mémorable donnée vendredi par Riera. Visiblement irrité, le technicien espagnol a balayé d’un revers les articles consacrés à cette altercation : « Des conneries totales. Quoi que je dise, vous écrivez ce que vous voulez. » L’incident remonte à deux semaines ; malgré les relances des journalistes, Riera a campé sur sa position : « Faites vos vérifications. Si vous n’êtes pas sûrs à 100 %, n’écrivez rien. »

Selon plusieurs sources, ses relations se tendraient également avec d’autres éléments du effectif, comme Ritsu Doan, Can Uzun ou Mario Götze. Ces sorties médiatiques à rebondissements multiplient les critiques à l’encontre de l’Espagnol.

« Au début, je me suis dit : cool, un entraîneur qui n’a pas sa langue dans sa poche et qui dit ce qu’il pense. Mais maintenant, c’est un peu trop, il semble très susceptible et presque un peu dépassé », a déclaré Franz à propos de sa perception de Riera. Dans l’affaire Burkardt, il souhaite toutefois le « défendre » pour les raisons évoquées.

L’avenir de Riera, arrivé début février pour remplacer Dino Toppmöller, reste incertain. Après la défaite concédée samedi face à Hambourg, le directeur sportif Krösche a refusé de se prononcer clairement sur l’avenir de son entraîneur. Battue 2-1 à domicile par le HSV, l’Eintracht doit désormais plus que jamais se battre pour conserver son billet pour la Coupe d’Europe.