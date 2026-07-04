« Je trouve ça bizarre ! » Josip Stanisic s'indigne du drame vécu par la Croatie lors de la Coupe du monde – et n'y voit aucun inconvénient pour le FC Bayern

L’arbitre central, assisté de ses deux assistants et du VAR, a finalement annulé la réalisation, estimant qu’Igor Matanovic, coéquipier de Stanisic, avait touché le ballon du crâne au moment du centre, ce qui constituait une position de hors-jeu.

Les images télévisées ne révélaient aucun contact, mais la puce intégrée au ballon a signalé une déviation au moment précis où le cuir a frôlé le Croate. L’arbitre Espen Eskas a donc sifflé un hors-jeu et annulé le but.

« L’arbitre m’a dit que le ballon était équipé d’un capteur et que celui-ci avait détecté qu’Igor avait touché le ballon », a expliqué Stanisic au magazine *kicker*. « Mais alors, je ne comprends pas pourquoi l’arbitre est sorti pour examiner la situation. Si le ballon a réagi, c’est pourtant clair. Je trouve ça bizarre. Mais au bout du compte, on ne peut rien y faire. »

Après ce coup de théâtre tardif, la Croatie n’a pas réussi à réagir et le finaliste de la Coupe du monde 2018 a été éliminé dès les seizièmes de finale.