Les Croates étaient menés 1-2 jusqu’aux arrêts de jeu, après un but tardif de la nouvelle recrue milanaise Goncalo Ramos. Mais Josko Gvardiol a profité d’un cafouillage dans la surface portugaise sur un centre pour inscrire, pense-t-on, l’égalisation, saluée par une explosion de joie dans les tribunes.
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« Je trouve ça bizarre ! » Josip Stanisic s'indigne du drame vécu par la Croatie lors de la Coupe du monde – et n'y voit aucun inconvénient pour le FC Bayern
L’arbitre central, assisté de ses deux assistants et du VAR, a finalement annulé la réalisation, estimant qu’Igor Matanovic, coéquipier de Stanisic, avait touché le ballon du crâne au moment du centre, ce qui constituait une position de hors-jeu.
Les images télévisées ne révélaient aucun contact, mais la puce intégrée au ballon a signalé une déviation au moment précis où le cuir a frôlé le Croate. L’arbitre Espen Eskas a donc sifflé un hors-jeu et annulé le but.
« L’arbitre m’a dit que le ballon était équipé d’un capteur et que celui-ci avait détecté qu’Igor avait touché le ballon », a expliqué Stanisic au magazine *kicker*. « Mais alors, je ne comprends pas pourquoi l’arbitre est sorti pour examiner la situation. Si le ballon a réagi, c’est pourtant clair. Je trouve ça bizarre. Mais au bout du compte, on ne peut rien y faire. »
Après ce coup de théâtre tardif, la Croatie n’a pas réussi à réagir et le finaliste de la Coupe du monde 2018 a été éliminé dès les seizièmes de finale.
- Getty Images
Les internationaux allemands du FC Bayern rentrent également plus tôt à la maison.
Stanisic a souligné qu’il rentrait « le cœur lourd », même si l’équipe avait perdu face à une formation dotée d’une « qualité redoutable ». « C’est extrêmement amer. Après le 2-2, j’avais le sentiment que le vent avait tourné en notre faveur. Je pense que tout le monde dans le stade partageait ce sentiment. Sur le terrain, en tout cas, j’avais l’impression que nous aurions pu battre le Portugal en prolongation. Mais les « si », les « et si » et les « mais »… Malheureusement, nous sommes désormais éliminés. »
Le défenseur de 26 ans ne croit pas que cette déception va entamer la saison à venir au Bayern Munich. « Ce n'est pas la première défaite que nous encaissons. Il faut savoir la digérer, progresser et puis tourner la page. Je ne pense pas que cela nous poursuivra en championnat. Mais bien sûr, on aurait aimé un meilleur scénario pour nous tous. »
Outre Stanisic, la Coupe du monde a tourné court pour les autres joueurs allemands du Bayern. Manuel Neuer, Jonathan Tah, Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic et Jamal Musiala ont eux aussi plié bagages après l’élimination précoce face au Paraguay.
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