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Muhammad Zaki

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« Je tiens avant tout à me féliciter moi-même », a déclaré Rodri, encore « sous le choc » après le triomphe de l’Espagne en Coupe du monde. Le milieu de terrain, qui a traversé une « période difficile », a conclu son parcours en décrochant le Ballon d’or du tournoi

Rodri
Espagne
Coupe du monde
Argentine
Espagne vs Argentine

Le capitaine de l’équipe d’Espagne, Rodri, a raconté son parcours émotionnel, de sa grave blessure au genou à la conquête du trophée de la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord. Le milieu de terrain de Manchester City a été désigné meilleur joueur du tournoi après avoir guidé la « Roja » vers une victoire historique face à l’Argentine en finale.

  • Un retour en force qui restera dans les annales

    Rodri a exprimé son incrédulité après avoir mené l’Espagne vers le sacre mondial, au terme d’une convalescence éprouvante suite à une grave blessure au genou. Le milieu de terrain de 30 ans avait déchiré son ligament croisé antérieur en septembre 2024, quelques semaines seulement avant de recevoir le Ballon d’Or.

    Le milieu de terrain a été officiellement désigné meilleur joueur de la Coupe du monde 2026, devançant Lionel Messi et Kylian Mbappé pour le Ballon d’Or. Revenant sur son combat personnel pour retrouver les sommets du football, Rodri a déclaré : « Nous sommes un peu sous le choc en ce moment, moi le premier. Je ne trouve pas les mots. Je pense que nous sommes un peu sur un petit nuage en ce moment, mais pour moi, ça a été une période très difficile.

    Je veux simplement que les nouvelles générations voient mon exemple comme une opportunité. Quand on touche le fond, on peut rebondir. C’est ma philosophie de vie. »

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  • Rodri Golden Ball World Cup 2026 SpainGetty

    Reconnaissance et confiance en soi

    Le capitaine espagnol a tenu à saluer l’entourage qui l’a aidé à retrouver le terrain, tout en insistant sur la force mentale nécessaire pour surmonter un tel revers physique. Après avoir mené son équipe à une victoire 1-0 contre l’Argentine en prolongation lors de la finale, Rodri a été félicité pour son leadership aussi bien par ses coéquipiers que par le staff technique.

    S’adressant aux médias après la remise du trophée, Rodri a dressé un bilan sincère de son parcours, déclarant : « Bien sûr, parfois les choses se passent bien, parfois mal, mais il faut toujours rester positif. J’ai dit aux gars avant le match : “Il faut qu’on se lance à fond dans ce match.” Il faut les affronter, il faut les regarder dans les yeux. On veut gagner ce match.

    Et puis, que la vie vous offre la Coupe du monde ou non, nous avons fait preuve de courage, et j’ai moi-même fait preuve de courage au moment où j’étais au plus bas. Je tiens donc à remercier toutes les personnes qui m’ont aidé. Mais pour être honnête, je tiens aussi à me remercier moi-même pour ces moments-là. »

  • Battre des records sur la scène internationale

    Au-delà des distinctions individuelles, le leadership de Rodri a permis à cette génération espagnole d’inscrire son nom dans les annales. En battant l’Argentine, l’Espagne a officiellement établi un nouveau record d’invincibilité dans le football international, portant à 38 le nombre de matches sans défaite.

    Rodri estime que la clé de leur succès en Amérique du Nord réside dans la maturité acquise par l’équipe depuis sa victoire à Berlin il y a deux ans. « Je pense que ce qui a fait la différence par rapport à l’Euro, c’est la maturité acquise par cette équipe », a expliqué le capitaine. « Elle s’est construite au fil des matchs, jour après jour. Nous avons affronté des adversaires très différents, bien sûr, beaucoup d’adversaires européens, mais à des moments différents, dans des types de matchs différents.

    Nous avons su les dominer, ce qui prouve que nous avons franchi un cap et que cette génération inscrit son nom dans l’histoire de notre pays, et de la plus belle des manières. »

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  • Spain World Cup 2026 ChampionsGetty

    Forger une dynastie espagnole

    En remportant la finale de 2026, l’Espagne décroche son deuxième titre mondial masculin, huit ans après son premier sacre. Si la star de Manchester City a brillé individuellement, c’est bien l’effort collectif orchestré par De la Fuente qui a fait la force de cette campagne. Solide défensivement – un seul but encaissé durant tout le tournoi –, la sélection a néanmoins conservé son style de jeu axé sur la possession.

    Pour Rodri, l’attention se porte désormais sur son avenir en club, alors que son contrat à l’Etihad Stadium entre dans sa dernière année, mais son héritage au sein de l’équipe nationale est déjà irréprochable. Il est devenu le pilier d’une équipe qui allie discipline tactique et sens du spectacle.