Rodri a exprimé son incrédulité après avoir mené l’Espagne vers le sacre mondial, au terme d’une convalescence éprouvante suite à une grave blessure au genou. Le milieu de terrain de 30 ans avait déchiré son ligament croisé antérieur en septembre 2024, quelques semaines seulement avant de recevoir le Ballon d’Or.

Le milieu de terrain a été officiellement désigné meilleur joueur de la Coupe du monde 2026, devançant Lionel Messi et Kylian Mbappé pour le Ballon d’Or. Revenant sur son combat personnel pour retrouver les sommets du football, Rodri a déclaré : « Nous sommes un peu sous le choc en ce moment, moi le premier. Je ne trouve pas les mots. Je pense que nous sommes un peu sur un petit nuage en ce moment, mais pour moi, ça a été une période très difficile.

Je veux simplement que les nouvelles générations voient mon exemple comme une opportunité. Quand on touche le fond, on peut rebondir. C’est ma philosophie de vie. »