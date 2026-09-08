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« Je supporte l’Ajax et Feyenoord est le grand rival ! » : Lamine Yamal révèle une discussion secrète avec Frenkie de Jong avant l’ouverture de saison du Barça
Yamal se prépare pour son premier affrontement contre le Feyenoord
La star du FC Barcelone, Lamine Yamal, a fait part de son enthousiasme à l’idée d’affronter Feyenoord lors de l’ouverture de leur campagne de Ligue des champions au Spotify Camp Nou. L’attaquant de 19 ans a révélé avoir effectué quelques recherches sur les adversaires néerlandais avant le rendez-vous de milieu de semaine.
S’exprimant avant le match, Yamal s’est souvenu avoir joué au stade De Kuip de Feyenoord avec l’Espagne lors d’un match nul 2-2 en Ligue des nations en mars 2025.
Cependant, affronter le club de Rotterdam au niveau des clubs représente un nouveau défi pour le jeune international.
- ZUMA Press Wire
De Jong éclaire la rivalité néerlandaise
Yamal s'est tourné vers son coéquipier Frenkie de Jong pour obtenir un éclairage supplémentaire sur la place de Feyenoord dans le football néerlandais. L'ancien milieu de terrain de l'Ajax a clairement affiché ses préférences au jeune Espagnol au cours de leur conversation.
Yamal a ri en partageant le résumé fait par De Jong sur le club de Rotterdam avant cette rencontre de Ligue des champions.
« Frenkie m'a dit qu'il supportait l'Ajax et que Feyenoord était le grand rival », a révélé Yamal. « J'aime toujours jouer contre des équipes que je n'ai jamais affrontées auparavant. »
L’ailier assume un nouveau rôle de leader
Au-delà de l’analyse de Feyenoord, Yamal a évoqué son statut grandissant au FC Barcelone après avoir été nommé cinquième capitaine du club à seulement 19 ans. L’ailier a cité De Jong, Raphinha, Pedri et Eric Garcia comme ses principaux modèles au sein de l’effectif.
Yamal a souligné la discipline tactique exigée par l’entraîneur Hansi Flick, notamment en ce qui concerne le pressing à haute intensité sans ballon.
« C’est un privilège d’être capitaine à 19 ans, a déclaré Yamal. Si tu ne cours pas, n’importe quelle équipe peut te battre. Si nous voulons gagner, nous devons courir. »
- AFP
Flick soutient Yamal pour faire la différence dans le match
L'entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick, a salué le développement et l'état d'esprit de Yamal avant le lever de rideau européen. Flick a insisté sur le fait que le jeune ailier possède la capacité de faire basculer un match contre n'importe quel adversaire, y compris Feyenoord.
Le technicien allemand a confirmé que son équipe était pleinement prête pour la première journée de la compétition.
« Il peut décider d'un match à lui seul, a déclaré Flick au sujet de Yamal. Il aime progresser et on le voit chaque jour. »
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