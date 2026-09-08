La star du FC Barcelone, Lamine Yamal, a fait part de son enthousiasme à l’idée d’affronter Feyenoord lors de l’ouverture de leur campagne de Ligue des champions au Spotify Camp Nou. L’attaquant de 19 ans a révélé avoir effectué quelques recherches sur les adversaires néerlandais avant le rendez-vous de milieu de semaine.

S’exprimant avant le match, Yamal s’est souvenu avoir joué au stade De Kuip de Feyenoord avec l’Espagne lors d’un match nul 2-2 en Ligue des nations en mars 2025.

Cependant, affronter le club de Rotterdam au niveau des clubs représente un nouveau défi pour le jeune international.