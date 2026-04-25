Getty Images Sport
Traduit par
« Je suis vraiment, vraiment épuisé ! » : Pep Guardiola explique que la victoire contre Arsenal a exténué les joueurs de Manchester City et exprime ses réserves sur l’état de la pelouse de Wembley
Guardiola met en garde contre l'épuisement de son effectif
L'entraîneur catalan a tiré la sonnette d'alarme au sujet de la condition physique de son effectif, à la veille de la demi-finale de la FA Cup face à Southampton à Wembley. Guardiola a reconnu que le rythme effréné imposé depuis la rencontre décisive contre Arsenal a laissé son groupe épuisé, tant sur le plan émotionnel que musculaire. Un calendrier impitoyable – un match tous les trois jours – a rendu la fatigue palpable au sein du groupe, a-t-il révélé. Le technicien se dit surtout préoccupé par le voyage à Londres et par les conditions au stade national, estimant que les contraintes physiques de cette fin de saison poussent ses joueurs au-delà de leurs limites.
- AFP
Le manager de City reconnaît que ses joueurs sont « vraiment, vraiment épuisés ».
Guardiola a détaillé devant les médias l’impact de la série de matchs récents sur ses joueurs. Il a souligné que le poids émotionnel de la course au titre, ajouté aux longs déplacements, avait installé une fatigue palpable à l’Etihad.
« La rencontre face à Arsenal a été très exigeante sur le plan émotionnel, c’est normal », a expliqué Guardiola. « Trois jours plus tard [Burnley], puis trois jours plus tard encore [Southampton]. Nos joueurs étaient vraiment, vraiment fatigués. Ensuite, il a fallu prendre le train, trois heures d’ici à l’hôtel. La pelouse est toujours épaisse [à Wembley]. J’ai encore beaucoup de choses en tête. »
Frottement de rotation et signes d’alerte médicaux
Le manque de rotation ces dernières semaines aurait créé une certaine tension dans le vestiaire, les joueurs moins utilisés étant frustrés par leur manque de temps de jeu. Guardiola a reconnu ce mécontentement, mais a mis en avant le bilan défensif de son équipe – un seul but encaissé en cinq matchs – pour justifier le maintien d’un onze de départ constant.
« Les joueurs qui ne jouent pas ne sont pas très contents », a constaté Guardiola. « Parce que, vous savez, ces derniers matchs, nous avons eu de longues semaines. Je fais moins de rotation. Au cours des cinq ou six derniers matchs, nous n’avons encaissé qu’un seul but.
Mais aujourd’hui, au deuxième jour après Burnley, les joueurs sont encore fatigués et l’équipe est un peu à bout de forces. Certains kinésithérapeutes m’ont mis en garde : “Fais attention à tel ou tel joueur, en raison de ses antécédents ou d’un risque de blessure”. Si un joueur se blesse maintenant, c’est fini. Je veux donc que tout le monde soit disponible pour Everton jusqu’à la fin. »
- AFP
Affrontement à Wembley contre les Saints
Manchester City affronte un Southampton déjà auteur d’exploits cette saison, les Saints ayant notamment éliminé Arsenal au tour précédent. Guardiola sait qu’un relâchement, accentué par la fatigue, pourrait anéantir les espoirs de doublé national face à cette formation de Championship. Déjà privé de Rodri, touché à l’aine, le technicien catalan doit donc choisir : maintenir ses titulaires épuisés ou lancer des remplaçants frustrés. L’issue de la rencontre, ce soir à Wembley, dira si les Citizens peuvent toujours viser plusieurs trophées ou si la facture physique finira par les rattraper.