« Je suis vraiment, vraiment épuisé ! » : Pep Guardiola explique que la victoire contre Arsenal a exténué les joueurs de Manchester City et exprime ses réserves sur l’état de la pelouse de Wembley

Le manque de rotation ces dernières semaines aurait créé une certaine tension dans le vestiaire, les joueurs moins utilisés étant frustrés par leur manque de temps de jeu. Guardiola a reconnu ce mécontentement, mais a mis en avant le bilan défensif de son équipe – un seul but encaissé en cinq matchs – pour justifier le maintien d’un onze de départ constant.

« Les joueurs qui ne jouent pas ne sont pas très contents », a constaté Guardiola. « Parce que, vous savez, ces derniers matchs, nous avons eu de longues semaines. Je fais moins de rotation. Au cours des cinq ou six derniers matchs, nous n’avons encaissé qu’un seul but.

Mais aujourd’hui, au deuxième jour après Burnley, les joueurs sont encore fatigués et l’équipe est un peu à bout de forces. Certains kinésithérapeutes m’ont mis en garde : “Fais attention à tel ou tel joueur, en raison de ses antécédents ou d’un risque de blessure”. Si un joueur se blesse maintenant, c’est fini. Je veux donc que tout le monde soit disponible pour Everton jusqu’à la fin. »